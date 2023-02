Safran : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20/02/2023 au 24/02/2023 27/02/2023 | 18:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 au 24 Février 2023 Nom de Code identifiant de Jour de la Code identifiant de Volume total Prix pondéré Code journalier (en moyen journalier identifiant l'émetteur l'émetteur (code LEI) transaction l'instrument financier nombre de titres) d'acquisition marché SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 20/02/2023 FR0000073272 85 650 134,6743 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 20/02/2023 FR0000073272 7108 134,1767 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 21/02/2023 FR0000073272 70 324 134,6095 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 21/02/2023 FR0000073272 273 133,5734 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 22/02/2023 FR0000073272 81 395 133,5918 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 22/02/2023 FR0000073272 1 406 133,0583 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 23/02/2023 FR0000073272 50 000 134,7510 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/02/2023 FR0000073272 81 833 134,4539 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/02/2023 FR0000073272 18 436 134,0069 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/02/2023 FR0000073272 686 133,7570 TQEX TOTAL 397 111 134,3572 Nom de Code identifiant de Jour/heure de la Code identifiant de Prix Quantité Code Numéro de référence de la Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Devise identifiant Objectif du rachat l'émetteur l'émetteur (code LEI) Transaction financier unitaire achetée marché transaction SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:55:38 FR0000073272 135,5000 EUR 22 XPAR 3AMzI48wRMS9VXBgpO0stAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:56:30 FR0000073272 135,4800 EUR 147 XPAR b617oRakQU6nJItdoiVEegA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:57:39 FR0000073272 135,5200 EUR 88 XPAR iUxjAHB1Ta-u7uOK3wvRYgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:57:39 FR0000073272 135,5200 EUR 72 XPAR bCpAj-VFQtKiHrbUuWCL6QA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:57:39 FR0000073272 135,5000 EUR 152 XPAR pcD8pf0TQa6k0WzOiJl0EQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:57:39 FR0000073272 135,5000 EUR 58 XPAR yvv78jOZQ1mkcmzUAuCjFwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:57:39 FR0000073272 135,5000 EUR 60 XPAR ca7GfG-IRfy9xaPkot_YHAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 09:58:15 FR0000073272 135,4400 EUR 101 XPAR yjvcdo6DQneiDvCoa4XzEwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:00:51 FR0000073272 135,5000 EUR 154 XPAR y-477mDJS0qeL816oyv0ZQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:00:51 FR0000073272 135,5000 EUR 97 XPAR blR1cYjpSKuxwG1XWmaCuAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:00:51 FR0000073272 135,5000 EUR 61 XPAR tct3E0IVQm2ok8V-tYypHQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:01:35 FR0000073272 135,4800 EUR 28 XPAR CAUED3cESVGxHkdCTKIBrQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:05:12 FR0000073272 135,4400 EUR 138 XPAR E34B3fxDRcqVzXuSyrBXZwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:05:12 FR0000073272 135,4200 EUR 150 XPAR X-sRkOFdQPSMaxz-xbwMSwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:05:12 FR0000073272 135,4200 EUR 141 XPAR uVVCONuNT9un9h6tAaRmswA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:05:12 FR0000073272 135,4200 EUR 10 XPAR jreznm_JTQGcVrynvnd97wA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:05:12 FR0000073272 135,4200 EUR 25 XPAR T70dcmcpRcyL-TPtCpfS1wA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:05:12 FR0000073272 135,4200 EUR 153 XPAR DHSO4dMQRwu7ZdPdpFM5QQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:06:54 FR0000073272 135,4200 EUR 93 XPAR 9nDqQzIpTuSzNBWO_nZzYAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:09:21 FR0000073272 135,5600 EUR 156 XPAR L18fv4nsQG-h2ft32uCPOQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:09:21 FR0000073272 135,5600 EUR 139 XPAR AZP8ANk9QhKuWAV_PsvAgwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:09:21 FR0000073272 135,5600 EUR 23 XPAR eZpz0aMaQ02AnM_kP4NJvQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:10:48 FR0000073272 135,5200 EUR 150 XPAR AyAT5rOGRtKtny2P6XUEEwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:13:14 FR0000073272 135,3800 EUR 140 XPAR oEEtbeRMTzWbqy9xZvgabgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:13:14 FR0000073272 135,3800 EUR 170 XPAR D5Xc-cl2SNmSrg22nVWLnQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:13:14 FR0000073272 135,3800 EUR 35 XPAR u7ym_HTYS9GqmqDbQH_IpAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:13:14 FR0000073272 135,3800 EUR 30 XPAR 7cS17qITQWaimvclYgXyLQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:18:51 FR0000073272 135,0600 EUR 117 XPAR YOM4Lj8RSEKqrIBUSdH3XwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:19:14 FR0000073272 