Robotique terrestre : la DGA attribue à Safran une nouvelle tranche contractuelle au titre du programme FURIOUS

Paris, France, le 20 juin 2022

La Direction Générale de l'Armement (DGA) a notifié à Safran Electronics & Defense une nouvelle tranche contractuelle dite « tranche optionnelle » au titre du Programme Scientifique et Technique FURIOUS (FUturs systèmes Robotiques Innovants en tant qu'OUtilS au profit du combattant embarqué et débarqué).

Cette notification fait suite à la réussite des essais terrains du système de robots FURIOUS réalisés fin 2021 par Safran au Centre d'entrainement au combat en zone urbaine (Camp militaire de Sissone). Cette étape clé a clôturé avec succès la tranche ferme de FURIOUS.

Cette tranche ferme avait permis de travailler le concept d'une architecture modulaire, matérielle et logicielle, destinée à autonomiser toute plateforme terrestre, habitée ou non. Cette architecture est déployée sur les trois types de plateformes très différentes qui composent le système FURIOUS. Cette tranche optionnelle a pour ambition d'optimiser cette architecture et aussi de robustifier les performances des fonctionnalités d'autonomie développées (suivi des points de passage, rejeu de trajectoires, suivi de leader et ralliement autonome d'objectifs, …) dans des environnements opérationnels plus complexes, déstructurés.

Les métiers et savoir-faire de Safran Electronics & Defense sont au cœur de « l'autonomisation » des plateformes terrestres (robotique), comme aériennes (dronique) : la planification et le pilotage automatiques, la navigation et la géolocalisation, la perception 3D sémantique de l'environnement, les traitements à base d'intelligence artificielle et enfin l'électronique et les logiciels embarqués critiques.

Safran a pu démontrer sur des projets concrets tels que FURIOUS ou son équivalent financé dans le cadre du fond Européen de Défense iMugs la pertinence et la crédibilité de ses solutions.

La confirmation de l'apport opérationnel apporté par des fonctions d'autonomisation dans de nombreux cas d'emploi, la pertinence d'une approche incrémentale raisonnée et la convergence vers des solutions modulaires (kit) adaptables permettent d'envisager à court terme de lancement de programmes de développement sur les briques critiques, préparant ainsi les futurs programmes.

Le lancement de la force Vulcain par l'État-major de l'armée de terre (EMAT), dont l'ambition est de formaliser les besoins robotiques de l'armée de terre à l'horizon 2030, est de ce point vue un signal fort adressé aux acteurs du domaine.

