Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05/12/2022 au 09/12/2022 13/12/2022 | 13:54 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05/12/2022 au 09/12/2022 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen Marché (MIC de l'instrument journalier (en journalier d'acquisition l'émetteur l'émetteur transaction Code) financier nombre d'actions) des actions * SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 05/12/2022 FR0000073272 3 500 116,81 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 05/12/2022 FR0000073272 16 000 116,88 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 05/12/2022 FR0000073272 1 750 116,88 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 05/12/2022 FR0000073272 49 322 116,88 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 06/12/2022 FR0000073272 3 375 116,74 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 06/12/2022 FR0000073272 15 500 116,73 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 06/12/2022 FR0000073272 1 770 116,77 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 06/12/2022 FR0000073272 50 020 116,71 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 07/12/2022 FR0000073272 3 500 116,27 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 07/12/2022 FR0000073272 16 000 116,29 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 07/12/2022 FR0000073272 2 000 116,27 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 07/12/2022 FR0000073272 49 430 116,29 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 08/12/2022 FR0000073272 3 000 116,73 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 08/12/2022 FR0000073272 22 000 116,74 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 08/12/2022 FR0000073272 2 500 116,75 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 08/12/2022 FR0000073272 43 150 116,74 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 09/12/2022 FR0000073272 3 415 116,92 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 09/12/2022 FR0000073272 18 000 116,91 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 09/12/2022 FR0000073272 2 000 116,87 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 09/12/2022 FR0000073272 47 105 116,98 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 353 337 116,72 Détail transaction par transaction Code Code Numéro de Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la identifiant Prix Quantité Objectif du Nom du PSI Code identifiant du PSI Devise identifiant référence de la l'émetteur l'émetteur transaction (CET) de l'instrument Unitaire achetée marché transaction rachat financier SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:00:33 FR0000073272 117,70 EUR 65 XPAR 00329403655EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:00:50 FR0000073272 117,64 EUR 76 XPAR 00329403694EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:00:55 FR0000073272 117,58 EUR 73 CEUX 00329403768EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:01:48 FR0000073272 117,40 EUR 75 XPAR 00329403853EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:01:50 FR0000073272 117,30 EUR 71 CEUX 00329403856EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:01:50 FR0000073272 117,28 EUR 14 TQEX 00329403866EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:01:50 FR0000073272 117,28 EUR 2 TQEX 00329403867EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:01:50 FR0000073272 117,28 EUR 5 TQEX 00329403868EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:02:10 FR0000073272 117,16 EUR 87 XPAR 00329403930EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:03:02 FR0000073272 117,12 EUR 76 XPAR 00329404019EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:04:20 FR0000073272 117,12 EUR 240 XPAR 00329404240EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:04:50 FR0000073272 117,10 EUR 77 CEUX 00329404285EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:06:02 FR0000073272 117,32 EUR 248 XPAR 00329404421EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:06:03 FR0000073272 117,26 EUR 74 AQEU 00329404431EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:06:03 FR0000073272 117,26 EUR 64 CEUX 00329404429EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:06:03 FR0000073272 117,26 EUR 1 CEUX 00329404430EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:06:58 FR0000073272 117,26 EUR 58 XPAR 00329404510EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:06:58 FR0000073272 117,26 EUR 18 XPAR 00329404511EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:07:19 FR0000073272 117,18 EUR 74 CEUX 00329404577EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:08:08 FR0000073272 117,26 EUR 21 XPAR 00329404670EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:08:08 FR0000073272 117,26 EUR 168 XPAR 00329404671EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:08:08 FR0000073272 117,26 EUR 74 XPAR 00329404672EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:08:55 FR0000073272 117,24 EUR 44 CEUX 00329404722EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:08:55 FR0000073272 117,24 EUR 27 CEUX 00329404723EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:09:00 FR0000073272 117,20 EUR 83 XPAR 00329404725EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:09:35 FR0000073272 117,22 EUR 113 CEUX 00329404783EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:09:35 FR0000073272 117,22 EUR 86 XPAR 00329404784EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:10 FR0000073272 117,28 EUR 45 XPAR 00329404990EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:10 FR0000073272 117,28 EUR 200 XPAR 00329404991EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:10 FR0000073272 117,28 EUR 7 XPAR 00329404992EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:10 FR0000073272 117,28 EUR 50 XPAR 00329404993EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:12 FR0000073272 117,24 EUR 58 AQEU 00329404997EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:12 FR0000073272 117,24 EUR 45 TQEX 00329404994EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:11:13 FR0000073272 117,22 EUR 93 CEUX 00329405001EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:12:01 FR0000073272 117,24 EUR 92 XPAR 00329405064EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:12:04 FR0000073272 117,22 EUR 61 CEUX 