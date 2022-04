Safran : Chiffre d'affaires du T1 2022

Avertissement & avant-propos

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce document contient des informations et déclarations prospectives relatives à Safran qui ne se fondent pas sur des faits historiques mais sur des anticipations, elles-mêmes issues des estimations et opinions des dirigeants, et impliquent des risques et des incertitudes, connues ou non, qui pourraient aboutir à des résultats, performances ou évènements significativement différents de ceux mentionnés dans ces déclarations. Ces déclarations ou informations sont susceptibles de porter sur des objectifs, intentions ou anticipations relatifs à des tendances, synergies, accroissements de valeur, plans, évènements, résultats d'opérations ou situations financières futures, ou comprendre d'autres informations relatives à Safran, fondées sur les opinions actuelles des dirigeants, ainsi que sur des hypothèses établies à partir de l'information actuellement à la disposition des dirigeants. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par les mots « s'attendre à », « croire », « planifier », « anticiper », « pourrait », « prévoir », ou « estimer », ainsi que par d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Safran. Les investisseurs et les porteurs de titres devraient dès lors utiliser ces déclarations avec la plus grande précaution. Les facteurs qui pourraient impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux reflétés dans ces déclarations prospectives comprennent, sans que cela soit limitatif : les incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, fiscal ou règlementaire ; le risque que les nouvelles entités combinées ne réalisent pas les avantages escomptés, et notamment les synergies et les économies envisagées ; la capacité de Safran à mener à terme ses plans et sa stratégie, et à atteindre ses objectifs ; des résultats, obtenus par Safran, à l'issue de ces plans et de cette stratégie, inférieurs aux anticipations ; les risques décrits dans le Document d'Enregistrement Universel ; le plein impact de la pandémie du COVID-19 ; le plein impact du conflit russo-ukrainien.

La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Les déclarations prospectives ne valent que le jour où elles sont données. Safran décline toute obligation de mettre à jour les informations publiques ou déclarations prospectives dans ce document pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent document, sauf si cette mise à jour est requise par les lois applicables.

UTILISATION D'INFORMATIONS FINANCIERES NON-GAAP

Ce document contient des informations financières complémentaires non-GAAP. Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que ces indicateurs ne sont ni audités, ni reflétés directement dans les états financiers du Groupe établis selon les normes IFRS et qu'ils ne doivent donc pas être considérés comme des substituts aux indicateurs financiers GAAP. De plus, de tels indicateurs financiers non-GAAP pourraient également ne pas être comparables à d'autres informations de même intitulé, utilisées par d'autres sociétés.

DONNEES AJUSTEES

Les informations contenues dans cette présentation sont en données ajustées(1) (sauf indication contraire). Le compte de résultat consolidé du Groupe est ajusté des incidences :

 de l'allocation du prix d'acquisition réalisée dans le cadre des regroupements d'entreprises. Ce retraitement concerne depuis 2005 les dotations aux amortissements des actifs incorporels liés aux programmes aéronautiques, réévalués lors de la fusion Sagem/Snecma. A compter de la publication des comptes semestriels 2010, le Groupe a décidé de retraiter :  les effets des écritures relatives à l'allocation du prix d'acquisition des regroupements d'entreprises, notamment les dotations aux amortissements des actifs incorporels et corporels, reconnus ou réévalués lors de la transaction, avec des durées d'amortissement longues, justifiées par la durée des cycles économiques des activités dans lesquelles opère le Groupe et les effets de revalorisation des stocks, ainsi que  le produit de réévaluation d'une participation antérieurement détenue dans une activité en cas d'acquisition par étapes ou d'apport à une co-entreprise ;

 de la valorisation des instruments dérivés de change afin de rétablir la substance économique réelle de la stratégie globale de couverture du risque de change du Groupe :  ainsi, le chiffre d'affaires net des achats en devises est valorisé au cours de change effectivement obtenu sur la période, intégrant le coût de mise en œuvre de la stratégie de couverture, et  la totalité des variations de juste valeur des instruments dérivés de change afférentes aux flux des périodes futures est neutralisée

 Les variations d'impôts différés résultant de ces éléments sont aussi ajustées.

CROISSANCE ORGANIQUE

 Sur une base organique, la variation du chiffre d'affaires est calculée en excluant les effets de périmètre et les effets de change.

(1) Voir slide 18 pour la réconciliation avec les données consolidées

This document and the information therein are the property of Safran. They must not be copied or communicated to a third party without the prior written authorization of Safran

Synthèse

REDRESSEMENT DU TRAFIC AERIEN

Amélioration des tendances sauf en Russie et en Chine (au plus bas historique) Prévision d'un retour au niveau de 2019 d'ici début 2023

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 2022

22 % par rapport au T1 2021 (17 % en organique)

Porté par l'ensemble des activités, notamment les activités de services

IMPACTS DES SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

Safran respecte l'ensemble des réglementations et sanctions applicables Suspension de toutes les exportations et de tous les services aux clients Russes et interruption des opérations des co-entreprises en Russie

PRESSION CROISSANTE SUR LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT ET L'INFLATION

PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES

Environnement de marché au T1 2022

CAPACITÉ MONDIALE COURT ET MOYEN-COURRIERFOCUS GÉOGRAPHIQUE

 La croissance du trafic aérien court et moyen-courrier a stagné par rapport au T4 2021  ASK* au T1 2022 : 75 % par rapport au T1 2019  Le mois de mars impacté par le fort ralentissement en Chine

100 80 60 40

20

0

T2

T3 2020

T4

T1

T2

2021

* ASK: available seat-kilometers (Siège au kilomètre offert)

 T1 2022 : cycles de vols des moteurs CFM dans le monde à 75 % du niveau de 2019  Amérique du Nord : cycles CFM proches du niveau de 2019 au T1 2022, avec une forte hausse du coefficient de remplissage  Europe (incl. CEI) : Cycles CFM à 70 % au T1 2022 Tendance haussière depuis fin janvier et le reflux de la vague Omicron A fin mars, atteinte de ~75 % du niveau de 2019, dont la Russie à ~40 % du niveau de 2019  Chine : tendance baissière des cycles CFM à ~65 % au T1 2022



Fin mars 2022, cycles au plus bas jamais enregistrés (~20 % de 2019)

L'augmentation du taux d'incidence a conduit à des confinements stricts du fait d'une politique zéro-Covid

T3

T4

T1

2022

