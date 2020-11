Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, a cédé un tiers de sa participation dans Safran, soit 1,1 million d’actions, pour un montant total de 132 millions d’euros, dans le cadre d’un contrat de cession à terme à échéance mars 2021. FFP a été l’un des principaux actionnaires du groupe Zodiac depuis 2006. Ce dernier a été racheté par Safran en 2018. Depuis la fusion, FFP a réalisé un TRI (taux de rentabilité interne) de 14,4 % sur son investissement dans Safran." Dans une année affectée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, FFP aura à la fois saisi de nouvelles opportunités d'investissement et su être agile en tirant partie de la volatilité des marchés pour sécuriser certaines plus-values significatives ", a commenté Bertrand Finet, le directeur général de FFP." Si l'industrie aéronautique a été lourdement atteinte par les conséquences de la pandémie, elle conserve ses caractéristiques de croissance à long terme ", a déclaré Robert Peugeot, administrateur de Safran et président du conseil de FFP.