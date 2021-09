Safran : Flair Airlines choisit les freins carbone Safran pour sa flotte de Boeing 737NG et 737MAX

Paris, le 13 septembre 2021

La compagnie canadienne « Ultra Low Cost », Flair Airlines, a choisi les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper sa flotte de Boeing 737NG et 737MAX.

Safran Landing Systems fournira à Flair Airlines des roues, freins carbone et puits de chaleur fabriqués dans son usine américaine de Walton, dans le Kentucky. Les équipes de service après-vente commercial et technique de Safran Landing Systems basées au Canada et aux États-Unis, assisteront les opérations de Flair Airlines.

Les services de maintenance et logistique des roues et freins carbone seront assurés en partenariat avec Hope Aero Propeller & Components, un des principaux acteurs canadiens de la maintenance des pièces aéronautiques (MRO), depuis leurs usines de Mississauga en Ontario et de Winnipeg dans le Manitoba.

Cet accord renforce la position de leader mondial de Safran Landing Systems dans le domaine des roues et freins carbone pour les Boeing 737NG et 737MAX, avec plus de 3 500 avions équipés par Safran ou engagés auprès de l'entreprise, chez plus de 100 opérateurs.

Ce choix témoigne aussi des performances supérieures des disques carbone de Safran Landing Systems, notamment grâce à son revêtement Anoxy®66 de protection contre l'oxydation catalytique. Cette oxydation est générée par les produits de dégivrage des pistes couramment utilisés dans les aéroports desservis par Flair Airlines.

Guy Borowski, Vice-Président des opérations de maintenance de Flair Airlines, a déclaré : « En tant que transporteur « Ultra Low Cost », Flair Airlines cherchait une solution clé en main et économique pour ses roues et freins, afin d'accompagner cette nouvelle phase de l'histoire de notre compagnie. Dès le départ, Safran Landing Systems et son partenaire canadien ont fait preuve d'une approche très proactive pour construire une relation à long terme avec Flair Airlines et répondre à nos exigences. »

« Par ailleurs, en choisissant Safran Landing Systems, Flair Airlines est pleinement en phase avec ses objectifs de réduction de son empreinte carbone, en vue de devenir la compagnie aérienne canadienne la plus durable et la plus « verte » » a-t-il ajouté. En effet, les freins carbone que conçoit Safran pour les Boeing 737NG et 737MAX ont une masse inférieure (jusqu'à 350 kg) aux options concurrentes en acier ou carbone. Un avantage opérationnel indéniable qui contribue à réduire la consommation de carburant, donc les émissions de CO2.

Nicolas Potier, Directeur de la division Roues et Freins de Safran Landing Systems, a ajouté : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis par Flair Airlines et de fournir les produits de haute performance qui l'aideront à atteindre son objectif « F50 » de faire voler 50 aéronefs d'ici 5 ans. Ce contrat renforce aussi notre position de leader dans la région, puisque, désormais, Safran Landing Systems équipe 100% des Boeing 737NG et 737MAX configurés en freins carbone au Canada. »