Safran Aircraft Engines : Jet2 Plc commande des moteurs CFM LEAP-1A supplémentaires

Société britannique, Jet2 plc a annoncé aujourd'hui avoir choisi les moteurs LEAP-1A de CFM International (société à parité entre Safran Aircraft Engines et General Electric) pour équiper sa nouvelle commande de 71 nouveaux Airbus A320 NEO/A321NEO, dont 35 sont des commandes fermes. L'accord comprend des moteurs de rechange et un accord de support de services à long terme, les livraisons devant débuter en 2028.



Jet2 plc est cliente de CFM depuis 2002 et l'annonce d'aujourd'hui vient renforcer la relation de longue date entre les deux sociétés.



En mars 2022, Jet2 plc a annoncé une première commande de moteurs LEAP-1A pour équiper une flotte de 75 Airbus A321 NEO, dont 63 sont des commandes fermes. Le premier avion équipé de moteurs LEAP de cette commande est entré en service en mai 2023.