Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/11/2022 au 18/11/2022 22/11/2022 | 10:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/11/2022 au 18/11/2022 EXANE BNP PARIBAS Présentation agrégée par jour et par marché Nom de Code Identifiant de Jour de la Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen Marché (MIC de l'instrument journalier (en journalier d'acquisition des l'émetteur l'émetteur transaction Code) financier nombre d'actions) actions * SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 15/11/2022 FR0000073272 8 524 111,14 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 15/11/2022 FR0000073272 45 000 111,11 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 15/11/2022 FR0000073272 4 000 111,09 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 15/11/2022 FR0000073272 74 076 111,12 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 16/11/2022 FR0000073272 4 250 112,56 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 16/11/2022 FR0000073272 30 500 112,38 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 16/11/2022 FR0000073272 2 250 112,58 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 16/11/2022 FR0000073272 40 150 112,47 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 17/11/2022 FR0000073272 10 410 111,80 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 17/11/2022 FR0000073272 57 000 111,81 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 17/11/2022 FR0000073272 10 000 111,84 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 17/11/2022 FR0000073272 108 590 111,84 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 18/11/2022 FR0000073272 5 483 114,40 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 18/11/2022 FR0000073272 46 760 114,38 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 18/11/2022 FR0000073272 6 811 114,44 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 18/11/2022 FR0000073272 13 031 114,44 XPAR * Arrondi à deux chiffres après la virgule TOTAL 466 835 112,13 Détail transaction par transaction Nom de Code Identifiant de Jour/heure de la Code identifiant Prix Quantité Code Numéro de Objectif du Nom du PSI Code identifiant du PSI de l'instrument Devise identifiant référence de la l'émetteur l'émetteur transaction (CET) financier Unitaire achetée marché transaction rachat SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:00:21 FR0000073272 109,94 EUR 88 CEUX 00327484538EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:00:21 FR0000073272 109,92 EUR 85 XPAR 00327484539EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:00:52 FR0000073272 109,86 EUR 73 XPAR 00327484880EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:01:14 FR0000073272 109,80 EUR 84 CEUX 00327484997EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:01:38 FR0000073272 109,86 EUR 46 XPAR 00327485066EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:01:38 FR0000073272 109,86 EUR 17 XPAR 00327485067EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:42 FR0000073272 109,92 EUR 32 XPAR 00327485310EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:42 FR0000073272 109,92 EUR 353 XPAR 00327485311EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:57 FR0000073272 109,90 EUR 8 CEUX 00327485354EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:57 FR0000073272 109,90 EUR 54 CEUX 00327485355EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:57 FR0000073272 109,90 EUR 30 CEUX 00327485356EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:57 FR0000073272 109,90 EUR 88 CEUX 00327485357EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:57 FR0000073272 109,90 EUR 32 CEUX 00327485358EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:02:57 FR0000073272 109,90 EUR 102 CEUX 00327485359EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:03:35 FR0000073272 109,80 EUR 75 XPAR 00327485485EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:03:47 FR0000073272 109,76 EUR 56 TQEX 00327485525EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:04:44 FR0000073272 109,90 EUR 289 XPAR 00327485831EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:05:20 FR0000073272 109,92 EUR 31 CEUX 00327486002EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:05:20 FR0000073272 109,92 EUR 59 CEUX 00327486003EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:05:26 FR0000073272 109,92 EUR 14 AQEU 00327486054EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:05:28 FR0000073272 109,92 EUR 83 AQEU 00327486057EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:05:37 FR0000073272 109,84 EUR 95 XPAR 00327486078EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:05:51 FR0000073272 109,72 EUR 105 CEUX 00327486109EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:06:17 FR0000073272 109,66 EUR 85 CEUX 00327486211EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:06:20 FR0000073272 109,58 EUR 82 XPAR 00327486231EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:06:23 FR0000073272 109,52 EUR 101 AQEU 00327486241EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:06:23 FR0000073272 109,54 EUR 42 TQEX 00327486240EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:06:47 FR0000073272 109,46 EUR 45 XPAR 00327486308EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:04 FR0000073272 109,54 EUR 288 CEUX 