135,0800 EUR 88 XPAR rU3Vg1FpTWOZfKPNjFG-fgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:19:14 FR0000073272 135,0800 EUR 65 XPAR Aayh1GevQNmEkaGoxGdnVwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:19:32 FR0000073272 135,0200 EUR 202 XPAR hUipfrTZQSaMXcZYepjMZwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:19:32 FR0000073272 135,0200 EUR 199 XPAR wzqaiTNQSgaJOGzItsJYGwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:22:00 FR0000073272 134,9800 EUR 123 XPAR ef0TIS4URe-Cz9i8nMmCdAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:22:00 FR0000073272 134,9800 EUR 128 XPAR cOySZVJ6RW6TeBHxf6f2cgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:22:00 FR0000073272 134,9800 EUR 25 XPAR zdwVYtyASIC2t3E1SV6wjAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:22:01 FR0000073272 134,9800 EUR 73 XPAR 0Qwnh3O7QOuX4yYKDWC6zgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:27:43 FR0000073272 135,1800 EUR 95 XPAR BpVvrxW8TOSOkBUKItPvhAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3200 EUR 33 XPAR ka4Sc8C_SHaxNlrWg6EeWwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3200 EUR 50 XPAR NxE5Ou68RUyVL_81-tgNnQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3200 EUR 59 XPAR LMLQ_YXLQXOVKYJWLbFEhwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3200 EUR 50 XPAR 4607h5QzQrW4Z10yqbYsPQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3200 EUR 109 XPAR 8kaaQu91TP-RRLcgdswZdgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3200 EUR 17 XPAR JkFfw_BjQpaB2HXJ9lzL0QA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3000 EUR 65 XPAR ZtJoWbyMQPymSU5s0mE8DQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3000 EUR 171 XPAR OGDqyIE4SFqBYo-bvy_bWAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3000 EUR 246 XPAR Cnm5g5y9Rq-ZQL1ofX1ZnwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:09 FR0000073272 135,3000 EUR 165 XPAR oIRsChFbRu25WmnwohVufQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:30:37 FR0000073272 135,2200 EUR 86 XPAR lTl-MKgsSHy__Ml79rWZMAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:35:37 FR0000073272 135,2000 EUR 238 XPAR 9TFp1-XPSy2W4ZeWvB5kTQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:35:37 FR0000073272 135,2000 EUR 68 XPAR mNie8KhbRnSXUeIAy2Z94AA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:35:37 FR0000073272 135,2000 EUR 227 XPAR -HHxgVqtR46j5uWy27_b4gA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:35:37 FR0000073272 135,2000 EUR 44 XPAR WwewhYpwQfuqSotxQswNKgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:38:54 FR0000073272 135,3000 EUR 22 XPAR 8dZFWeq0T0W-SrGYC5rbqwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:38:54 FR0000073272 135,3000 EUR 96 XPAR swnk_wGZTZCtWYl4LnYyXgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:38:54 FR0000073272 135,3000 EUR 195 XPAR 7OEHaCt2Qqq65LJ3M3Ut2AA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:43:05 FR0000073272 135,3400 EUR 19 XPAR QDvn0wXCSCaGdxKDc0ruxAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:43:05 FR0000073272 135,3400 EUR 162 XPAR a0Uwi0iRQomBk5iFWOtqbgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:43:05 FR0000073272 135,3400 EUR 74 XPAR D5q0Z3mSR-SLR5NxYnZajAA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:43:05 FR0000073272 135,3400 EUR 80 XPAR D0szcxwnTweyuXJV-A5GVQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:44:19 FR0000073272 135,3000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:46:57 FR0000073272 135,1800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:49:12 FR0000073272 135,2200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:49:12 FR0000073272 135,2000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:49:12 FR0000073272 135,2000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:52:59 FR0000073272 135,5000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:52:59 FR0000073272 135,5000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:57:44 FR0000073272 135,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:58:42 FR0000073272 135,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 10:59:56 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:00:52 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:01:28 FR0000073272 135,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:01:28 FR0000073272 135,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:02:51 FR0000073272 135,4200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:30 FR0000073272 135,8200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:09:31 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:13:10 FR0000073272 136,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:13:10 FR0000073272 136,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:13:10 FR0000073272 136,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:13:20 FR0000073272 136,0400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:14:56 FR0000073272 135,9800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:16:26 FR0000073272 135,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:16:26 FR0000073272 