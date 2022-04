Safran : Canada Jetlines sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour sa flotte d'Airbus A320

COMMUNIQUE DE PRESSE

Canada Jetlines sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour sa flotte d'Airbus A320

MRO Americas, Dallas, Texas, le 26 avril 2022

Canada Jetlines, le nouveau transporteur de loisirs canadien, qui vise une entrée en service à l'été 2022 pour desservir plusieurs destinations au Canada, aux Etats-Unis, aux Caraïbes et au Mexique à partir de l'aéroport international de Toronto, a sélectionné les roues et freins carbone de Safran

Landing Systems pour équiper sa flotte d'Airbus A320.

Dans le cadre de cet accord à long-terme, Safran Landing Systems fournira à Canada Jetlines les roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine de Walton, dans le Kentucky. Les services de maintenance et de logistique seront assurés par Hope Aero Propeller & Components, l'un des principaux acteurs canadiens de la maintenance de roues et freins.

Plus légers et endurants, grâce aux propriétés de haute performance de leur carbone et de leur revêtement de protection contre l'oxydation, les freins développés par Safran Landing Systems pour la famille A320 garantissent aux compagnies aériennes des économies significatives en termes de coûts de maintenance. Leur faible masse participe également à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 des opérateurs.

Safran Landing Systems est le leader mondial sur le marché des roues et freins pour Airbus A319 et A320. A ce jour, plus de 5 000 avions de la famille A320 sont équipés par la société, ce qui représente plus de 70% de la flotte mondiale.

Avec un objectif de croissance de 15 avions d'ici 2025, Canada Jetlines maîtrise ses coûts d'opération pour offrir à ses passagers des vols abordables.

Brad Warren, Vice-Président des opérations de maintenance de Canada Jetlines : « Safran

Landing Systems a proposé l'offre de support la plus économique et fiable, ce qui permettra à

Canada Jetlines de déployer sa stratégie de croissance et d'offrir à ses clients le meilleur rapport qualité-prix possible. Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat de long-terme avec Safran Landing Systems. »

Nicolas Potier, Directeur de la division roues et freins de Safran Landing Systems: « Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par Canada Jetlines pour être le partenaire de ses futurs succès. Avec ses roues et freins performants et son offre de services personnalisée, Safran Landing Systems soutient l'essor du marché du transport aérien de loisir au Canada et dans le monde. »

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique

(propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe,

seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs.

Safran Landing Systems est partenaire de plus de 20 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional et d'affaires et dans le domaine militaire, et équipe plus 27 000 aéronefs.

Pour en savoir plus : www.safran-group.com / Suivez @Safran et @SafranLandingS sur Twitter.

Contact presse virginie.combes@safrangroup.com / T +33 (0)1 46 29 18 22

Canada Jetlines est un transporteur positionné sur les loisirs, utilisant une flotte croissante d'avions Airbus A320 et visant une entrée en service à l'été 2022, sous réserve de l'approbation de Transports Canada. Canada Jetlines a été créé pour offrir aux voyageurs canadiens une expérience de vol qualitative et davantage d'options de voyage vers les destinations ensoleillées et de loisirs convoitées aux États-Unis, dans les Caraïbes et au Mexique. La conception de l'avion associée à l'expérience de l'équipe de direction entièrement canadienne permet d'offrir des options de vol accessibles, sans sacrifier ni la qualité ni la commodité. Le transporteur utilisera une plate-forme de réservation en ligne à la pointe de la technologie, mettant la solution clé en main à la disposition des agents de voyages, des voyagistes et des voyageurs, avec la capacité de générer des revenus sur les réservations et les ventes auxiliaires.

Pour en savoir plus : https://www.jetlines.com/Home / Instagram: @ca_jetlines / Twitter: @ca_jetlines / Facebook: @CAJetlines / LinkedIn: www.linkedin.com/company/jetlines

Contact presse media@jetlines.ca