00327486357EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,60 EUR 50 XPAR 00327486380EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,60 EUR 15 XPAR 00327486381EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,60 EUR 50 XPAR 00327486382EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,58 EUR 60 XPAR 00327486383EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,58 EUR 50 XPAR 00327486384EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,60 EUR 50 XPAR 00327486385EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,60 EUR 50 XPAR 00327486386EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:07:14 FR0000073272 109,60 EUR 10 XPAR 00327486387EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:15 FR0000073272 109,58 EUR 35 XPAR 00327486573EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:15 FR0000073272 109,58 EUR 50 XPAR 00327486574EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:48 FR0000073272 109,72 EUR 17 XPAR 00327486696EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:48 FR0000073272 109,72 EUR 64 XPAR 00327486697EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:49 FR0000073272 109,72 EUR 242 XPAR 00327486698EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:56 FR0000073272 109,66 EUR 42 CEUX 00327486750EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:08:56 FR0000073272 109,66 EUR 43 CEUX 00327486751EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:09:52 FR0000073272 110,30 EUR 260 CEUX 00327486997EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:09:52 FR0000073272 110,30 EUR 76 CEUX 00327486999EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:09:53 FR0000073272 110,24 EUR 22 AQEU 00327487002EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:09:53 FR0000073272 110,24 EUR 71 AQEU 00327487005EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:09:53 FR0000073272 110,24 EUR 98 XPAR 00327487004EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:10:26 FR0000073272 110,34 EUR 13 XPAR 00327487101EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:10:26 FR0000073272 110,34 EUR 50 XPAR 00327487102EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:10:26 FR0000073272 110,34 EUR 11 XPAR 00327487103EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:10:35 FR0000073272 110,34 EUR 59 XPAR 00327487130EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:10:35 FR0000073272 110,34 EUR 32 XPAR 00327487131EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:10:35 FR0000073272 110,34 EUR 94 XPAR 00327487132EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 270 CEUX 00327487383EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 60 XPAR 00327487385EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 50 XPAR 00327487386EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 15 XPAR 00327487387EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,42 EUR 60 XPAR 00327487388EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 50 XPAR 00327487389EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 50 XPAR 00327487390EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:11:55 FR0000073272 110,44 EUR 12 XPAR 00327487391EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:13:35 FR0000073272 110,48 EUR 291 XPAR 00327487718EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:13:36 FR0000073272 110,44 EUR 77 CEUX 00327487731EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:13:37 FR0000073272 110,44 EUR 89 AQEU 00327487734EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:13:37 FR0000073272 110,42 EUR 71 TQEX 00327487735EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:13:37 FR0000073272 110,42 EUR 6 TQEX 00327487736EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:14:32 FR0000073272 110,50 EUR 81 XPAR 00327487964EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:14:33 FR0000073272 110,50 EUR 89 CEUX 00327487997EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:14:41 FR0000073272 110,34 EUR 21 TQEX 00327488139EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:15:00 FR0000073272 110,22 EUR 99 XPAR 00327488266EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:15:02 FR0000073272 110,20 EUR 86 CEUX 00327488269EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:15:40 FR0000073272 110,54 EUR 3 CEUX 00327488452EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:15:47 FR0000073272 110,58 EUR 57 CEUX 00327488482EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:15:47 FR0000073272 110,58 EUR 212 CEUX 00327488483EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:15:47 FR0000073272 110,56 EUR 93 XPAR 00327488484EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:16:14 FR0000073272 110,36 EUR 99 AQEU 00327488664EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:16:14 FR0000073272 110,34 EUR 29 TQEX 00327488669EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:16:14 FR0000073272 110,40 EUR 74 XPAR 00327488663EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:03 FR0000073272 110,46 EUR 39 XPAR 00327488934EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:03 FR0000073272 110,48 EUR 60 XPAR 00327488935EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:03 FR0000073272 110,48 EUR 50 XPAR 00327488936EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:45 FR0000073272 110,60 