Safran : ITA Airways sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour sa flotte d'Airbus A350 et A320neo

COMMUNIQUE DE PRESSE

ITA Airways sélectionne les roues et freins carbone de Safran pour sa flotte d'Airbus A350 et A320neo

Londres/Rome, 20 octobre 2022

ITA Airways, la nouvelle compagnie aérienne nationale italienne, qui ambitionne de devenir la compagnie aérienne la plus durable d'Europe d'ici à 2026, a sélectionné les roues et freins carbone de Safran Landing Systems pour équiper six Airbus A350 et vingt A320neo.

Les roues et freins carbone conçus par Safran Landing Systems pour les A350 et A320neo offrent des gains de masse significatifs comparativement à la concurrence. Ce faisant, ils contribuent aux engagements d'ITA Airways visant à minimiser son empreinte carbone, en lui permettant de réduire ses émissions de CO2 de l'ordre de 300 tonnes par an sur l'ensemble de sa flotte. Par ailleurs, de par leur conception, les freins de l'A350 refroidissent plus vite, offrant un taux de rotation entre deux décollages (TAT) plus court, pour une plus grande disponibilité de la flotte. Leader sur le marché des roues et freins carbone, grâce à la fiabilité et à la performance de ses équipements, Safran Landing Systems équipe à ce jour plus de 11 000 avions commerciaux.

Alessio Leone, Directeur des opérations de maintenance d'ITA Airways : « Nous partageons une longue relation de confiance avec Safran Landing Systems. Leurs roues et freins sont la solution idéale, non seulement au regard de nos exigences en matière de performance et de réduction des coûts de maintenance mais aussi parce qu'ils offrent une réduction de poids importante et une endurance qui sont en ligne avec notre stratégie de développement durable « Born to be sustainable ». Nous nous sommes engagés auprès de nos clients à devenir la compagnie européenne la plus verte d'ici 2026 et Safran nous aide à nous y tenir. »

Nicolas Potier, Directeur de la division roues et freins de Safran Landing Systems : « Nous sommes enchantés de poursuivre notre collaboration avec ITA Airways, dont nous équipons déjà 50 Airbus A319/A320. Nous sommes par ailleurs très fiers d'accompagner leur modèle de développement durable, incluant une modernisation progressive de leur flotte. ITA Airways et Safran partage des valeurs communes et poursuivent le même objectif : favoriser l'avènement d'un avion durable lors des prochaines décennies. »

Ce contrat bénéficiera également de Landing LifeTM, l'offre de support et services sur-mesure, réactive, fiable et au juste coût de Safran Landing Systems.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.