Safran : La valeur du jour à Paris - Safran en berne, Citi n'est plus à l'Achat

Safran (-1,6% à 111,88 euros) figure parmi les principales baisses de l'indice CAC 40, affaibli par l'abaissement de la recommandation de Citi, d’Achat à Neutre. Cette révision à la baisse du conseil de la banque américaine intervient quelques jours après le rehaussement par l'équipementier aéronautique de ses objectifs 2022. Citi n'est pas le seul bureau d'études à s'exprimer aujourd'hui sur le dossier Safran. JPMorgan a ainsi confirmé sa recommandation Surpondérer et relevé son objectif de cours de 140 euros à 160 euros.



Citi explique que la décote par rapport à la valeur juste s'est suffisamment réduite pour ne plus justifier une opinion positive. Au cours du mois écoulé, l'action Safran a progressé de 20%. L'analyste ajoute que le cycle d'actualités devrait passer des informations de cet été sur la reprise du trafic à celles évoquant un ralentissement de cette reprise du fait de l'impact négatif de la dégradation de la situation économique sur le trafic aérien.



Pour sa part, Jefferies a confirmé sa recommandation Conserver.



En fin de semaine dernière, Safran a relevé ses perspectives de chiffre d'affaires et de cash-flow libre afin de refléter une forte croissance des services et un dollar plus fort.



Le groupe, qui anticipait un chiffre d'affaires compris entre 18,2 et 18,4 milliards d'euros en 2022, s'attend désormais à ce qu'il soit autour de 19 milliards d'euros. L'équipementier aéronautique a également indiqué s'attendre à une génération de cash-flow libre supérieure à 2,4 milliards d'euros en 2022, contre 2,4 milliards d'euros précédemment. La marge opérationnelle courante est attendue autour de 12,6 %.