Safran : À Eurosatory2022, tapis rouge pour les systèmes électro-optiques aéroportés de Safran

En passant le cap des mille EuroflirTM commandées, Safran démontre une nouvelle fois son leadership mondial s'agissant des systèmes optroniques air, terre et mer. Garantir des performances hors pair via une technologie 100% propriétaire, telle est la promesse de la famille EuroflirTM aux forces armées pour assurer leurs missions. Cela méritait bien une cérémonie au salon Eurosatory !

Les solutions optroniques de Safran Electronics & Defense sont en vue au salon Eurosatory. Et pour cause : la famille de systèmes électro-optiques aéroportées EuroflirTMy célèbre sa millième commande ce mercredi 15 juin 2022. L'occasion de revenir sur les missions remplies par ce système phare et de préparer le futur de l'électro-optique aéroportée.

Safran, 60 ans d'expérience en optronique pour garantir un engagement efficace et fiable des forces

Pendant plus de 60 ans, Safran a développé et livré des systèmes optroniques reconnus dans le monde entier, et s'est imposé comme le leader européen sur ce segment technologique extrêmement exigeant. Tous ces systèmes ont été éprouvés sur les théâtres d'opérations en étant intégrés sur différents types de plateformes, dont des avions de mission, des drones et des hélicoptères. Aujourd'hui, plus de 1000 systèmes électro-optiques Euroflir™ estampillés Safran Electronics & Defense ont été commandés ou livrés afin d'équiper des aéronefs civils et militaires

Améliorer la performance de nos équipements pour contribuer à la souveraineté des États

L'histoire de l'expertise de Safran dans les systèmes optroniques est aussi celle d'une volonté permanente d'amélioration des performances des technologies proposées. En 2017, l'EuroflirTM 410 de dernière génération est lancée, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la gamme des systèmes électro-optiques aéroportés. Suivent les systèmes EuroflirTM 510 et EuroflirTM 610, respectivement destinées au Tigre MkIII et à l'EUROMALE. À travers ces systèmes, l'objectif d'être un des éléments clés des aéronefs civils et militaires dans leurs missions de renseignement, de protection, de recherche et de sauvetage, est atteint grâce à des performances uniques en matière d'observation longue portée tous temps et de désignation.