En amont des résultats annuels qui seront publiés le 24 février prochain, Barclays a relevé son objectif de cours de 130 à 134 euros sur le titre Safran. Le broker se montre plus optimiste quant à la reprise de « l’aftermarket » (réparations et pièces détachées) et à l’amélioration de la marge associée en 2022. L’expert maintient néanmoins sa recommandation Pondérer en ligne sur Safran, estimant qu’il y a d’autres opportunités plus intéressantes pour jouer la reprise du secteur en Europe.