00329405069EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:13:35 FR0000073272 117,20 EUR 70 XPAR 00329405218EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:14:48 FR0000073272 117,34 EUR 289 XPAR 00329405409EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:15:42 FR0000073272 117,20 EUR 82 XPAR 00329405485EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:15:56 FR0000073272 117,20 EUR 92 TQEX 00329405538EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:16:01 FR0000073272 117,36 EUR 193 CEUX 00329405544EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:16:15 FR0000073272 117,38 EUR 75 AQEU 00329405558EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:16:20 FR0000073272 117,34 EUR 90 XPAR 00329405571EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:17:16 FR0000073272 117,48 EUR 66 XPAR 00329405725EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:17:16 FR0000073272 117,48 EUR 12 XPAR 00329405726EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:17:48 FR0000073272 117,46 EUR 71 XPAR 00329405803EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:18:59 FR0000073272 117,64 EUR 256 XPAR 00329405997EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:19:52 FR0000073272 117,72 EUR 84 CEUX 00329406274EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:19:52 FR0000073272 117,72 EUR 92 XPAR 00329406275EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:20:53 FR0000073272 117,62 EUR 78 XPAR 00329406426EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:21:04 FR0000073272 117,68 EUR 77 CEUX 00329406452EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:21:52 FR0000073272 117,70 EUR 254 XPAR 00329406514EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:22:26 FR0000073272 117,64 EUR 79 CEUX 00329406578EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:22:53 FR0000073272 117,60 EUR 22 XPAR 00329406610EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:23:12 FR0000073272 117,60 EUR 55 XPAR 00329406647EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:24:21 FR0000073272 117,74 EUR 291 XPAR 00329406752EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:24:42 FR0000073272 117,74 EUR 106 CEUX 00329406820EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:24:57 FR0000073272 117,72 EUR 93 AQEU 00329406854EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:24:57 FR0000073272 117,70 EUR 19 XPAR 00329406855EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:24:57 FR0000073272 117,70 EUR 47 XPAR 00329406856EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:25:45 FR0000073272 117,70 EUR 76 XPAR 00329407034EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:26:18 FR0000073272 117,76 EUR 92 XPAR 00329407136EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:26:52 FR0000073272 117,74 EUR 84 XPAR 00329407192EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:28:11 FR0000073272 117,86 EUR 235 CEUX 00329407393EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:28:11 FR0000073272 117,86 EUR 91 XPAR 00329407394EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:29:08 FR0000073272 117,72 EUR 72 XPAR 00329407495EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:29:08 FR0000073272 117,72 EUR 36 XPAR 00329407497EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:30:18 FR0000073272 117,80 EUR 216 XPAR 00329407785EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:30:18 FR0000073272 117,80 EUR 3 XPAR 00329407790EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:31:16 FR0000073272 117,78 EUR 89 XPAR 00329407967EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:32:40 FR0000073272 117,86 EUR 111 CEUX 00329408095EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:32:40 FR0000073272 117,86 EUR 91 XPAR 00329408096EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:33:12 FR0000073272 117,86 EUR 37 XPAR 00329408120EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:33:12 FR0000073272 117,86 EUR 46 XPAR 00329408121EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 35 XPAR 00329408270EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 43 XPAR 00329408271EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 46 XPAR 00329408272EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 46 XPAR 00329408273EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 15 XPAR 00329408274EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 55 XPAR 00329408275EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:34:20 FR0000073272 117,88 EUR 21 XPAR 00329408276EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:35:31 FR0000073272 117,88 EUR 73 XPAR 00329408412EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:36:35 FR0000073272 117,98 EUR 4 CEUX 00329408581EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:36:35 FR0000073272 117,98 EUR 19 CEUX 00329408582EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:36:56 FR0000073272 118,00 EUR 240 CEUX 00329408617EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:36:56 FR0000073272 118,00 EUR 148 XPAR 00329408618EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:36:56 FR0000073272 118,00 EUR 93 XPAR 00329408619EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:37:02 FR0000073272 117,98 EUR 92 AQEU 00329408659EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:37:02 FR0000073272 117,98 EUR 12 TQEX 00329408660EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:37:02 FR0000073272 117,98 EUR 94 TQEX 00329408661EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:38:16 FR0000073272 118,02 EUR 85 XPAR 00329408929EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:39:05 FR0000073272 117,96 EUR 102 XPAR 00329409077EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:40:33 FR0000073272 117,96 EUR 99 XPAR 00329409593EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:40:38 FR0000073272 117,94 EUR 21 CEUX 00329409616EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:40:38 FR0000073272 117,94 EUR 55 CEUX 00329409617EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:42:15 FR0000073272 118,04 EUR 200 XPAR 00329410045EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:42:15 FR0000073272 118,04 EUR 90 XPAR 00329410046EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:42:38 FR0000073272 117,98 EUR 23 AQEU 00329410146EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:42:55 