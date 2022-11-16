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    SAF   FR0000073272

SAFRAN

(SAF)
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Safran : Document AMF CP. 2022DD872012

16/11/2022 | 18:19
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2022DD872012

15 novembre 2022

FR0000073272 - DD154142

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Fonds Stratégique de Participations SAS personne morale liée à F&P SAS, ADMINISTRATEUR

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SAFRAN

LEI : 969500UIC89GT3UL7L24

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 10 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 113.6174 Euro

VOLUME : 387 876.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 113.6174 Euro

VOLUME : 387 876.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 11 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 112.5960 Euro

VOLUME : 215 596.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 112.5960 Euro

VOLUME : 215 596.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 14 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 110.3924 Euro

VOLUME : 174 353.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 110.3924 Euro

VOLUME : 174 353.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 15 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073272

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 111.2566 Euro

VOLUME : 415 642.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 111.2566 Euro

VOLUME : 415 642.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 15 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Safran SA published this content on 16 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 November 2022 17:18:05 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 18 952 M 19 689 M -
Résultat net 2022 1 454 M 1 511 M -
Tréso. nette 2022 669 M 695 M -
PER 2022 33,4x
Rendement 2022 1,34%
Capitalisation 47 677 M 49 529 M -
VE / CA 2022 2,48x
VE / CA 2023 2,06x
Nbr Employés 77 008
Flottant 81,6%
Graphique SAFRAN
Durée : Période :
Safran : Graphique analyse technique Safran | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SAFRAN
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TendancesHaussièreHaussièreNeutre
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Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 111,70 €
Objectif de cours Moyen 138,83 €
Ecart / Objectif Moyen 24,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Olivier Andriès Chief Executive Officer & Director
Pascal Joel Jacky Bantegnie Group Treasurer
Ross McInnes Chairman
Frédéric Verger Executive VP, Chief Digital & Information Officer
Eric Dalbies Chief Technology Officer & Senior EVP-Strategy
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SAFRAN3.75%49 529