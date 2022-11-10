Safran : Document AMF CP. 2022DD871122

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 113.6551 Euro
VOLUME : 369 894.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 113.6551 Euro
VOLUME : 369 894.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 08 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 113.2046 Euro
VOLUME : 334 541.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 113.2046 Euro
VOLUME : 334 541.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 09 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 113.8754 Euro
VOLUME : 277 714.0000