FR0000073272 117,96 EUR 92 CEUX 00329410174EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:42:55 FR0000073272 117,94 EUR 48 XPAR 00329410175EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:43:35 FR0000073272 117,88 EUR 84 XPAR 00329410250EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:45:49 FR0000073272 117,86 EUR 16 XPAR 00329410763EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:45:49 FR0000073272 117,86 EUR 226 XPAR 00329410764EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:45:58 FR0000073272 117,84 EUR 86 AQEU 00329410794EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:45:58 FR0000073272 117,82 EUR 82 CEUX 00329410793EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:47:52 FR0000073272 117,70 EUR 80 CEUX 00329411177EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:47:53 FR0000073272 117,68 EUR 60 XPAR 00329411181EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:47:53 FR0000073272 117,68 EUR 17 XPAR 00329411182EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:48:19 FR0000073272 117,68 EUR 60 XPAR 00329411315EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:48:19 FR0000073272 117,68 EUR 22 XPAR 00329411316EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:49 FR0000073272 117,86 EUR 46 XPAR 00329411560EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:49 FR0000073272 117,86 EUR 47 XPAR 00329411561EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:49 FR0000073272 117,86 EUR 60 XPAR 00329411562EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:49 FR0000073272 117,86 EUR 60 XPAR 00329411563EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:49 FR0000073272 117,86 EUR 33 XPAR 00329411564EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:50 FR0000073272 117,86 EUR 22 XPAR 00329411573EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:49:57 FR0000073272 117,84 EUR 67 CEUX 00329411589EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:51:42 FR0000073272 117,82 EUR 77 CEUX 00329411913EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:51:42 FR0000073272 117,80 EUR 71 XPAR 00329411914EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:53:06 FR0000073272 117,88 EUR 236 XPAR 00329412193EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:53:19 FR0000073272 117,86 EUR 85 CEUX 00329412241EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:54:39 FR0000073272 117,90 EUR 58 XPAR 00329412461EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:54:39 FR0000073272 117,90 EUR 6 XPAR 00329412462EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:55:15 FR0000073272 117,86 EUR 67 AQEU 00329412578EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:55:15 FR0000073272 117,86 EUR 61 XPAR 00329412579EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:55:43 FR0000073272 117,80 EUR 24 XPAR 00329412640EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:55:43 FR0000073272 117,80 EUR 39 XPAR 00329412641EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:57:14 FR0000073272 117,78 EUR 58 XPAR 00329412872EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:57:14 FR0000073272 117,78 EUR 201 XPAR 00329412873EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:57:15 FR0000073272 117,76 EUR 68 CEUX 00329412877EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:57:15 FR0000073272 117,76 EUR 65 TQEX 00329412878EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:59:46 FR0000073272 117,82 EUR 74 XPAR 00329413282EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:59:46 FR0000073272 117,82 EUR 49 XPAR 00329413283EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:59:46 FR0000073272 117,82 EUR 47 XPAR 00329413284EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:59:46 FR0000073272 117,82 EUR 34 XPAR 00329413285EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 09:59:46 FR0000073272 117,82 EUR 41 XPAR 00329413286EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:00:24 FR0000073272 117,76 EUR 2 CEUX 00329413436EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:00:24 FR0000073272 117,76 EUR 61 CEUX 00329413437EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:00:24 FR0000073272 117,76 EUR 19 XPAR 00329413438EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:01:07 FR0000073272 117,72 EUR 76 CEUX 00329413557EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:01:36 FR0000073272 117,64 EUR 72 XPAR 00329413654EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:02:08 FR0000073272 117,70 EUR 68 XPAR 00329413795EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:02:09 FR0000073272 117,70 EUR 62 CEUX 00329413801EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:03:55 FR0000073272 117,76 EUR 255 XPAR 00329414204EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:05:17 FR0000073272 117,80 EUR 21 CEUX 00329414684EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:05:19 FR0000073272 117,80 EUR 219 CEUX 00329414690EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:05:19 FR0000073272 117,80 EUR 27 XPAR 00329414692EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:05:19 FR0000073272 117,80 EUR 33 XPAR 00329414693EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:06:00 FR0000073272 117,72 EUR 60 XPAR 00329414967EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:06:03 FR0000073272 117,66 EUR 58 TQEX 00329415010EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:06:44 FR0000073272 117,66 EUR 49 XPAR 00329415327EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:06:44 FR0000073272 117,66 EUR 16 XPAR 00329415336EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:07:22 FR0000073272 117,62 EUR 39 XPAR 00329415562EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:07:22 FR0000073272 117,62 EUR 35 XPAR 00329415564EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:08:21 FR0000073272 117,68 EUR 54 XPAR 00329416203EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:08:45 FR0000073272 117,60 EUR 67 XPAR 00329416459EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:09:07 FR0000073272 117,54 EUR 57 XPAR 00329416639EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:09:34 FR0000073272 117,44 EUR 13 XPAR 00329416816EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:09:34 FR0000073272 117,44 EUR 43 XPAR 00329416817EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:10:12 