135,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:19:09 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:19:09 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:19:09 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:52 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:53 FR0000073272 135,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:53 FR0000073272 135,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:28:53 FR0000073272 135,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:31:08 FR0000073272 135,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:32:02 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:32:02 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:32:02 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:33:43 FR0000073272 135,8400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:41:01 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:48:30 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:48:30 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:48:30 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:48:30 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:48:30 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:48:30 FR0000073272 135,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:49:31 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:51:38 FR0000073272 135,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:55:01 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:55:01 FR0000073272 135,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:56:48 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:56:48 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 11:56:48 FR0000073272 135,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:02:30 FR0000073272 135,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:02:30 FR0000073272 135,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:02:30 FR0000073272 135,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:02:30 FR0000073272 135,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:05:27 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:05:27 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:05:27 FR0000073272 135,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:10:05 FR0000073272 135,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:10:05 FR0000073272 135,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:10:05 FR0000073272 135,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:10:33 FR0000073272 135,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:15:13 FR0000073272 135,6000 EUR 19 XPAR 2spmO1cRSeKhNNfZg03eeQA MAR art.5 §2. b) 184 XPAR o2IYeMSySsGKPaXJwuRgEQA MAR art.5 §2. b) 137 XPAR GHpD5sHeRiOl8Wxy-uNbFQA MAR art.5 §2. b) 180 XPAR VdZjBjwjQQ2panUfhRfIngA MAR art.5 §2. b) 63 XPAR ROyqye-CR8-Lf-j8dPJhrgA MAR art.5 §2. b) 132 XPAR p3EmrJQySOCTSAJyWiYPJwA MAR art.5 §2. b) 5 XPAR Br0UxqdJRP6WaibiihoZEgA MAR art.5 §2. b) 40 XPAR LhBRIHinSZ-I8X8m6GZy4AA MAR art.5 §2. b) 278 XPAR Zqb_sQm9QMKBJBosFzqg_gA MAR art.5 §2. b) 227 XPAR DrCCyNphSlC-dIodLECuTwA MAR art.5 §2. b) 337 XPAR cA36kGf4SK2OB3_UWrpbiQA MAR art.5 §2. b) 12 XPAR ReUp_gfASyqJhVpdFtjh_wA MAR art.5 §2. b) 126 XPAR BNAxrazCTDis18i5dpSwDQA MAR art.5 §2. b) 63 XPAR dHnklLYxS1SoC-kWFhI4TAA MAR art.5 §2. b) 36 XPAR TJDFKGJNTNmcOtbnEv8CtAA MAR art.5 §2. b) 144 XPAR QufwEkEQToGMhrmLIwrd1AA MAR art.5 §2. b) 80 XPAR W5_eUd9xSiWjRQEtLgqvBAA MAR art.5 §2. b) 61 XPAR UVHT7XFlSzmo2NYWlfRCBgA MAR art.5 §2. b) 60 XPAR woHP-iXLRQmqEM1S34qFYQA MAR art.5 §2. b) 70 XPAR w7UFA35ZT9q22QHF0awQYQA MAR art.5 §2. b) 88 XPAR bGHuIRlURkm-VN31GlsOkgA MAR art.5 §2. b) 98 XPAR SZhTqMrISJqXKGkp7CAVYQA MAR art.5 §2. b) 189 XPAR 55tnpCXiR_eWyq41WbCYUwA MAR art.5 §2. b) 219 XPAR CQD63mbKQ-K7Fhq5witYkgA MAR art.5 §2. b) 46 XPAR hL-G7y8ATWuzZJM0g-bXPAA MAR art.5 §2. b) 5 XPAR lkLjT_9mRD-sCMMDSj5e3AA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR 036BrS3kSSODsbPpyJPWjwA MAR art.5 §2. b) 23 XPAR wq51fehvQAORs6k5_9iC_AA MAR art.5 §2. b) 90 XPAR 1OiPwfZ9RZGE_BWtTJqVGAA MAR art.5 §2. b) 132 XPAR 8oCHRk6JT1uLjh2zTYyncgA MAR art.5 §2. b) 172 XPAR G_gtpCiLQ2e63CIi3zN4dQA MAR art.5 §2. b) 34 XPAR Q2x4TipVT-Opt2813r345gA MAR art.5 §2. b) 157 XPAR 3TmWrww2TR-SSNsn8Bqa8AA MAR art.5 §2. b) 80 XPAR 1KUbf53eSCWeg2JXtY4AhAA MAR art.5 §2. b) 55 XPAR 0FgeOHrPQqmz9rfGgJKHvQA MAR art.5 §2. b) 51 XPAR 4HH5Rz0pRv6Suz8u8VrGMAA MAR art.5 §2. b) 167 XPAR ebSfNafaQ9WrQFL38bvl_QA MAR art.5 §2. b) 126 XPAR xEXT6AajSsytGnE99AjB_wA MAR art.5 §2. b) 36 XPAR hd8oH8Y4RKCY2woALxBCBQA MAR art.5 §2. b) 10 XPAR yLvaGZuCSN6hyd7cnaEAXQA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR VMI5v0QmSfm1Ff9fZ9xCkwA MAR art.5 §2. b) 110 XPAR qL4LgDslQUui7GPY8b_F-gA MAR art.5 §2. b) 78 XPAR 5FnclVfoRRWWnoUjPqzADgA MAR art.5 §2. b) 170 XPAR PDhSbQXPSuaFUjTddqcUUgA MAR art.5 §2. b) 18 XPAR VLg6rppZSgqWhtMVoBK_CQA MAR art.5 §2. b) 6 XPAR kHbAQitPRtOAA6xOsTcClAA MAR art.5 §2. b) 117 XPAR hjuUDsDHShGazsa53ej5AgA MAR art.5 §2. b) 233 XPAR hSYBLw3cTuipWzIihlvm3QA MAR art.5 §2. b) 223 XPAR q8fDBGn4Q1eKdqhgkcfjIAA MAR art.5 §2. b) 124 XPAR Qc1DhgC-Qcye0mf5DplaIgA