EUR 50 XPAR 00327489105EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:51 FR0000073272 110,60 EUR 20 CEUX 00327489125EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:51 FR0000073272 110,60 EUR 264 CEUX 00327489126EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:17:51 FR0000073272 110,60 EUR 275 XPAR 00327489124EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:18:31 FR0000073272 110,60 EUR 84 XPAR 00327489317EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:18:31 FR0000073272 110,60 EUR 5 XPAR 00327489318EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:26 FR0000073272 110,72 EUR 60 XPAR 00327489668EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:26 FR0000073272 110,72 EUR 50 XPAR 00327489669EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:44 FR0000073272 110,82 EUR 17 CEUX 00327489823EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:44 FR0000073272 110,82 EUR 22 CEUX 00327489826EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:44 FR0000073272 110,78 EUR 69 CEUX 00327489827EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:44 FR0000073272 110,78 EUR 3 CEUX 00327489828EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:19:44 FR0000073272 110,78 EUR 85 XPAR 00327489824EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:00 FR0000073272 110,74 EUR 56 AQEU 00327489879EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:00 FR0000073272 110,74 EUR 13 AQEU 00327489880EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:32 FR0000073272 110,66 EUR 75 CEUX 00327490022EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:32 FR0000073272 110,68 EUR 26 XPAR 00327490018EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:32 FR0000073272 110,68 EUR 150 XPAR 00327490019EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:32 FR0000073272 110,68 EUR 150 XPAR 00327490020EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:20:32 FR0000073272 110,68 EUR 26 XPAR 00327490021EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:12 FR0000073272 110,62 EUR 23 XPAR 00327490184EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:12 FR0000073272 110,60 EUR 1 XPAR 00327490185EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:47 FR0000073272 110,74 EUR 310 CEUX 00327490383EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:47 FR0000073272 110,70 EUR 41 XPAR 00327490384EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:47 FR0000073272 110,70 EUR 209 XPAR 00327490385EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:47 FR0000073272 110,70 EUR 4 XPAR 00327490386EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:21:47 FR0000073272 110,70 EUR 73 XPAR 00327490387EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:22:20 FR0000073272 110,64 EUR 86 AQEU 00327490533EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:22:20 FR0000073272 110,62 EUR 72 XPAR 00327490532EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:22:40 FR0000073272 110,70 EUR 21 XPAR 00327490615EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:22:40 FR0000073272 110,70 EUR 50 XPAR 00327490616EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:25 FR0000073272 110,82 EUR 18 CEUX 00327490920EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:25 FR0000073272 110,82 EUR 10 CEUX 00327490921EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:37 FR0000073272 110,94 EUR 60 XPAR 00327491000EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:37 FR0000073272 110,94 EUR 50 XPAR 00327491001EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:37 FR0000073272 110,94 EUR 60 XPAR 00327491002EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:37 FR0000073272 110,94 EUR 60 XPAR 00327491003EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:37 FR0000073272 110,94 EUR 50 XPAR 00327491004EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:37 FR0000073272 110,94 EUR 18 XPAR 00327491006EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:38 FR0000073272 110,90 EUR 261 CEUX 00327491010EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:23:38 FR0000073272 110,90 EUR 84 TQEX 00327491011EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:25:09 FR0000073272 111,28 EUR 195 XPAR 00327491353EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:25:09 FR0000073272 111,28 EUR 122 XPAR 00327491354EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:25:30 FR0000073272 111,32 EUR 52 CEUX 00327491438EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:25:30 FR0000073272 111,32 EUR 221 CEUX 00327491442EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:25:35 FR0000073272 111,26 EUR 92 AQEU 00327491471EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:25:50 FR0000073272 111,16 EUR 72 XPAR 00327491558EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:26:56 FR0000073272 111,18 EUR 287 XPAR 00327491855EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:27:02 FR0000073272 111,08 EUR 89 AQEU 00327491892EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:27:02 FR0000073272 111,10 EUR 70 CEUX 00327491891EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:27:19 FR0000073272 111,02 EUR 79 XPAR 00327491958EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:27:28 FR0000073272 110,98 EUR 87 CEUX 00327492028EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:28:04 