FR0000073272 117,50 EUR 66 CEUX 00329417015EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:10:12 FR0000073272 117,50 EUR 34 XPAR 00329417018EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:10:12 FR0000073272 117,50 EUR 30 XPAR 00329417021EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:10:37 FR0000073272 117,44 EUR 92 XPAR 00329417323EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:12:03 FR0000073272 117,58 EUR 242 XPAR 00329417815EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:13:43 FR0000073272 117,60 EUR 62 XPAR 00329418299EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:13:52 FR0000073272 117,58 EUR 62 CEUX 00329418355EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:14:26 FR0000073272 117,58 EUR 63 CEUX 00329418448EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:14:26 FR0000073272 117,56 EUR 67 XPAR 00329418449EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:15:35 FR0000073272 117,62 EUR 74 CEUX 00329418699EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:15:35 FR0000073272 117,62 EUR 48 XPAR 00329418701EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:15:35 FR0000073272 117,62 EUR 35 XPAR 00329418702EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:17:40 FR0000073272 117,66 EUR 18 XPAR 00329419351EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:17:43 FR0000073272 117,66 EUR 76 CEUX 00329419357EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:17:43 FR0000073272 117,66 EUR 236 XPAR 00329419358EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:18:01 FR0000073272 117,58 EUR 79 AQEU 00329419411EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:18:01 FR0000073272 117,58 EUR 51 XPAR 00329419409EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:19:13 FR0000073272 117,54 EUR 57 XPAR 00329419692EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:19:45 FR0000073272 117,52 EUR 79 XPAR 00329419893EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:21:41 FR0000073272 117,46 EUR 69 CEUX 00329420484EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:21:41 FR0000073272 117,46 EUR 51 XPAR 00329420485EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:21:41 FR0000073272 117,46 EUR 10 XPAR 00329420486EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:23:07 FR0000073272 117,54 EUR 41 CEUX 00329421064EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:23:07 FR0000073272 117,54 EUR 42 CEUX 00329421065EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:23:07 FR0000073272 117,54 EUR 264 XPAR 00329421066EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:24:15 FR0000073272 117,46 EUR 69 XPAR 00329421353EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:25:03 FR0000073272 117,44 EUR 68 CEUX 00329421574EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:25:07 FR0000073272 117,44 EUR 80 AQEU 00329421583EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:25:21 FR0000073272 117,40 EUR 81 XPAR 00329421614EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:25:48 FR0000073272 117,42 EUR 90 XPAR 00329421698EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 30 XPAR 00329422452EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 49 XPAR 00329422453EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 47 XPAR 00329422454EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 26 XPAR 00329422455EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 47 XPAR 00329422456EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 15 XPAR 00329422457EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:28:16 FR0000073272 117,46 EUR 42 XPAR 00329422458EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:29:05 FR0000073272 117,46 EUR 12 CEUX 00329422710EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:30:33 FR0000073272 117,48 EUR 20 CEUX 00329423143EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:30:33 FR0000073272 117,48 EUR 117 CEUX 00329423144EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:31:32 FR0000073272 117,54 EUR 34 XPAR 00329423357EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:31:32 FR0000073272 117,54 EUR 218 XPAR 00329423358EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:33:03 FR0000073272 117,54 EUR 60 XPAR 00329423835EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:33:15 FR0000073272 117,54 EUR 105 CEUX 00329423897EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:33:15 FR0000073272 117,54 EUR 29 XPAR 00329423898EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:34:58 FR0000073272 117,54 EUR 40 TQEX 00329424407EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:34:58 FR0000073272 117,54 EUR 84 XPAR 00329424406EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:36:16 FR0000073272 117,54 EUR 88 CEUX 00329424864EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:36:16 FR0000073272 117,54 EUR 81 XPAR 00329424863EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:36:49 FR0000073272 117,52 EUR 35 XPAR 00329424960EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:36:49 FR0000073272 117,52 EUR 59 XPAR 00329424961EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:38:09 FR0000073272 117,54 EUR 96 CEUX 00329425444EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:38:49 FR0000073272 117,56 EUR 87 TQEX 00329425558EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:38:49 FR0000073272 117,56 EUR 250 XPAR 00329425559EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:38:49 FR0000073272 117,56 EUR 4 XPAR 00329425560EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:39:08 FR0000073272 117,54 EUR 108 AQEU 00329425647EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:39:08 FR0000073272 117,54 EUR 25 XPAR 00329425648EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:39:08 FR0000073272 117,54 EUR 12 XPAR 00329425649EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:41:57 FR0000073272 117,58 EUR 73 XPAR 00329426277EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:41:57 FR0000073272 117,58 EUR 49 XPAR 00329426278EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:41:57 FR0000073272 117,58 EUR 47 XPAR 00329426279EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:42:10 FR0000073272 117,58 EUR 27 XPAR 00329426335EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:42:10 FR0000073272 117,58 EUR 27 XPAR 