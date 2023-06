Safran : Morgan Stanley débute le suivi à Surpondérer

Morgan Stanley entame le suivi de Safran avec une recommandation " Surpondérer " et un objectif de cours à 184 euros. L'analyste estime que le groupe technologique " bénéficie de la double évolution positive de la croissance dans l'après-vente et des équipements d'origine, en particulier sur le segment des appareils à fuselage étroit où il occupe une position dominante ".



" À court terme, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement continuent d'entraver la croissance des équipements d'origine, ce qui entraîne un effet de mix positif, les ventes de moteurs de rechange et d'après-vente à marge plus élevée bénéficiant de la forte demande du trafic aérien et de l'allongement de la durée d'utilisation des avions plus anciens ", explique Morgan Stanley.



Les perspectives de croissance à moyen terme s'appuient sur la flotte de moteurs du groupe, qui est importante et en pleine expansion, et qui détient une part de marché de 75% dans le segment des avions monocouloirs.



Enfin, un bilan solide (trésorerie nette) et les perspectives de génération de free cash flow soutiennent le potentiel d'augmentation du rendement pour les actionnaires, y compris les rachats d'actions.