FR0000073272 111,04 EUR 96 CEUX 00327492159EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:28:46 FR0000073272 110,94 EUR 93 TQEX 00327492329EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:28:46 FR0000073272 110,94 EUR 18 XPAR 00327492330EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:29:10 FR0000073272 110,98 EUR 100 XPAR 00327492432EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:29:10 FR0000073272 110,98 EUR 163 XPAR 00327492433EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:30:05 FR0000073272 110,98 EUR 9 CEUX 00327492596EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:30:05 FR0000073272 110,98 EUR 150 CEUX 00327492600EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:30:05 FR0000073272 110,98 EUR 141 CEUX 00327492604EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:30:05 FR0000073272 110,98 EUR 97 XPAR 00327492601EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:30:21 FR0000073272 110,96 EUR 69 XPAR 00327492682EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:31:19 FR0000073272 110,90 EUR 71 XPAR 00327492896EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:31:19 FR0000073272 110,90 EUR 50 XPAR 00327492897EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:31:19 FR0000073272 110,90 EUR 50 XPAR 00327492898EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:31:19 FR0000073272 110,90 EUR 55 XPAR 00327492899EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:31:19 FR0000073272 110,90 EUR 12 XPAR 00327492900EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:32:32 FR0000073272 111,06 EUR 150 CEUX 00327493158EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:32:32 FR0000073272 111,06 EUR 166 CEUX 00327493160EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:32:32 FR0000073272 111,04 EUR 71 XPAR 00327493159EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:33:30 FR0000073272 111,04 EUR 74 XPAR 00327493389EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:33:30 FR0000073272 111,04 EUR 9 XPAR 00327493390EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:33:34 FR0000073272 111,04 EUR 89 AQEU 00327493398EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:33:56 FR0000073272 111,04 EUR 284 XPAR 00327493469EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:33:56 FR0000073272 111,04 EUR 65 XPAR 00327493470EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:34:05 FR0000073272 111,02 EUR 76 CEUX 00327493552EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:35:01 FR0000073272 111,08 EUR 83 XPAR 00327493817EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:35:54 FR0000073272 111,14 EUR 273 CEUX 00327494079EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:35:54 FR0000073272 111,14 EUR 74 XPAR 00327494081EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:36:10 FR0000073272 111,08 EUR 92 AQEU 00327494219EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:36:58 FR0000073272 111,42 EUR 98 XPAR 00327494438EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:36:58 FR0000073272 111,42 EUR 32 XPAR 00327494439EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:36:58 FR0000073272 111,42 EUR 60 XPAR 00327494440EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:36:58 FR0000073272 111,42 EUR 46 XPAR 00327494441EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:37:13 FR0000073272 111,40 EUR 13 CEUX 00327494517EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:37:13 FR0000073272 111,40 EUR 78 CEUX 00327494518EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:37:13 FR0000073272 111,40 EUR 81 TQEX 00327494520EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:38:07 FR0000073272 111,60 EUR 234 XPAR 00327494720EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:38:07 FR0000073272 111,60 EUR 71 XPAR 00327494721EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:38:55 FR0000073272 111,60 EUR 45 CEUX 00327494907EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:39:33 FR0000073272 111,76 EUR 40 CEUX 00327495089EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:39:33 FR0000073272 111,76 EUR 264 CEUX 00327495091EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:39:33 FR0000073272 111,76 EUR 258 XPAR 00327495093EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:35 FR0000073272 111,60 EUR 85 CEUX 00327495586EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:35 FR0000073272 111,62 EUR 50 XPAR 00327495587EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:35 FR0000073272 111,62 EUR 60 XPAR 00327495588EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:35 FR0000073272 111,62 EUR 50 XPAR 00327495589EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:35 FR0000073272 111,62 EUR 159 XPAR 00327495590EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:36 FR0000073272 111,60 EUR 25 AQEU 00327495598EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:41:36 FR0000073272 111,60 EUR 47 AQEU 00327495599EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:42:46 FR0000073272 111,62 EUR 276 CEUX 00327495822EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:42:48 FR0000073272 111,60 EUR 82 XPAR 00327495833EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:42:48 FR0000073272 111,60 EUR 2 XPAR 00327495834EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:43:28 FR0000073272 111,52 