00329426336EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:42:10 FR0000073272 117,58 EUR 49 XPAR 00329426337EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:42:23 FR0000073272 117,56 EUR 80 CEUX 00329426360EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:45:23 FR0000073272 117,56 EUR 49 XPAR 00329427070EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:45:23 FR0000073272 117,56 EUR 15 XPAR 00329427071EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:45:30 FR0000073272 117,56 EUR 60 XPAR 00329427119EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:45:31 FR0000073272 117,56 EUR 155 XPAR 00329427122EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:45:49 FR0000073272 117,52 EUR 43 XPAR 00329427202EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:47:09 FR0000073272 117,50 EUR 90 CEUX 00329427485EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:47:09 FR0000073272 117,50 EUR 37 XPAR 00329427486EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:09 FR0000073272 117,50 EUR 60 XPAR 00329427993EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:09 FR0000073272 117,50 EUR 49 XPAR 00329427994EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:09 FR0000073272 117,50 EUR 47 XPAR 00329427995EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:11 FR0000073272 117,50 EUR 6 XPAR 00329428010EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:11 FR0000073272 117,50 EUR 60 XPAR 00329428011EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:11 FR0000073272 117,50 EUR 25 XPAR 00329428012EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:49:32 FR0000073272 117,44 EUR 99 CEUX 00329428167EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:51:13 FR0000073272 117,36 EUR 67 CEUX 00329428655EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:51:13 FR0000073272 117,36 EUR 74 XPAR 00329428656EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:53:03 FR0000073272 117,36 EUR 88 CEUX 00329429351EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:53:03 FR0000073272 117,36 EUR 60 XPAR 00329429352EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:53:03 FR0000073272 117,36 EUR 15 XPAR 00329429354EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:53:39 FR0000073272 117,38 EUR 239 XPAR 00329429477EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:54:16 FR0000073272 117,30 EUR 83 CEUX 00329429606EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:54:16 FR0000073272 117,32 EUR 44 XPAR 00329429605EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:55:45 FR0000073272 117,28 EUR 60 XPAR 00329430075EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:55:45 FR0000073272 117,28 EUR 4 XPAR 00329430076EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:56:09 FR0000073272 117,26 EUR 65 AQEU 00329430131EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:57:07 FR0000073272 117,26 EUR 60 XPAR 00329430333EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 10:57:07 FR0000073272 117,26 EUR 23 XPAR 00329430334EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:00:35 FR0000073272 117,34 EUR 277 XPAR 00329431038EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:00:35 FR0000073272 117,34 EUR 24 XPAR 00329431039EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:02:15 FR0000073272 117,42 EUR 205 CEUX 00329431528EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:02:15 FR0000073272 117,42 EUR 56 CEUX 00329431530EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:02:15 FR0000073272 117,42 EUR 65 XPAR 00329431531EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:03:29 FR0000073272 117,48 EUR 255 XPAR 00329431878EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:04:04 FR0000073272 117,44 EUR 54 XPAR 00329432128EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:05:19 FR0000073272 117,40 EUR 18 TQEX 00329432498EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:05:19 FR0000073272 117,40 EUR 90 XPAR 00329432499EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:05:49 FR0000073272 117,44 EUR 45 AQEU 00329432625EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:07:53 FR0000073272 117,44 EUR 47 XPAR 00329433058EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:07:53 FR0000073272 117,44 EUR 47 XPAR 00329433059EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:07:53 FR0000073272 117,44 EUR 48 XPAR 00329433060EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:07:53 FR0000073272 117,44 EUR 21 XPAR 00329433061EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:07:54 FR0000073272 117,44 EUR 98 XPAR 00329433062EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:09:56 FR0000073272 117,42 EUR 19 XPAR 00329433537EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:10:56 FR0000073272 117,46 EUR 226 CEUX 00329433709EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:10:56 FR0000073272 117,46 EUR 167 XPAR 00329433710EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:10:56 FR0000073272 117,46 EUR 50 XPAR 00329433711EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:11:37 FR0000073272 117,46 EUR 30 XPAR 00329433897EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:13:02 FR0000073272 117,46 EUR 21 AQEU 00329434342EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:13:59 FR0000073272 117,48 EUR 47 XPAR 00329434536EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:13:59 FR0000073272 117,48 EUR 47 XPAR 00329434537EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:13:59 FR0000073272 117,48 EUR 45 XPAR 00329434538EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:13:59 FR0000073272 117,48 EUR 101 XPAR 00329434539EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:14:21 FR0000073272 117,42 EUR 78 TQEX 00329434609EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:14:35 FR0000073272 117,40 EUR 67 CEUX 00329434695EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:14:36 FR0000073272 117,38 EUR 34 XPAR 00329434706EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:16:50 FR0000073272 117,34 EUR 32 AQEU 00329435432EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:17:34 FR0000073272 117,40 EUR 60 XPAR 00329435672EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:17:34 FR0000073272 117,40 EUR 50 XPAR 00329435673EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:17:34 FR0000073272 117,40 EUR 47 XPAR 