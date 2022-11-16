Safran : Document AMF CP. 2022DD872012

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 112.5960 Euro
VOLUME : 215 596.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 112.5960 Euro
VOLUME : 215 596.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 14 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 110.3924 Euro
VOLUME : 174 353.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 110.3924 Euro
VOLUME : 174 353.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 15 novembre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 111.2566 Euro
VOLUME : 415 642.0000