EUR 78 XPAR 00327496002EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:44:04 FR0000073272 111,48 EUR 81 TQEX 00327496123EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:44:04 FR0000073272 111,50 EUR 84 XPAR 00327496124EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:44:06 FR0000073272 111,50 EUR 90 AQEU 00327496129EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:44:13 FR0000073272 111,48 EUR 91 CEUX 00327496143EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:45:02 FR0000073272 111,44 EUR 258 XPAR 00327496333EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:46:24 FR0000073272 111,52 EUR 298 CEUX 00327496690EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:46:24 FR0000073272 111,52 EUR 7 CEUX 00327496691EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:46:24 FR0000073272 111,52 EUR 21 XPAR 00327496692EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:46:24 FR0000073272 111,52 EUR 50 XPAR 00327496693EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:47:04 FR0000073272 111,52 EUR 13 XPAR 00327496814EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:47:11 FR0000073272 111,52 EUR 227 XPAR 00327496846EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:47:47 FR0000073272 111,46 EUR 72 AQEU 00327497025EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:47:47 FR0000073272 111,46 EUR 89 CEUX 00327497028EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:47:47 FR0000073272 111,46 EUR 85 XPAR 00327497030EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:49:28 FR0000073272 111,28 EUR 69 CEUX 00327497388EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:49:28 FR0000073272 111,28 EUR 79 XPAR 00327497392EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:49:56 FR0000073272 111,24 EUR 75 CEUX 00327497577EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:49:56 FR0000073272 111,24 EUR 88 XPAR 00327497580EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:50:20 FR0000073272 111,18 EUR 85 CEUX 00327497665EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:50:20 FR0000073272 111,18 EUR 27 XPAR 00327497666EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:50:20 FR0000073272 111,18 EUR 42 XPAR 00327497667EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:50:47 FR0000073272 111,10 EUR 79 XPAR 00327497771EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:51:39 FR0000073272 111,10 EUR 60 XPAR 00327498022EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:51:39 FR0000073272 111,10 EUR 17 XPAR 00327498023EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:51:39 FR0000073272 111,10 EUR 26 XPAR 00327498024EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:06 FR0000073272 111,12 EUR 20 CEUX 00327498102EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:06 FR0000073272 111,12 EUR 20 CEUX 00327498103EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:06 FR0000073272 111,12 EUR 27 CEUX 00327498104EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:14 FR0000073272 111,14 EUR 1 XPAR 00327498129EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:16 FR0000073272 111,14 EUR 90 XPAR 00327498137EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:19 FR0000073272 111,14 EUR 60 XPAR 00327498145EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:19 FR0000073272 111,14 EUR 128 XPAR 00327498146EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:30 FR0000073272 111,08 EUR 78 AQEU 00327498188EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:52:30 FR0000073272 111,08 EUR 79 CEUX 00327498189EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:04 FR0000073272 111,16 EUR 260 CEUX 00327498515EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:04 FR0000073272 111,14 EUR 52 TQEX 00327498517EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:04 FR0000073272 111,14 EUR 17 TQEX 00327498519EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:04 FR0000073272 111,14 EUR 36 XPAR 00327498520EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:04 FR0000073272 111,14 EUR 50 XPAR 00327498521EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:42 FR0000073272 111,08 EUR 50 XPAR 00327498669EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:54:43 FR0000073272 111,08 EUR 205 XPAR 00327498676EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:55:37 FR0000073272 111,06 EUR 65 CEUX 00327498868EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:55:37 FR0000073272 111,06 EUR 65 XPAR 00327498869EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:56:23 FR0000073272 111,10 EUR 66 CEUX 00327499027EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:56:23 FR0000073272 111,10 EUR 15 XPAR 00327499028EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:56:23 FR0000073272 111,10 EUR 60 XPAR 00327499029EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:57:45 FR0000073272 111,16 EUR 60 CEUX 00327499317EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:57:45 FR0000073272 111,16 EUR 60 CEUX 00327499318EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:57:45 FR0000073272 111,16 EUR 150 CEUX 00327499319EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:57:45 FR0000073272 111,14 EUR 286 XPAR 00327499320EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:57:45 FR0000073272 111,14 EUR 7 XPAR 