Safran : AACC conclut un partenariat avec Safran pour élargir ses capacités de maintenance, révision et réparation (MRO) sur les trains des avions et hélicoptères

World Defense Show, Riyadh, le 7 mars 2022

La société saoudienne Aircraft Accessories and Components Company (AACC), filiale du Groupe Saudi Arabian Military Industries (SAMI), a signé un accord de partenariat, d'une durée de quatre ans, avec Safran Landing Systems pour monter en compétence sur ses opérations de maintenance, de révision et de réparation (MRO) et être en mesure d'opérer sur les trains d'atterrissage des avions commerciaux et des hélicoptères militaires du Royaume d'Arabie Saoudite.

Etant l'un des fournisseurs de service les plus importants du Moyen-Orient, AACC offre déjà des services de maintenance sur les trains d'atterrissage des aéronefs militaires F-15, C-130 et Typhoon. Grâce à ce partenariat avec Safran Landing Systems, AACC bénéficiera d'un renforcement significatif de compétences MRO dans la région du Golfe.

Eng. Walid Abukhaled, Président de SAMI : « La diversification de nos capacités de maintenance, de révision et de réparation, sur les trains d'atterrissage des avions commerciaux et des hélicoptères militaires, marque une étape majeure dans nos efforts conjoints pour contribuer à atteindre l'objectif du Royaume de localiser 50 % de ses dépenses militaires d'ici 2030. Nous sommes enchantés que ce partenariat avec Safran ouvre la voie à un transfert de technologie et de savoir-faire, et permette la création d'emplois locaux, tout en contribuant à la Vision saoudienne 2030. »

Cédric Goubet, Président de Safran Landing Systems : « Nous nous réjouissons d'avoir été sélectionnés par SAMI / AACC en vue d'étendre les capacités de maintenance dans le Royaume d'Arabie Saoudite et de l'inclure au réseau mondial des partenaires MRO de Safran Landing Systems. Cette collaboration renforce notre présence dans la région du Golfe Persique. Ces nouveaux services qu'AACC se prépare à ajouter à son portefeuille permettront aux compagnies aériennes de la région de trouver des solutions de maintenance et de réparation à proximité de leurs bases. Nous sommes impatients d'entamer cette collaboration entre les équipes d'AACC et celles de Safran Landing Systems. »

Au-delà d'AACC, ce partenariat contribuera à développer les compétences et connaissances MRO du Royaume d'Arabie Saoudite et conduira à la création de nouveaux emplois saoudiens ainsi qu'à des activités supplémentaires en France et au Royaume-Uni.

Ce contrat bénéficiera en outre de l'offre de support et services Landing LifeTM regroupant l'ensemble des activités après-vente de Safran Landing Systems et ayant pour objectif de fournir un service réactif, fiable et au juste coût.