MAR art.5 §2. b) 120 XPAR nwRd4b2kRdmulcli0XmaqQA MAR art.5 §2. b) 25 XPAR NWQaIhEkSRewYCN4VdZ7xwA MAR art.5 §2. b) 44 XPAR BkkGKUloSgSlB_ZgFtjajQA MAR art.5 §2. b) 158 XPAR 4lCJZnChSxSFFgcE2b09vAA MAR art.5 §2. b) 97 XPAR E0QfXvXpSvq7CN3dWZJwkwA MAR art.5 §2. b) 8 XPAR yfWBlf7LThqS-WHeY2DteQA MAR art.5 §2. b) 97 XPAR SZ_6WmY2TwiMXhGRXKR6OwA MAR art.5 §2. b) 41 XPAR CkIgIdCATOaUrjyr-gwlpgA MAR art.5 §2. b) 97 XPAR 62eWn8ZVT_6oZK3QO_pSFAA MAR art.5 §2. b) 11 XPAR rdDNn4g9QrGwExtgzVCUogA MAR art.5 §2. b) 108 XPAR n4M9E6EzRIOCM_cyS9NeRAA MAR art.5 §2. b) 195 XPAR xAXySIvyS4eyZGIb15Dm1AA MAR art.5 §2. b) 111 XPAR NjNL6opFT22HSVOYaeXrJQA MAR art.5 §2. b) 101 XPAR aVtjPPDdSaWt040GPbfyqwA MAR art.5 §2. b) 58 XPAR rdjG44QSQHaNXb75DzK5wQA MAR art.5 §2. b) 18 XPAR jdDnoTJhS3a0CRyLkSrTiQA MAR art.5 §2. b) 40 XPAR mo9ouPebTMiz8hSdpnl4TgA MAR art.5 §2. b) 43 XPAR hZuFXrCCSUmpcV1ck7-LjwA MAR art.5 §2. b) 7 XPAR xkwGM3WTQH-VXUVfo9sLJQA MAR art.5 §2. b) 32 XPAR 5JbpwsUYSHO3g0g7BEZWRgA MAR art.5 §2. b) 97 XPAR e8Xg8pmmTd2Jf1l25Z14HQA MAR art.5 §2. b) 95 XPAR Ar-y-UJ6QXOyyF1euqtwdQA MAR art.5 §2. b) 90 XPAR Z3ekWGlWQfe6wOREBLI0UQA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR vl9ipP7sT-KeaioyeJ2iRgA MAR art.5 §2. b) 34 XPAR XYRuZBllQA-zYMz_nWOiDAA MAR art.5 §2. b) 65 XPAR 9bgu1US0QXu6VTAKyfhB_QA MAR art.5 §2. b) 86 XPAR 1pWMmjSvSGW_tbkK9BMGNAA MAR art.5 §2. b) 253 XPAR dN4b1XnXQ_ea7PR2biJmsQA MAR art.5 §2. b) 90 XPAR 0g27yDZpROSzewOpUafGQgA MAR art.5 §2. b) 36 XPAR KfQzQyDITDqOG_MpRTcsYQA MAR art.5 §2. b) 178 XPAR N80baO9XRVuFA972fSb_wAA MAR art.5 §2. b) 83 XPAR LiUvERxDS5SdAB8oMEkdOQA MAR art.5 §2. b) 203 XPAR XFyU2INqQdi4gJyPZ5x6zgA MAR art.5 §2. b) 121 XPAR d9GOfE3xQ0OYYXSugzuUlAA MAR art.5 §2. b) 241 XPAR Q-Ykk6gUSCWl_2DpmGymHAA MAR art.5 §2. b) 143 XPAR lecGrijxSU2JEMX1VtIVmwA MAR art.5 §2. b) 169 XPAR 5cRRN1YATfq0LSBX1OLN2wA MAR art.5 §2. b) 65 XPAR B81EVVIUT6-6v-tA6Vd1JQA MAR art.5 §2. b) 131 XPAR H9GJtzOdT_WozE8bC0RvKAA MAR art.5 §2. b) 5 XPAR 1RkQoNTcQs6tP3TFaIeyZAA MAR art.5 §2. b) 29 XPAR tncqprcOTPy-I4Kh9037KgA MAR art.5 §2. b) 185 XPAR vS_U8GTXT0ankt19-YM9JgA MAR art.5 §2. b) 214 XPAR YS7dEv2uTrifIr_of76LzwA MAR art.5 §2. b) 219 XPAR 4ljr9lpXQN6q3d54o7hZHgA MAR art.5 §2. b) 101 XPAR HG_fED6FQzO50rD7cefV2QA MAR art.5 §2. b) 192 XPAR SIL89QnnTtKws4O5ebRsCQA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:15:13 FR0000073272 135,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:15:13 FR0000073272 135,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:15:13 FR0000073272 135,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:15:13 FR0000073272 135,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:18:10 FR0000073272 135,4600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:18:10 FR0000073272 135,4600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:21:53 FR0000073272 135,4000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:21:53 FR0000073272 135,4000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:21:53 FR0000073272 135,4000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:21:53 FR0000073272 135,4000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:21:53 FR0000073272 135,4000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:24:21 FR0000073272 135,3800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:24:21 FR0000073272 135,3800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:24:21 FR0000073272 135,3800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:30:30 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:30:30 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:30:30 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:32:06 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:32:06 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:32:06 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:32:07 FR0000073272 135,3200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:38:43 FR0000073272 135,2800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:38:43 FR0000073272 135,2600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:38:43 FR0000073272 135,2600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:38:43 FR0000073272 135,2600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:38:43 FR0000073272 135,2600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:38:43 FR0000073272 135,2600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:44:59 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:45:00 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:45:00 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:45:00 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:45:00 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:45:00 FR0000073272 135,0800 EUR 59 XPAR vLp64m78R2yIYY7zXahBzAA MAR art.5 §2. b) 24 XPAR 8dQyiGzeQL-c8di9vrNBUwA MAR art.5 §2. b) 13 XPAR WJ7e_h9JQ5afr0kxTUsBnQA MAR art.5 §2. b) 201 XPAR B_vxPgeaTK-Z3H3NbbUlpgA MAR art.5 §2. b) 94 XPAR omRHgNxiS6CrF4RZIt6ugAA MAR art.5 §2. b) 195 XPAR _IraJdEdSIqNS1ZZz1YljwA MAR art.5 §2. b) 123 XPAR 2N6_KjLeTA-oTa04Dr_vtgA MAR art.5 §2. b) 9 XPAR yFhRsReDQnG_iW-ARQaYpQA