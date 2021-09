Safran : Le Système de Drones Tactiques Patroller de Safran dans le ciel finlandais

Paris, le 30 septembre 2021

Le Système de Drones Tactiques Patroller, développé et produit par Safran Electronics & Defense, a réalisé durant cet été une campagne de vols d'essais industriels de six semaines d'affilées en Finlande. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme SDT mené sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction Générale de l'Armement (DGA) et s'est déroulée avec succès en présence de représentants de la DGA et de l'armée de Terre.

Marquant une étape majeure vers la qualification industrielle du SDT Patroller, cette campagne a permis de démontrer la maturité, la qualité et les capacités opérationnelles du Patroller, équipé d'une boule optronique Euroflir™410 et d'un radar de surveillance. Véritable synthèse des savoir-faire de Safran Electronics & Defense pour observer, décider, guider, le Patroller constitue un système de drones d'avant-garde pour le renseignement de l'armée de Terre. Il est conçu pour que les informations de ces deux équipements puissent être combinées afin de démultiplier leur efficacité et de participer pleinement au combat collaboratif.

Avec 21 vols, totalisant 76 heures, tous les objectifs ont été atteints : vols d'endurance de 14 heures, altitude plafond, performance de ses équipements optronique et radar, leur exploitation simultanée et en temps réel, décollage et atterrissage automatiques, conduite de mission, discrétion sonore, facilité de mise en œuvre et disponibilité.

Safran Robonic, filiale finlandaise de Safran Electronics & Defense, a permis de faciliter les opérations et l'obtention des autorisations de vol auprès de l'autorité civile finlandaise Traficom.

Le SDT Patroller assurera les missions de renseignement au profit de l'armée de Terre en leur offrant une capacité de surveillance, d'acquisition, de reconnaissance et de renseignement inégalée jusqu'à présent pour les unités tactiques. Ce système de longue endurance, grâce à ses différents capteurs embarqués, peut détecter, reconnaitre, identifier et localiser à longue distance, en toute discrétion, de jour comme de nuit, les menaces. Le SDT Patroller est l'un des premiers systèmes de drones qui sera formellement certifié suivant la norme OTAN applicable à sa catégorie.