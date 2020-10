SAFRAN : Jefferies Conserve toujours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation Conserver et son objectif de cours de 100 euros sur le titre Safran, alors que l’équipementier pour l'aérospatiale et la défense a réalisé son point d’activité du troisième trimestre 2020. L’amélioration des revenus dans la branche « Civil Aftermarket » est rassurante, tout comme la confirmation des objectifs annuels, note le broker. Globalement, il pense que Safran a bien manœuvré cette année, notamment en parvenant à réduire rapidement ses coûts. Ceci étant, l’analyste se montre un peu plus inquiet pour les exercices à venir.