00327499321EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:58:20 FR0000073272 111,14 EUR 9 XPAR 00327499434EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:58:20 FR0000073272 111,14 EUR 62 XPAR 00327499435EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:58:29 FR0000073272 111,16 EUR 91 AQEU 00327499471EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:59:36 FR0000073272 111,16 EUR 94 AQEU 00327499790EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:59:36 FR0000073272 111,16 EUR 94 XPAR 00327499791EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 09:59:51 FR0000073272 111,16 EUR 22 AQEU 00327499810EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:05 FR0000073272 111,16 EUR 12 AQEU 00327499893EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:10 FR0000073272 111,16 EUR 43 AQEU 00327499913EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:10 FR0000073272 111,12 EUR 16 CEUX 00327499919EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:10 FR0000073272 111,12 EUR 54 CEUX 00327499920EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:10 FR0000073272 111,12 EUR 89 XPAR 00327499921EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:55 FR0000073272 111,12 EUR 8 CEUX 00327500061EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:55 FR0000073272 111,12 EUR 48 CEUX 00327500062EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:55 FR0000073272 111,10 EUR 50 CEUX 00327500064EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:00:55 FR0000073272 111,10 EUR 167 CEUX 00327500065EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:01:00 FR0000073272 111,06 EUR 79 TQEX 00327500075EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:01:00 FR0000073272 111,06 EUR 76 XPAR 00327500079EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:01:32 FR0000073272 111,06 EUR 63 XPAR 00327500192EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:01:32 FR0000073272 111,06 EUR 11 XPAR 00327500193EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:02:03 FR0000073272 110,94 EUR 91 XPAR 00327500339EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:03:11 FR0000073272 111,08 EUR 241 XPAR 00327500611EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:04:09 FR0000073272 111,14 EUR 133 CEUX 00327500824EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:04:09 FR0000073272 111,14 EUR 222 CEUX 00327500825EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:04:21 FR0000073272 111,12 EUR 50 XPAR 00327500934EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:04:21 FR0000073272 111,12 EUR 50 XPAR 00327500935EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:04:25 FR0000073272 111,10 EUR 64 XPAR 00327500945EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:05:23 FR0000073272 111,04 EUR 150 XPAR 00327501175EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:05:23 FR0000073272 111,04 EUR 50 XPAR 00327501176EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:05:23 FR0000073272 111,04 EUR 79 XPAR 00327501177EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:05:51 FR0000073272 110,96 EUR 67 CEUX 00327501310EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:05:51 FR0000073272 110,96 EUR 32 XPAR 00327501312EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:09 FR0000073272 111,16 EUR 80 XPAR 00327501774EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:55 FR0000073272 111,26 EUR 33 XPAR 00327501961EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:55 FR0000073272 111,26 EUR 50 XPAR 00327501962EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:55 FR0000073272 111,26 EUR 50 XPAR 00327501963EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:56 FR0000073272 111,26 EUR 43 CEUX 00327501965EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:56 FR0000073272 111,26 EUR 193 CEUX 00327501966EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:07:56 FR0000073272 111,26 EUR 79 CEUX 00327501967EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:08:02 FR0000073272 111,24 EUR 73 XPAR 00327501980EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:08:07 FR0000073272 111,22 EUR 80 TQEX 00327502002EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:08:24 FR0000073272 111,24 EUR 78 AQEU 00327502087EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:08:27 FR0000073272 111,16 EUR 60 XPAR 00327502103EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:08:27 FR0000073272 111,16 EUR 32 XPAR 00327502108EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:10:20 FR0000073272 111,26 EUR 299 XPAR 00327502619EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:10:33 FR0000073272 111,20 EUR 84 CEUX 00327502682EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:11:05 FR0000073272 111,08 EUR 24 CEUX 00327502793EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:11:05 FR0000073272 111,08 EUR 237 CEUX 00327502794EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:12:13 FR0000073272 111,14 EUR 272 XPAR 00327503063EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:12:13 FR0000073272 111,12 EUR 2 XPAR 00327503064EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:32 FR0000073272 111,22 EUR 20 CEUX 00327503640EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:32 FR0000073272 111,22 EUR 256 CEUX 00327503641EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:32 FR0000073272 