00329435674EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:17:34 FR0000073272 117,40 EUR 15 XPAR 00329435675EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:17:40 FR0000073272 117,40 EUR 24 XPAR 00329435688EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:17:40 FR0000073272 117,40 EUR 58 XPAR 00329435689EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:18:08 FR0000073272 117,36 EUR 89 CEUX 00329435877EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:19:15 FR0000073272 117,38 EUR 10 XPAR 00329436159EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:19:15 FR0000073272 117,38 EUR 69 XPAR 00329436162EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:19:53 FR0000073272 117,36 EUR 21 XPAR 00329436278EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:19:54 FR0000073272 117,36 EUR 79 CEUX 00329436288EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:19:54 FR0000073272 117,36 EUR 27 XPAR 00329436305EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:20:46 FR0000073272 117,36 EUR 16 XPAR 00329436451EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:20:46 FR0000073272 117,36 EUR 47 XPAR 00329436452EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:20:46 FR0000073272 117,36 EUR 25 XPAR 00329436453EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:20:52 FR0000073272 117,34 EUR 58 CEUX 00329436470EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:21:04 FR0000073272 117,24 EUR 41 AQEU 00329436565EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:21:37 FR0000073272 117,08 EUR 64 XPAR 00329436713EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:21:37 FR0000073272 117,08 EUR 13 XPAR 00329436715EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:22:54 FR0000073272 117,12 EUR 46 XPAR 00329437102EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:22:54 FR0000073272 117,12 EUR 29 XPAR 00329437103EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:23:59 FR0000073272 117,10 EUR 43 XPAR 00329437351EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:23:59 FR0000073272 117,10 EUR 28 XPAR 00329437353EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:24:42 FR0000073272 117,08 EUR 72 XPAR 00329437592EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:26:19 FR0000073272 117,06 EUR 30 XPAR 00329438001EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:26:48 FR0000073272 117,06 EUR 75 CEUX 00329438102EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:26:48 FR0000073272 117,06 EUR 55 XPAR 00329438103EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:27:20 FR0000073272 117,02 EUR 78 CEUX 00329438202EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:27:20 FR0000073272 117,02 EUR 84 XPAR 00329438203EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:27:41 FR0000073272 117,08 EUR 28 AQEU 00329438296EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:28:30 FR0000073272 117,10 EUR 90 XPAR 00329438432EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:29:44 FR0000073272 117,12 EUR 16 XPAR 00329438795EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:29:44 FR0000073272 117,12 EUR 236 XPAR 00329438796EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:30:19 FR0000073272 117,10 EUR 92 CEUX 00329439074EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:30:19 FR0000073272 117,08 EUR 100 TQEX 00329439073EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:30:19 FR0000073272 117,08 EUR 15 TQEX 00329439075EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:30:19 FR0000073272 117,10 EUR 37 XPAR 00329439076EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:32:07 FR0000073272 117,06 EUR 55 XPAR 00329439627EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:32:07 FR0000073272 117,06 EUR 20 XPAR 00329439628EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:33:38 FR0000073272 117,12 EUR 1 AQEU 00329439963EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:34:37 FR0000073272 117,12 EUR 8 XPAR 00329440195EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:34:37 FR0000073272 117,12 EUR 247 XPAR 00329440196EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:34:37 FR0000073272 117,12 EUR 14 XPAR 00329440198EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:34:51 FR0000073272 117,10 EUR 19 AQEU 00329440329EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:34:51 FR0000073272 117,10 EUR 88 CEUX 00329440330EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:35:12 FR0000073272 117,10 EUR 21 AQEU 00329440376EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:36:16 FR0000073272 117,08 EUR 31 CEUX 00329440605EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:36:16 FR0000073272 117,08 EUR 55 CEUX 00329440609EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:36:16 FR0000073272 117,06 EUR 43 XPAR 00329440606EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:37:33 FR0000073272 117,04 EUR 60 XPAR 00329440926EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:37:33 FR0000073272 117,04 EUR 17 XPAR 00329440927EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:38:21 FR0000073272 117,06 EUR 11 AQEU 00329441093EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:38:54 FR0000073272 117,06 EUR 47 XPAR 00329441151EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:38:54 FR0000073272 117,06 EUR 60 XPAR 00329441152EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:38:54 FR0000073272 117,06 EUR 47 XPAR 00329441153EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:38:54 FR0000073272 117,06 EUR 46 XPAR 00329441154EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:38:54 FR0000073272 117,06 EUR 49 XPAR 00329441155EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:40:01 FR0000073272 117,02 EUR 83 CEUX 00329441304EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:40:01 FR0000073272 117,02 EUR 12 XPAR 00329441305EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:42:46 FR0000073272 117,04 EUR 1 XPAR 00329441804EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:42:49 FR0000073272 117,04 EUR 47 XPAR 00329441814EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:42:49 FR0000073272 117,04 EUR 47 XPAR 00329441815EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:42:49 FR0000073272 117,04 EUR 60 XPAR 00329441816EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:42:49 FR0000073272 117,04 EUR 68 XPAR 