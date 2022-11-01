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    SAF   FR0000073272

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Safran : Document AMF CP. 2022DD869452

01/11/2022 | 18:20
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2022DD869452

01 novembre 2022

FR0000073272 - DD153934

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Marion Alary personne liée à Jean-Paul Alary, Président de Safran Aircraft Engines

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SAFRAN

LEI : 969500UIC89GT3UL7L24

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 112.0000 Euro

VOLUME : 1 846.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 112.0000 Euro

VOLUME : 1 846.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Safran SA published this content on 01 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 November 2022 17:19:03 UTC.


© Publicnow 2022
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Tréso. nette 2022 572 M 566 M -
PER 2022 33,7x
Rendement 2022 1,34%
Capitalisation 48 112 M 47 574 M -
VE / CA 2022 2,50x
VE / CA 2023 2,09x
Nbr Employés 77 008
Flottant 81,6%
Graphique SAFRAN
Durée : Période :
Safran : Graphique analyse technique Safran | Zone bourse
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Tendances analyse technique SAFRAN
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 112,72 €
Objectif de cours Moyen 138,83 €
Ecart / Objectif Moyen 23,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Andriès Chief Executive Officer & Director
Pascal Joel Jacky Bantegnie Group Treasurer
Ross McInnes Chairman
Frédéric Verger Executive VP, Chief Digital & Information Officer
Eric Dalbies Chief Technology Officer & Senior EVP-Strategy
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SAFRAN4.70%47 574
TRANSDIGM GROUP INC.-9.51%31 226
HEICO CORPORATION12.77%19 315
AECC AVIATION POWER CO.,LTD-23.35%17 755
HOWMET AEROSPACE INC.11.69%14 768
MTU AERO ENGINES AG1.03%9 563