MAR art.5 §2. b) 9 XPAR BEBA1R7rQ3GjuerDJ6Uy7wA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR -762dLSzT-ONSg_x6iL67gA MAR art.5 §2. b) 10 XPAR SD24zlTFRQytB3pQkQFucgA MAR art.5 §2. b) 193 XPAR eG-oKN5-T3uR_yb2JLIHYQA MAR art.5 §2. b) 175 XPAR UOG4N63BTs6Bh97c-Tp-GgA MAR art.5 §2. b) 14 XPAR USvv64PXSb2tZuFwWT1HzAA MAR art.5 §2. b) 103 XPAR hNGIHsX9T5O4o1o_eCiHsAA MAR art.5 §2. b) 189 XPAR YHOT6C8RQ7SW2nqL4NyfIgA MAR art.5 §2. b) 180 XPAR 7x76vDqUSpWXzkoRxiyStwA MAR art.5 §2. b) 6 XPAR aVuJoSSxRsOdNmelIFXGGAA MAR art.5 §2. b) 15 XPAR ZeFQWzjITTSG0NpO3e0-FwA MAR art.5 §2. b) 27 XPAR lsqjQYb-TkKpvrq-bAJJSAA MAR art.5 §2. b) 106 XPAR 7f2mKARdRByDDalccub4DQA MAR art.5 §2. b) 199 XPAR FdC3H3T3QDe3jJ_zbtl2UgA MAR art.5 §2. b) 201 XPAR gubZhiq6Tk2mp8XzDi53PgA MAR art.5 §2. b) 62 XPAR Pxc5mTruSfqdkEZFkP3MxwA MAR art.5 §2. b) 63 XPAR xzUUZRZET4GdRjyx_U-SFgA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR CYBYh87FRgCfmdUpLPPBbgA MAR art.5 §2. b) 28 XPAR KlCCJRYIQYGpSB4NnsLB8wA MAR art.5 §2. b) 169 XPAR X0_GnzGHTySmkhPOYkHjnQA MAR art.5 §2. b) 170 XPAR tLnorTt5RE-MYc94XTqH5wA MAR art.5 §2. b) 81 XPAR OMCciizgSpyKF_BpaREh0QA MAR art.5 §2. b) 10 XPAR tArZt1yzR2SDJ_ftp-369AA MAR art.5 §2. b) 44 XPAR VbG_Tz-0R-ukYe9nL6X-BgA MAR art.5 §2. b) 156 XPAR 9BEYGkKBSuqzMvYWyMxFjwA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:46:12 FR0000073272 135,0200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:46:12 FR0000073272 135,0200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:48:47 FR0000073272 135,0200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:48:47 FR0000073272 135,0200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:49:40 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:49:40 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:49:41 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:52:29 FR0000073272 134,9600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:52:29 FR0000073272 134,9600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:53:43 FR0000073272 134,9600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:55:00 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:55:43 FR0000073272 134,9000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:58:02 FR0000073272 134,9400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 12:58:41 FR0000073272 134,9000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:02:52 FR0000073272 134,9600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:02:52 FR0000073272 134,9600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:02:52 FR0000073272 134,9600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:07:15 FR0000073272 135,1400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:07:15 FR0000073272 135,1400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:07:15 FR0000073272 135,1400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:07:15 FR0000073272 135,1400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:09:17 FR0000073272 135,1800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:09:17 FR0000073272 135,1800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:09 FR0000073272 135,0800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:16:18 FR0000073272 135,0600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:15 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:26:46 FR0000073272 135,1600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:30:04 FR0000073272 135,1400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:30:04 FR0000073272 135,1400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:31:35 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:31:35 FR0000073272 135,1200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:31:35 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:31:35 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:31:35 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:31:35 FR0000073272 135,1000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:32:39 FR0000073272 135,0400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:32:39 FR0000073272 135,0400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:32:39 FR0000073272 135,0400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:38:41 FR0000073272 134,8400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:38:41 FR0000073272 134,8400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:43:05 FR0000073272 134,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:43:05 FR0000073272 134,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:43:05 FR0000073272 134,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:43:05 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:43:06 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:43:06 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:46:25 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:46:25 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:46:25 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:46:25 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:46:25 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:50:19 