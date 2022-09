Safran : Cebu Pacific Air choisit Safran pour les opérations MRO des trains d'atterrissage d'une partie de sa flotte d'A320

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Grâce à son réseau de huit centres MRO répartis en Europe, en Asie et sur le continent américain, Safran Landing Systems effectue plus de 12 000 réparations par an pour plus de 300 clients dans le monde.

Bruno Chiarelli, Vice-Président de la Division MRO de Safran Landing Systems : « Nous sommes fiers que CEBU ait renouvelé sa confiance en Safran Landing Systems. Ce nouveau contrat souligne notre capacité à offrir les meilleurs services, basés sur une compréhension parfaite des besoins spécifiques de nos clients, et ce avec le plus haut niveau de compétitivité, de qualité et de performance ».

Shevantha Weerasekera, Vice-Président et Conseiller Principal ingénierie et gestion des flottes de Cebu Pacific Air : « Nous sommes extrêmement heureux de poursuivre notre partenariat avec Safran Landing Systems qui partage nos valeurs vis-à-visde la qualité des opérations de maintenance et de la rapidité des délais d'exécution, le tout à un prix compétitif. »

L'atelier de réparation que détient Safran Landing Systems à Singapour, en joint-venture avec SIAEC (Singapore Airlines Engineering Company), effectuera l'ensemble des révisions et réparations de la compagnie aérienne pour les trois prochaines années. Cet atelier de pointe compte plus de 300 spécialistes MRO hautement qualifiés, assurant aux compagnies aériennes des services fiables, réactifs et au juste coût.

Safran Landing Systems est le leader mondial des fonctions d'atterrissage et de freinage pour aéronefs. Son expertise couvre l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la conception et la fabrication jusqu'à la maintenance et la réparation. Partenaire de plus de 25 avionneurs dans les domaines du transport civil, régional et d'affaires ainsi que dans le domaine militaire, Safran Landing Systems équipe plus 32 000 aéronefs et ses équipements effectuent plus de 80 000 atterrissages quotidiens.

Cebu Pacific Air a fait son entrée dans l'industrie aéronautique philippine il y a 26 ans et est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne du pays grâce à sa stratégie "low fare, great value". Elle offre le plus vaste réseau de destination des Philippines, avec des vols déservant l'Asie et le Moyen-Orient. Sa flotte de 78 appareils, l'une des plus jeunes au monde, est composée d'Airbus et d'ATR, dont ses deux avions-cargo ATR.