00329441817EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:42:50 FR0000073272 117,04 EUR 50 XPAR 00329441818EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:45:10 FR0000073272 117,04 EUR 19 AQEU 00329442170EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:45:17 FR0000073272 117,02 EUR 47 XPAR 00329442213EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:45:19 FR0000073272 117,00 EUR 22 CEUX 00329442221EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:45:19 FR0000073272 117,00 EUR 41 CEUX 00329442222EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:46:13 FR0000073272 116,98 EUR 63 CEUX 00329442371EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:46:31 FR0000073272 116,98 EUR 47 XPAR 00329442404EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:46:42 FR0000073272 116,98 EUR 60 XPAR 00329442432EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:46:42 FR0000073272 116,98 EUR 159 XPAR 00329442433EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:49:30 FR0000073272 116,94 EUR 40 XPAR 00329443040EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:49:54 FR0000073272 116,94 EUR 84 CEUX 00329443112EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:49:54 FR0000073272 116,94 EUR 45 XPAR 00329443113EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:50:33 FR0000073272 116,86 EUR 75 XPAR 00329443248EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:50:46 FR0000073272 116,82 EUR 72 CEUX 00329443301EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:50:46 FR0000073272 116,82 EUR 9 CEUX 00329443302EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:51:37 FR0000073272 116,84 EUR 52 XPAR 00329443463EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:52:01 FR0000073272 116,84 EUR 10 AQEU 00329443516EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:52:01 FR0000073272 116,84 EUR 177 XPAR 00329443514EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:52:01 FR0000073272 116,84 EUR 23 XPAR 00329443515EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:54:39 FR0000073272 116,88 EUR 12 XPAR 00329443923EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:54:39 FR0000073272 116,88 EUR 108 XPAR 00329443924EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:54:39 FR0000073272 116,88 EUR 59 XPAR 00329443925EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:54:42 FR0000073272 116,88 EUR 9 XPAR 00329443928EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:05 FR0000073272 116,88 EUR 31 CEUX 00329444019EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:05 FR0000073272 116,88 EUR 50 XPAR 00329444017EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:05 FR0000073272 116,88 EUR 29 XPAR 00329444018EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:06 FR0000073272 116,88 EUR 10 CEUX 00329444034EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:25 FR0000073272 116,88 EUR 35 CEUX 00329444152EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:25 FR0000073272 116,88 EUR 65 CEUX 00329444154EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:55:26 FR0000073272 116,84 EUR 16 AQEU 00329444213EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:56:57 FR0000073272 116,82 EUR 53 XPAR 00329444513EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:57:46 FR0000073272 116,82 EUR 71 XPAR 00329444659EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:58:33 FR0000073272 116,80 EUR 83 CEUX 00329444794EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 11:58:33 FR0000073272 116,80 EUR 78 XPAR 00329444796EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:02 FR0000073272 116,82 EUR 11 XPAR 00329445083EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:02 FR0000073272 116,82 EUR 89 XPAR 00329445084EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:02 FR0000073272 116,82 EUR 147 XPAR 00329445085EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:34 FR0000073272 116,78 EUR 29 CEUX 00329445172EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:34 FR0000073272 116,78 EUR 15 CEUX 00329445175EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:34 FR0000073272 116,78 EUR 52 XPAR 00329445170EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:37 FR0000073272 116,78 EUR 46 CEUX 00329445180EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:00:38 FR0000073272 116,78 EUR 12 AQEU 00329445187EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:03:48 FR0000073272 116,80 EUR 200 XPAR 00329445653EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:03:48 FR0000073272 116,80 EUR 25 XPAR 00329445655EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:03:48 FR0000073272 116,80 EUR 37 XPAR 00329445657EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:05:14 FR0000073272 116,80 EUR 13 AQEU 00329445967EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:05:30 FR0000073272 116,78 EUR 15 XPAR 00329446024EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:05:30 FR0000073272 116,78 EUR 28 XPAR 00329446032EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:06:28 FR0000073272 116,80 EUR 186 CEUX 00329446167EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:06:29 FR0000073272 116,80 EUR 21 CEUX 00329446168EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:06:29 FR0000073272 116,80 EUR 29 CEUX 00329446173EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 60 XPAR 00329446331EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 50 XPAR 00329446332EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 15 XPAR 00329446333EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 47 XPAR 00329446334EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 10 XPAR 00329446335EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 55 XPAR 00329446336EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:22 FR0000073272 116,80 EUR 18 XPAR 00329446337EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:07:54 FR0000073272 116,80 EUR 14 XPAR 00329446393EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:09:35 FR0000073272 116,82 EUR 13 XPAR 00329446668EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:09:35 FR0000073272 116,82 EUR 28 XPAR 00329446669EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:10:42 FR0000073272 116,78 EUR 81 TQEX 00329446874EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:10:42 FR0000073272 116,80 EUR 6 XPAR 