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:50:19 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:50:19 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:50:19 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:50:19 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:50:19 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:52:21 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:53:21 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:53:21 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:54:43 FR0000073272 134,5200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:57:05 FR0000073272 134,4200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:57:05 FR0000073272 134,4200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:57:05 FR0000073272 134,4200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 13:57:05 FR0000073272 134,4200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,6000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:04:12 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:08:16 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:08:16 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:08:17 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:08:17 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:15:52 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:15:52 FR0000073272 134,6400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR 43 XPAR bdiJ8JUHTCOrkaRXsvySXQA MAR art.5 §2. b) 54 XPAR t1fd3kPCT3S2chvERLxXrgA MAR art.5 §2. b) 117 XPAR aVO7kWs8TbKkvHsqHe7DAAA MAR art.5 §2. b) 105 XPAR eOrk-CUARmO_7qWueutbywA MAR art.5 §2. b) 39 XPAR ucVO4UT6R7amykGlRS4pIAA MAR art.5 §2. b) 5 XPAR TTppaWLqTbmbC8uAACVqXwA MAR art.5 §2. b) 38 XPAR jR2c5-oXRdeTfQ6FLFGzMQA MAR art.5 §2. b) 103 XPAR F8CDOczpSOCstg0VqK6elQA MAR art.5 §2. b) 187 XPAR BlT-Q1gDSse65sgZ53Xr6AA MAR art.5 §2. b) 89 XPAR S9j_fgw6TKSzQXPEI92mqwA MAR art.5 §2. b) 101 XPAR zpv0UoOCQ0a6hUAP9KF8aQA MAR art.5 §2. b) 115 XPAR tGrJZ72nQMmdz-XtklT9kwA MAR art.5 §2. b) 88 XPAR QiSg_0aVQ0OmlL-8VEQEZAA MAR art.5 §2. b) 167 XPAR pB0W362DQROKxQu_m95V_gA MAR art.5 §2. b) 24 XPAR UB4GESWdThuHXx-hHWQ6LwA MAR art.5 §2. b) 94 XPAR XBfSWIv7TceM2XH5fBDnLwA MAR art.5 §2. b) 143 XPAR zuItdyo1RzSBT2_udBF7UwA MAR art.5 §2. b) 161 XPAR w6XEwa_JTPyrZHcey_PSYwA MAR art.5 §2. b) 111 XPAR P5e-Y1x4QGWHBgeVPNGT2QA MAR art.5 §2. b) 23 XPAR KqwI35kTQTK687-ZREWIBQA MAR art.5 §2. b) 56 XPAR ky5xH_SXQ5Kp8_0c6etwWgA MAR art.5 §2. b) 3 XPAR wyWYJ-HRQSK6E_noOZlT8QA MAR art.5 §2. b) 142 XPAR _Be_DU1zR7izHh7MgQ2j5QA MAR art.5 §2. b) 48 XPAR -qiXxEIFQ1uJxlQoI9KMagA MAR art.5 §2. b) 84 XPAR E_I0EakqQtWdrQSF7G9oIAA MAR art.5 §2. b) 3 XPAR Ta7Wb11lTR26n-gXSmQ1MAA MAR art.5 §2. b) 148 XPAR P4BKJ5r2RmmeNZn5l6ymvwA MAR art.5 §2. b) 144 XPAR h24en6leR1WvJ-1LsvoR7AA MAR art.5 §2. b) 95 XPAR iXYHVESpR_WK2YtrJHmdtgA MAR art.5 §2. b) 138 XPAR t84hopwhT2uue3JKYGYcPwA MAR art.5 §2. b) 27 XPAR tcqIu_boR2e2VFGnUqeB-gA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR rhLB_aQ9RyGD-2Lm0lhsDQA MAR art.5 §2. b) 72 XPAR BnYz1UiiQimo7hh1LjduLwA MAR art.5 §2. b) 47 XPAR UCFcp-aOQVu3ShqXxxrByQA MAR art.5 §2. b) 80 XPAR UdsqYRUbRNqjhZsci28-ogA MAR art.5 §2. b) 34 XPAR N_bI3iGzSWq9DskErBEU9AA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR dFyFvdPjQ4u8TIjrjdJXQwA MAR art.5 §2. b) 41 XPAR ptIPr77sT1-6-8FnyX1mFAA MAR art.5 §2. b) 172 XPAR MSF01HtvQOWu2FVWfAcVDgA MAR art.5 §2. b) 13 XPAR AQpMTen0RHWmwfxoqKb6twA MAR art.5 §2. b) 162 XPAR nmcPjEUyT5CGrWcpLGzEfAA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR KzEr8A7nSNO9tCCUe_4FSAA MAR art.5 §2. b) 96 XPAR fKc5FRFBRTWQ5OMkEAH7CQA MAR art.5 §2. b) 84 XPAR TWgXv_YZQkiT4yCT4T-xsgA MAR art.5 §2. b) 79 XPAR 0xw3YVteQP29TsU6F-3mbQA MAR art.5 §2. b) 103 XPAR cXmRYE8-TVChf7yIDzSaEwA MAR art.5 §2. b) 243 XPAR UzPAtvviSeyvLWPPXC9B8wA MAR art.5 §2. b) 26 XPAR UkJI9H7AQcuBt5p_NZtVhQA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR GizaJCPiQK-BDeQIaYMppwA MAR art.5 §2. b) 48 XPAR UiUpG2paRR2UQtKgHQuBQwA MAR art.5 §2. b) 93 XPAR sxuDOqlZQKeeionuNXK06QA MAR art.5 §2. b) 130 XPAR DALS3jN9SzWFF_JXZFp5lQA MAR art.5 §2. b) 100 XPAR J1sIXINSQJuZbI1c73H14AA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR FcNNXSCVSsymRUsmuDKOlQA MAR art.5 §2. b) 79 XPAR N9p8tVwiRPGlysRLN_-HrAA MAR art.5 §2. b) 170 XPAR cdBCKbTeSu2kigYOKOvGywA MAR art.5 §2. b) 55 XPAR 3YXDb4xPTS2n53L_dWAGwwA MAR art.5 §2. b) 189 XPAR MDMPjXRXTpWUcILqsWK8-AA MAR art.5 §2. b) 111 XPAR 89f1waCLSBmSfDNWKfmo2gA MAR art.5 §2. b) 129 XPAR JYhxvRt8TTiWWYGw0jboQwA MAR art.5 §2. b) 26 XPAR tCC57m_QRjGBSdlmwrzsrwA MAR art.5 §2. b) 41 XPAR gKXGBuLcQWi5qT9ry2L6xQA MAR art.5 §2. b) 14 XPAR o7LF9foKTs6k0R8jmbcjCQA MAR art.5 §2. b) 128 XPAR e_5fMvarQpiTtOO3zOExkAA MAR art.5 §2. b) 184 XPAR KfjtVPNxTVGnuvXZDx7O1QA MAR art.5 §2. b) 12 XPAR 3mrUzPCSREGgR3pSBwHJrwA MAR art.5 §2. b) 90 XPAR ei7Dgfd5Qdq3ahT0mPzeQwA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR lrqiT4VBTJq_urLQrH51ZAA MAR art.5 §2. b) 35 XPAR tctfgEUnQ_WqFVyX8XQJSwA MAR art.5 §2. b) 79 XPAR PYAwa9WFS1KzPpgY9xyTowA MAR art.5 §2. b) 16 XPAR 