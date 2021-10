Safran : Le drone Patroller maritime de Safran prouve sa maturité lors de la démonstration finale du projet OCEAN2020

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable

Déployé à partir de l'aéroport de Kristianstad au sud de la Suède, le Patroller a participé aux deux scénarios navals mis en place dans cette démonstration OCEAN2020. Le premier concernait des activités sous-marines, le second portait sur des exercices navals de surface impliquant plusieurs bâtiments dans différentes phases d'engagement. Grâce à sa disponibilité et à la qualité de ses capteurs, le Patroller a pu apporter une contribution significative à la démonstration en assurant une couverture de l'ensemble des phases du scénario de surface. En combinant les caractéristiques complémentaires de sa charge utile multi-capteurs, le Patroller a ainsi pu détecter et pister à grande distance des cibles navales se déplaçant à haute vitesse (« high-speed combat boats ») grâce à son radar, puis à les identifier à l'aide de ses capteurs optroniques. Le Patroller a également pu observer à haute résolution différentes actions, incluant des scènes d'attaque de convoi et d'abordage d'un navire suspect par les forces spéciales lithuaniennes.

Le Patroller, développé et produit en France par Safran Electronics & Defense, dispose d'une architecture modulaire qui permet d'embarquer une charge de renseignement multi-capteurs à haute performance (optronique, radar, guerre électronique…) adaptable à chaque type de mission. Pour les besoins de la démonstration OCEAN2020, Safran Electronics & Defense a équipé le Patroller du radar multimode Leonardo Osprey et du système optronique Safran Euroflir™410.

