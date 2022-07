COMMUNIQUE DE PRESSE

Safran, Airbus et le CNES à la pointe des communications optiques Terre-Espace

Paris, le 22 juillet 2022

En partenariat avec le CNES et Airbus Defence and Space et dans le cadre du projet TELEO, Safran Data Systems a livré avec succès le premier d'une série de modems numériques dédiés aux communications optiques Terre-Espace : le Cortex Lasercom.

Les communications optiques laser permettront d'atteindre des débits 10 à 100 fois supérieurs aux communications par radiofréquences utilisées actuellement. Héritier du Cortex HDR, le modem de réception d'imagerie satellite de référence mondiale, Safran Data Systems a développé le modem Cortex Lasercom doté de capacités de traitement et de décodage permettant d'atteindre un débit record de 10 Gigabits par seconde de débit binaire pour les communications optiques Terre-Espace, un niveau inégalé dans le monde.

Le Cortex Lasercom sera utilisé dans plusieurs coopérations entre Safran, Airbus, et le CNES, et équipera les futures stations optiques « OGS » (Optical Ground Stations) commercialisées par Safran. Ces OGS permettront la liaison avec tous les futurs satellites qui embarqueront des capacités de communications laser avec la Terre. Deux démonstrations sur des programmes d'Airbus et du CNES se dérouleront en 2023, une première mondiale : LASIN sur la constellation de satellites d'imagerie CO3D, et TELEO sur le futur satellite de télécommunications BADR-8. A cette occasion, le Cortex Lasercom sera doté de codes correcteurs d'erreurs mis au point par Airbus Defence and Space, qui permettent de délivrer les informations utiles et sans erreur à l'utilisateur.

Jean-Marie Bétermier, Directeur Espace Safran Electronics & Defense et Président de Safran Data Systems s'est félicité des performances de ce nouveau modem numérique : « En réalisant le modem Cortex Lasercom, Safran Data Systems confirme son ambition de repousser les limites des liens bord-soltrès haut débit. »

François Gaullier, Directeur des systèmes de télécommunication chez Airbus Defence and Space a quant à lui déclaré : "Airbus se réjouit de l'excellente coopération avec Safran Data Systems sur les modems sol de ses futurs systèmes de communication optique sol bord à 10Gbits qui seront démontrés lors de l'expérimentation en vol TELEO en 2023."

Enfin, Caroline Laurent, Directrice des systèmes orbitaux et applications du CNES a souligné que

Le CNES est engagé dans le développement d'une base industrielle majoritairement française dédiée aux futurs systèmes de télécommunications spatiales par liens optiques offrant des débits de quelques dizaines à quelques centaines de Gigabits par seconde. Dans ce contexte, le Cortex

Lasercom est l'aboutissement de plusieurs années de R&T puis de développement et de coopération technique entre Airbus Defence and Space, Safran Data Systems et le CNES. »