4pl7q_WhSQOHpYyVIgEHfwA MAR art.5 §2. b) 104 XPAR AMFFaeLfTr29FigVdLYGJAA MAR art.5 §2. b) 102 XPAR 4Q-arXTrSaGv5nbGjEeffQA MAR art.5 §2. b) 57 XPAR o_kRHRvhR52pjOJ_coTJzwA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR xN9Dn4S5TiCT352qIRRhDgA MAR art.5 §2. b) 19 XPAR AMAvE7BvRRyKFKiY3k1NJwA MAR art.5 §2. b) 191 XPAR KS74lvj2QeShCubKQGemogA MAR art.5 §2. b) 105 XPAR PuX175WpTkKIEgQHr5qc7AA MAR art.5 §2. b) 43 XPAR jxhKweVPQsGce5i8d3NCKwA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR cgLohVrVSrONaoaDGc0cFQA MAR art.5 §2. b) 12 XPAR Gz1lEF5DQbKE4lCnmV7a0wA MAR art.5 §2. b) 58 XPAR 2VxN9k9gT2WP6i6LvCQHIwA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR FG87QD59TbiVBTrnEdclAQA MAR art.5 §2. b) 150 XPAR kE9Vwu0_SNqqevPZy-Vf2AA MAR art.5 §2. b) 106 XPAR wp0wJi1tQhO3Ly5WcqfxpwA MAR art.5 §2. b) 6 XPAR FRsUVVe2Q6uAT_67F-OwugA MAR art.5 §2. b) 78 XPAR bc9RrVUsR2m4FZod5Tx9OQA MAR art.5 §2. b) 179 XPAR o_HwVcITRD6U5Ej3wPgWxQA MAR art.5 §2. b) 155 XPAR rkHK688mSxyTxa7JB9m6ywA MAR art.5 §2. b) 11 XPAR NXgI0iLVRQeY_SSGkv37PQA MAR art.5 §2. b) 75 XPAR 9p2MKCAYSF-2qLuFbUYDCwA MAR art.5 §2. b) 60 XPAR fdCVq8cxQsei2dxFCKzlzwA MAR art.5 §2. b) 41 XPAR HdecH9w_StaPPuWVXxA5wAA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR E8M2ieudRL6Ziwlh0weTKQA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR hJMYsj2-RPuBQsiNvCZsWAA MAR art.5 §2. b) 51 XPAR kG5SdRZhRAiF4wAkugudlgA MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,6200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:16:00 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:21:03 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:21:03 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:21:03 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:21:03 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:22:51 FR0000073272 134,5800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:25:02 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:25:02 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:25:02 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:25:02 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:25:02 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:26:02 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:26:02 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:27:28 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:33:01 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:33:01 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:33:01 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:35:47 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:35:47 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:35:47 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:38:24 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:38:24 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:38:24 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:38:24 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:38:24 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:38:24 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:39:43 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:43:40 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:44:07 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:44:07 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:44:08 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:44:08 FR0000073272 134,7000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:47:32 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:47:32 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:47:32 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:47:32 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:47:32 FR0000073272 134,6600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:54:36 FR0000073272 134,8600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:55:22 FR0000073272 134,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:55:22 FR0000073272 134,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 14:55:22 FR0000073272 134,8000 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:05 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:05 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:05 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:05 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:05 FR0000073272 134,7800 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:05 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:59 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:59 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:59 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:02:59 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:03:41 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:03:41 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:03:41 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:03:41 FR0000073272 134,7400 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:06:02 FR0000073272 134,7600 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:07:51 FR0000073272 134,7200 