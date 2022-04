Safran : ATSG sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour moderniser sa flotte d'avions cargo Boeing 767

COMMUNIQUE DE PRESSE

ATSG sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour moderniser sa flotte d'avions cargo Boeing 767

MRO Americas, Dallas, Texas, le 27 avril 2022

Air Transport Services Group (ATSG), le plus grand loueur d'avions cargos au monde et premier fournisseur de services de transport de fret aérien basé à Wilmington, dans l'Ohio, a sélectionné les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour moderniser plus de trente Boeing 767 cargos opérant pour le compte de compagnies aériennes filiales. Ceci permettra à ATSG d'opérer avec une même configuration de roues et freins l'ensemble de sa flotte d'avions cargos équipés de freins carbone.

Dans le cadre de cet accord à long-terme, Safran Landing Systems fournira à ATSG les roues et freins carbone, les pièces de rechange et assurera les échanges de puits de chaleur de même que l'ensemble des opérations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des freins.

Les équipements de Safran Landing Systems seront fabriqués dans son usine américaine de Walton, dans le Kentucky, tandis que les services MRO associés seront effectués par Safran Landing Systems Wheels & Brakes Repair & Services, à travers son réseau de cinq ateliers de réparation situés à Milwaukee (Wisconsin), Miami (Floride), Bethlehem (Pennsylvanie), Las Vegas (Nevada) et Grand Prairie (Texas).

Les freins carbone de Safran Landing Systems offrent un réel avantage concurrentiel en termes de masse, d'endurance et de fiabilité comparativement aux produits de la concurrence, garantissant à

ATSG, ses compagnies aériennes et ses clients, un gain de performance et un faible coût d'opération. Les centres de réparation de Safran Landing Systems comptent des spécialistes parmi les plus qualifiés, garantissant à ATSG des services fiables, réactifs et au juste coût dans le soutien de ses opérations.

Ed Koharik, chef de l'exploitation d'ATSG :« Cette décision résulte de notre stratégie visant à assurer notre amélioration continue, tirer parti d'économies d'échelle et sécuriser nos partenariats clefs afin de soutenir notre flotte croissante. Cette relation avec Safran Landing Systems renforce la capacité d'ATSG à fournir à ses clients un service de pointe. »

Nicolas Potier, Directeur de la division roues et freins de Safran Landing Systems : « Nous sommes ravis qu'ATSG confie à Safran Landing Systems la fourniture des roues et freins carbone de sa flotte de Boeing 767. Ce nouveau partenariat à long terme, avec un opérateur de fret américain de premier plan, est une étape importante qui renforce notre position de leader mondial des freins carbone sur le marché en pleine croissance du Boeing 767 cargo. »

Ce contrat bénéficiera de l'offre de support et services clients Landing LifeTM couvrant toutes les activités de supports après-vente de Safran Landing Systems.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique

(propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe,

seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs.

Safran Landing Systems est partenaire de plus de 20 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional et d'affaires et dans le domaine militaire, et équipe plus 27 000 aéronefs.

Air Transport Services Group (ATSG) est l'un des principaux fournisseurs de services de location d'avions et de transport aérien de fret, de passagers et de services connexes. Le Groupe s'adresse aux transporteurs aériens nationaux et étrangers ainsi qu'à d'autres entreprises qui sous-traitent leurs besoins de transport aérien de fret et de passagers. Par l'intermédiaire de ses filiales de leasing et de transport aérien, ATSG est le plus grand loueur d'avions cargo au monde ainsi que le plus grand propriétaire et exploitant de Boeing 767 cargos convertis. Via ses principales filiales, comptant trois compagnies aériennes disposant de certificats de transporteur aérien US FAA Part 121 séparés et distincts, ATSG fournit des services de location d'avions, de transport de fret aérien, d'ACMI et d'affrètement de passagers, des services de maintenance d'avions et des services au sol d'aéroport. Les filiales d'ATSG comprennent ABX Air, Inc. ; Airborne Global Solutions, Inc. ; Airborne Maintenance and Engineering Services, Inc., y compris sa filiale, Pemco World Air Services, Inc. ; Air Transport International, Inc.; Cargo Aircraft Management, Inc. ; et Omni Air International, LLC.