111,22 EUR 60 XPAR 00327503642EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:32 FR0000073272 111,22 EUR 50 XPAR 00327503643EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:32 FR0000073272 111,22 EUR 50 XPAR 00327503644EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:57 FR0000073272 111,22 EUR 34 XPAR 00327503761EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:14:57 FR0000073272 111,22 EUR 72 XPAR 00327503762EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:15:44 FR0000073272 111,20 EUR 115 AQEU 00327503965EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:15:58 FR0000073272 111,20 EUR 103 AQEU 00327504009EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:15:58 FR0000073272 111,20 EUR 76 CEUX 00327504005EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:15:58 FR0000073272 111,16 EUR 70 TQEX 00327504011EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:15:58 FR0000073272 111,20 EUR 71 XPAR 00327504006EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:17:11 FR0000073272 111,14 EUR 71 CEUX 00327504274EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:17:11 FR0000073272 111,14 EUR 249 XPAR 00327504275EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:17:11 FR0000073272 111,14 EUR 19 XPAR 00327504276EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:17:11 FR0000073272 111,14 EUR 30 XPAR 00327504277EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:19:29 FR0000073272 111,24 EUR 296 XPAR 00327504873EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:19:35 FR0000073272 111,22 EUR 125 CEUX 00327504907EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:19:35 FR0000073272 111,22 EUR 150 CEUX 00327504908EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:19:35 FR0000073272 111,22 EUR 44 CEUX 00327504909EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:20:25 FR0000073272 111,20 EUR 78 XPAR 00327505133EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:20:25 FR0000073272 111,20 EUR 1 XPAR 00327505134EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:21:24 FR0000073272 111,18 EUR 77 CEUX 00327505365EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:21:24 FR0000073272 111,18 EUR 80 XPAR 00327505372EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:21:47 FR0000073272 111,14 EUR 23 XPAR 00327505429EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:21:47 FR0000073272 111,14 EUR 38 XPAR 00327505430EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:22:21 FR0000073272 111,10 EUR 73 XPAR 00327505556EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:22:43 FR0000073272 111,10 EUR 72 CEUX 00327505635EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:22:47 FR0000073272 111,10 EUR 68 XPAR 00327505645EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:24:06 FR0000073272 111,20 EUR 150 CEUX 00327505903EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:24:06 FR0000073272 111,20 EUR 110 CEUX 00327505904EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:24:11 FR0000073272 111,20 EUR 50 XPAR 00327505917EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:24:11 FR0000073272 111,20 EUR 49 XPAR 00327505918EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:24:11 FR0000073272 111,20 EUR 36 XPAR 00327505919EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:24:11 FR0000073272 111,20 EUR 1 XPAR 00327505920EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:25:19 FR0000073272 111,22 EUR 17 XPAR 00327506210EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:25:19 FR0000073272 111,22 EUR 49 XPAR 00327506211EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:25:19 FR0000073272 111,22 EUR 15 XPAR 00327506212EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:25:19 FR0000073272 111,22 EUR 50 XPAR 00327506213EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:25:19 FR0000073272 111,22 EUR 149 XPAR 00327506214EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:26:44 FR0000073272 111,22 EUR 31 XPAR 00327506512EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:26:50 FR0000073272 111,20 EUR 83 CEUX 00327506558EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:26:50 FR0000073272 111,20 EUR 66 TQEX 00327506560EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:26:50 FR0000073272 111,22 EUR 40 XPAR 00327506557EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:27:01 FR0000073272 111,20 EUR 61 AQEU 00327506623EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:27:54 FR0000073272 111,20 EUR 67 AQEU 00327506807EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:27:54 FR0000073272 111,22 EUR 261 CEUX 00327506801EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:27:54 FR0000073272 111,22 EUR 260 XPAR 00327506803EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:28:35 FR0000073272 111,16 EUR 68 XPAR 00327506943EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:28:36 FR0000073272 111,12 EUR 69 TQEX 00327506948EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:29:29 FR0000073272 111,20 EUR 79 CEUX 00327507144EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:29:29 FR0000073272 111,20 EUR 21 XPAR 00327507145EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:29:29 FR0000073272 111,20 EUR 31 XPAR 00327507146EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:31:54 FR0000073272 111,24 