EUR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 20/02/2023 15:07:51 FR0000073272 134,7200 EUR 50 XPAR hegvdzoFS8ay1fyHg-1r2gA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR 75DTkK1OT2Kee-SCzA_0OQA MAR art.5 §2. b) 1 XPAR ADGaW6ZnSGCZ9KSenGD1EAA MAR art.5 §2. b) 37 XPAR ibHUemJUT6qos3ui5jOWzQA MAR art.5 §2. b) 125 XPAR 6Hnxe9l7QaiXIXP67bFpbgA MAR art.5 §2. b) 162 XPAR tHOtaUKeSUmOa_Qvw38_-wA MAR art.5 §2. b) 81 XPAR crdhtgVoTViZTeVV5ZG80QA MAR art.5 §2. b) 40 XPAR FJtpzkl-QkWAdS_mgXx_MQA MAR art.5 §2. b) 108 XPAR _BaL32BASKSjMejkqE5a5gA MAR art.5 §2. b) 141 XPAR O73kzS3ZR06UpTNSoQX7GAA MAR art.5 §2. b) 70 XPAR PMzE7DGSSce6FdKnkOhPkgA MAR art.5 §2. b) 83 XPAR By4pJ_spQfOUEuBJiHf7QgA MAR art.5 §2. b) 21 XPAR cb1ujFyvQ0SFMPeYcT3GGwA MAR art.5 §2. b) 180 XPAR 5g5KBGbMREaWsrYLMd65cAA MAR art.5 §2. b) 78 XPAR ChmspsNxS4y2FqHX6uZvJQA MAR art.5 §2. b) 178 XPAR Wj9MsgMaTwKSlgGApHwa6QA MAR art.5 §2. b) 119 XPAR G8lDgDpYRFGTc4nzNvhv4gA MAR art.5 §2. b) 78 XPAR 6PCikt3yRx6gLv10KTs-KAA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR 4QrdJnA1RImca8JjvowAQAA MAR art.5 §2. b) 31 XPAR ohjXMYvUSoS1n1xRGIPJMwA MAR art.5 §2. b) 224 XPAR gitNRjsMQQe3uw0Dfn9SkwA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR BRwEFQ1aT2OIppe-7Q5GHAA MAR art.5 §2. b) 45 XPAR d-QMoMIzRAODO-G78HqBfAA MAR art.5 §2. b) 143 XPAR OdVinx8dQde236NLbtgQsQA MAR art.5 §2. b) 162 XPAR 2VEFkFgPRJCbiu5qIni3-AA MAR art.5 §2. b) 83 XPAR cEIydo2_RRujd9abtZ-bogA MAR art.5 §2. b) 86 XPAR NxynmTyPRm2gU5_W9BZ_gAA MAR art.5 §2. b) 262 XPAR Geg3CIgeTQSrC1ewwDJuNAA MAR art.5 §2. b) 271 XPAR aCfQ1P7wQgO5DWu0IjsFYAA MAR art.5 §2. b) 85 XPAR i6qPkc7pSFyzKdenVXioHgA MAR art.5 §2. b) 21 XPAR rjTp38y2S6G8BkugPUDjWAA MAR art.5 §2. b) 79 XPAR XbUlOS0jTJ26sQ9DPofb-gA MAR art.5 §2. b) 162 XPAR qcq0mtGQQR6_Pkk3WeBZCAA MAR art.5 §2. b) 23 XPAR I9Je4g3tQJC7AvH3MZ5llAA MAR art.5 §2. b) 42 XPAR lzbp4nRFSjuui5Q6Q0MjtAA MAR art.5 §2. b) 55 XPAR 0BZ8AL39RFuCBRy_v8Q0BwA MAR art.5 §2. b) 111 XPAR luhnjsOzTOWZSbjnLsTK6AA MAR art.5 §2. b) 55 XPAR fLfDxoX6RYedVHe8QL3ZfQA MAR art.5 §2. b) 179 XPAR 1e2SxPxHSrGk0pm5q0K-IQA MAR art.5 §2. b) 42 XPAR SisfsVULSnmSApnTBe3ZowA MAR art.5 §2. b) 177 XPAR G7sv5AJZTJGOQ1ogAyhcYwA MAR art.5 §2. b) 33 XPAR SF3IuErqRyO-Utnw351MogA MAR art.5 §2. b) 41 XPAR LSg0CXyHSXediQhaiilEbQA MAR art.5 §2. b) 103 XPAR gBhPCMuOQuu1chth9IQUJgA MAR art.5 §2. b) 41 XPAR SaNa1TuwSESGPl5ObVWNyAA MAR art.5 §2. b) 177 XPAR BFEjTze6Rb-818KVT88bOQA MAR art.5 §2. b) 60 XPAR i662kDb-TPK1Tj_d1n-Z3gA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR FYZPppj2RMG0HqCzQhJU9gA MAR art.5 §2. b) 254 XPAR mZF7_BvcTeClXAfX61U_RAA MAR art.5 §2. b) 108 XPAR 4kBWz2D5Rby73FpLRIAsUAA MAR art.5 §2. b) 135 XPAR wG2oo0ZOQ8SfcvQBoBvxfgA MAR art.5 §2. b) 89 XPAR 01-bBV2MTGWcupupI4awIwA MAR art.5 §2. b) 107 XPAR DOZe3PfTSJyCr3E2EQdCMAA MAR art.5 §2. b) 118 XPAR _oVgBBcdR9OYLDRh9z7tDAA MAR art.5 §2. b) 139 XPAR E7GXa0YqRRGyyQ7FsfMERQA MAR art.5 §2. b) 107 XPAR CpoZ1IT9Sk22zH_drG-DgwA MAR art.5 §2. b) 72 XPAR FigJvM9XRtubnqZBXfyN1QA MAR art.5 §2. b) 9 XPAR WgHGRXQnSAyYZ0YICSXRMAA MAR art.5 §2. b) 126 XPAR omW_6EelSFeMnBXlaCzHWgA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR A8tZjPClSo28Ml_hCEARUQA MAR art.5 §2. b) 28 XPAR 82YK7no9SoOetten_IYROAA MAR art.5 §2. b) 84 XPAR 8ydrcMdNTc2zpVRuU15pNQA MAR art.5 §2. b) 258 XPAR bJZj6KUfQPudM1l-tNfUewA MAR art.5 §2. b) 100 XPAR iaRdbUzrQMOcW5hPQDL86gA MAR art.5 §2. b) 14 XPAR TiGtCl6MT9qgdwlDPcRM2gA MAR art.5 §2. b) 137 XPAR GbhBJgkURkC3x4RocDZllQA MAR art.5 §2. b) 9 XPAR g3Wjy44NS_ybn3t69iIatAA MAR art.5 §2. b) 105 XPAR 3pS8BjqVRh-4tm6aw289HQA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR EWqLDHZkSq-1STIiDYYsrAA MAR art.5 §2. b) 34 XPAR Mzq0CNFwTvGhIwTF6J81JgA MAR art.5 §2. b) 80 XPAR V381G-2HTsSiqV5ww4c9SwA MAR art.5 §2. b) 57 XPAR wgNcvBsORYaWoi_94rk6fgA MAR art.5 §2. b) 191 XPAR IS7V2iRuTn6Keb87IYSDcgA MAR art.5 §2. b) 98 XPAR xYOF0R5tRAGDcd_uGYN4sgA MAR art.5 §2. b) 26 XPAR twdDsdGRRB6LeEWLCs_YUwA MAR art.5 §2. b) 126 XPAR JXT5kQcNRL2jYAUopizY5wA MAR art.5 §2. b) 5 XPAR zBFoPU6CT6mOLArqqFUKqwA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR 5iZDfTR8SuWk7truChxEAAA MAR art.5 §2. b) 145 XPAR O-hoV-aiSNucJ-FKYztgxgA MAR art.5 §2. b) 132 XPAR XkcrgUVZRs6SoL4AZmpjVwA MAR art.5 §2. b) 108 XPAR MG-LAcFvRa-X0ADvmUNp1wA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR SVgk92GQTzizDKvyxKOwQQA MAR art.5 §2. b) 58 XPAR INVAj_n1TciRFmZx-xSBYQA MAR art.5 §2. b) 39 XPAR lSK2G1WkSA6chPNfDpttqwA MAR art.5 §2. b) 265 XPAR leu0zMEWTYSx38Xn3QH2WQA MAR art.5 §2. b) 46 XPAR UGE2bqkqQTiuE7HsReaKQgA MAR art.5 §2. b) 115 XPAR gbtQ8S6XT2KBhY-7rNOy4AA MAR art.5 §2. b) 112 XPAR fAQb_ZSEQPm-T-XKU6qSpQA MAR art.5 §2. b) 52 XPAR EGvNp3LcR521pO_nJIry6AA MAR art.5 §2. b) 50 XPAR IdcIIzmHTHGF4O_cDuwUZgA MAR art.5 §2. b) 280 XPAR 3OOEM8p5SLyMT1jZjwFcIAA MAR art.5 §2. b) 90 XPAR 41WVGJvzT_KKz_vAh5x1FQA MAR art.5 §2. b) 115 XPAR _FxcNrpVRQ-xsbpm2hMurAA MAR art.5 §2. b) 142 XPAR 1FtZ1a2gTQ6tdzCpcj_d4QA MAR art.5 §2. b) 89 XPAR EVACuQpoRVenBM1Kp_7hfgA MAR art.5 §2. b) 265 XPAR X-hoagqGQDOfHaTO1MbbyQA MAR art.5 §2. b) This is an excerpt of the original content. 