00329446871EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:10:42 FR0000073272 116,80 EUR 95 XPAR 00329446872EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:12:27 FR0000073272 116,84 EUR 19 XPAR 00329447217EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:12:27 FR0000073272 116,84 EUR 47 XPAR 00329447219EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:12:27 FR0000073272 116,84 EUR 47 XPAR 00329447220EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:12:27 FR0000073272 116,84 EUR 15 XPAR 00329447221EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:12:27 FR0000073272 116,84 EUR 62 XPAR 00329447222EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:12:58 FR0000073272 116,84 EUR 42 XPAR 00329447311EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:15:17 FR0000073272 116,84 EUR 7 CEUX 00329447732EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:15:17 FR0000073272 116,84 EUR 14 CEUX 00329447733EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:15:17 FR0000073272 116,84 EUR 20 CEUX 00329447734EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:15:17 FR0000073272 116,84 EUR 5 CEUX 00329447735EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:15:21 FR0000073272 116,84 EUR 194 CEUX 00329447763EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:15:22 FR0000073272 116,82 EUR 47 XPAR 00329447777EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:16:47 FR0000073272 116,76 EUR 35 XPAR 00329447997EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:16:47 FR0000073272 116,76 EUR 47 XPAR 00329447998EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:16:47 FR0000073272 116,76 EUR 47 XPAR 00329448000EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:16:47 FR0000073272 116,76 EUR 50 XPAR 00329448001EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:16:47 FR0000073272 116,76 EUR 55 XPAR 00329448002EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:16:47 FR0000073272 116,76 EUR 17 XPAR 00329448003EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:18:28 FR0000073272 116,72 EUR 22 AQEU 00329448251EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:18:28 FR0000073272 116,72 EUR 34 XPAR 00329448248EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:18:28 FR0000073272 116,72 EUR 48 XPAR 00329448249EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:18:43 FR0000073272 116,70 EUR 19 AQEU 00329448293EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:20:09 FR0000073272 116,68 EUR 60 XPAR 00329448555EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:20:09 FR0000073272 116,68 EUR 2 XPAR 00329448556EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:21:09 FR0000073272 116,66 EUR 77 XPAR 00329448742EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:21:10 FR0000073272 116,64 EUR 67 CEUX 00329448763EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:22:38 FR0000073272 116,64 EUR 14 AQEU 00329449092EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:22:38 FR0000073272 116,64 EUR 3 AQEU 00329449093EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:22:40 FR0000073272 116,62 EUR 90 XPAR 00329449106EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:23:17 FR0000073272 116,64 EUR 78 XPAR 00329449177EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:25:45 FR0000073272 116,66 EUR 60 XPAR 00329449511EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:25:45 FR0000073272 116,66 EUR 196 XPAR 00329449512EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:26:15 FR0000073272 116,64 EUR 37 AQEU 00329449595EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:28:00 FR0000073272 116,64 EUR 117 CEUX 00329449862EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:28:01 FR0000073272 116,64 EUR 87 CEUX 00329449863EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:28:01 FR0000073272 116,64 EUR 39 CEUX 00329449864EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:28:49 FR0000073272 116,60 EUR 16 AQEU 00329450063EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:28:49 FR0000073272 116,62 EUR 33 XPAR 00329450062EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:14 FR0000073272 116,62 EUR 42 XPAR 00329450335EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:14 FR0000073272 116,62 EUR 47 XPAR 00329450336EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:14 FR0000073272 116,62 EUR 60 XPAR 00329450337EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:15 FR0000073272 116,62 EUR 55 XPAR 00329450338EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:16 FR0000073272 116,62 EUR 31 XPAR 00329450344EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:19 FR0000073272 116,62 EUR 14 XPAR 00329450371EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:30:19 FR0000073272 116,62 EUR 3 XPAR 00329450372EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:31:26 FR0000073272 116,58 EUR 70 CEUX 00329450620EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:31:26 FR0000073272 116,58 EUR 44 XPAR 00329450647EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 05/12/2022 12:35:03 FR0000073272 116,72 EUR 47 XPAR 00329451260EXPA1 MAR art.5 §2. b) This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Safran SA published this content on 13 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 December 2022 12:14:02 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur SAFRAN 13:54 Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 05/12/2022 au 09/12.. PU 13:54 Safran : Statement of transactions in own shares from December 5, 2022 to December 9, 2022 PU 12:27 Boom Supersonic fabriquera les moteurs de ses jets dans le cadre d'une alliance avec l'.. ZR 09:09 SAFRAN : JP Morgan à l'achat ZD 09/12 China Eastern prend livraison du premier jet C919 made in China au monde ZR 07/12 SAFRAN : JP Morgan maintient sa recommandation à l'achat ZD 05/12 SAFRAN : JP Morgan toujours à l'achat ZD 05/12 Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 28/11/2022 au 02/12.. PU 05/12 Safran : Statement of transactions in own shares from November 28, 2022 to December 2, 202.. PU 02/12 BONDS: S&P relève la note de crédit de long terme de Safran de "BBB+" à "A-" DJ Recommandations des analystes sur SAFRAN 09:09 SAFRAN : JP Morgan à l'achat ZD 07/12 SAFRAN : JP Morgan maintient sa recommandation à l'achat ZD 05/12 SAFRAN : JP Morgan toujours à l'achat ZD