EUR 306 XPAR 00327507646EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:31:55 FR0000073272 111,24 EUR 47 CEUX 00327507663EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:31:55 FR0000073272 111,24 EUR 85 CEUX 00327507664EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:31:55 FR0000073272 111,24 EUR 116 CEUX 00327507665EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:31:55 FR0000073272 111,24 EUR 10 CEUX 00327507666EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:33:32 FR0000073272 111,20 EUR 99 AQEU 00327508040EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:33:32 FR0000073272 111,20 EUR 32 XPAR 00327508047EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:33:51 FR0000073272 111,22 EUR 60 XPAR 00327508103EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:33:51 FR0000073272 111,22 EUR 49 XPAR 00327508104EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:33:51 FR0000073272 111,22 EUR 60 XPAR 00327508105EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:33:51 FR0000073272 111,22 EUR 46 XPAR 00327508106EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:34:00 FR0000073272 111,20 EUR 69 CEUX 00327508129EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:34:00 FR0000073272 111,20 EUR 54 XPAR 00327508130EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:34:31 FR0000073272 111,20 EUR 73 CEUX 00327508277EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:34:31 FR0000073272 111,20 EUR 63 XPAR 00327508278EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:34:36 FR0000073272 111,18 EUR 86 AQEU 00327508294EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:36:59 FR0000073272 111,16 EUR 61 XPAR 00327508803EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:37:00 FR0000073272 111,14 EUR 65 CEUX 00327508808EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:37:00 FR0000073272 111,14 EUR 247 XPAR 00327508809EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:18 FR0000073272 111,20 EUR 305 CEUX 00327509052EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:52 FR0000073272 111,14 EUR 46 CEUX 00327509120EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:56 FR0000073272 111,16 EUR 49 XPAR 00327509140EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:56 FR0000073272 111,16 EUR 48 XPAR 00327509141EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:56 FR0000073272 111,16 EUR 67 XPAR 00327509142EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:56 FR0000073272 111,16 EUR 35 XPAR 00327509143EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:38:56 FR0000073272 111,16 EUR 55 XPAR 00327509144EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:39:31 FR0000073272 111,12 EUR 41 CEUX 00327509254EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:39:31 FR0000073272 111,10 EUR 77 TQEX 00327509258EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:39:40 FR0000073272 111,08 EUR 61 XPAR 00327509303EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:41:38 FR0000073272 111,14 EUR 257 XPAR 00327509796EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:42:32 FR0000073272 111,10 EUR 44 CEUX 00327509960EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:42:32 FR0000073272 111,10 EUR 150 CEUX 00327509961EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:42:32 FR0000073272 111,10 EUR 74 CEUX 00327509962EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:42:33 FR0000073272 111,08 EUR 73 XPAR 00327509965EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:44:43 FR0000073272 111,12 EUR 230 XPAR 00327510365EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:44:43 FR0000073272 111,12 EUR 50 XPAR 00327510366EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:44:43 FR0000073272 111,12 EUR 52 XPAR 00327510367EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:44:47 FR0000073272 111,10 EUR 32 CEUX 00327510383EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:44:47 FR0000073272 111,10 EUR 47 CEUX 00327510385EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 15/11/2022 10:45:41 FR0000073272 111,04 EUR 90 CEUX 00327510724EXPA1 MAR art.5 §2. b) Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Safran SA published this content on 22 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 November 2022 09:35:03 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur SAFRAN 11:06 Safran : Statement of transactions in own shares from November 14, 2022 to November 18, 20.. PU 11:05 Les ministres européens vont débattre d'une augmentation du financement pour l'espace RE 10:46 Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 novembre 2022 au.. PU 10:36 Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14/11/2022 au 18/11.. PU 21/11 Safran : Document AMF CP. 2022DD872591 PU 21/11 Airbus remporte un contrat auprès d'ArianeGroup DJ 20/11 #lovemysafranjob - Au Cœur Du : le technicien d'essais moteur PU 18/11 Les fournisseurs du secteur aérospatial lancent un avertissement sur leur trésorerie al.. ZR 18/11 Safran : TCI Fund Management dépasse les 5% du capital CF 17/11 Safran : Document AMF CP. 222C2498 PU Recommandations des analystes sur SAFRAN 07/11 Avis d'analystes du jour : Airbus, Safran, Thales, Temenos, Tec.. 04/11 SAFRAN : Goldman Sachs toujours positif ZD 01/11 Avis d'analystes du jour : Airbus, Safran, Scor, Shop Apotheke,..