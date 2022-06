Safran : Nacelles récompensée pour son soutien exceptionnel à la compagnie aérienne américaine Republic Airways

Chaque année, la compagnie aérienne américaine Republic Airways remet 10 prix à ses meilleurs fournisseurs. Pour l'ensemble des activités réalisées sur l'année 2021, Safran Nacelles vient de recevoir deux prix, l'un en reconnaissance de l'excellence du soutien en après-vente et support lors des AOG* et l'autre directement à Ryan Brady, Directeur du Support Client et Représentant Technique pour la compagnie, pour ses services exceptionnels rendus à la compagnie.

C'est à la station de réparation de Safran Nacelles Services Americas, basée à Indianapolis (Indiana, Etats-Unis), que Travis Mowery, Responsable des Services MRO de Republic Airways est venu remettre en main propre ces prix à Alain Berger, Directeur du Support et Services aux clients de Safran Nacelles et à Ryan Brady, Directeur du Support Client et Représentant Technique. Ces trophées récompensent le professionnalisme et l'engagement de toute une équipe dévouée à ses clients, répartis entre les États-Unis, ainsi que les sites localisés en France, aux Émirats Arabes-Unis ou encore en Chine.

Alain Berger souligne : « Par ces deux prix reçus pour les services rendus en 2021, la compagnie aérienne Republic Airways reconnaît qu'elle peut compter sur Safran Nacelles et nous en sommes très honorés. Ils sont le résultat d'un travail collectif entièrement tourné vers la satisfaction client. Nous allons continuer à nous mobiliser pour répondre aux attentes de Republic Airways et de l'ensemble de nos clients. »

Le site de Safran Nacelles Services Americas est situé à côté de la base d'opérations de Republic Airways. Cette proximité offre la possibilité à Safran Nacelles de se rendre rapidement sur place pour apporter son soutien en répondant aux questions techniques ou encore en vérifiant le matériel directement sous aile avec les opérateurs de maintenance de la compagnie. Cette étroite relation est d'autant plus importante lorsque la compagnie aérienne a un avion qui se trouve dans l'incapacité d'opérer dû à un AOG.

Ryan Brady ajoute : « Avec Republic Airways, j'ai créé une relation de confiance qui a débuté il y a plus de 16 ans. Ce contact régulier ainsi que ma disponibilité sont les clés de la réactivité et de la satisfaction. »

Drew Skaff, Directeur de la chaîne logistique de Republic Airways, a célébré ce partenariat en déclarant : « Safran Nacelles est un partenaire commercial de longue date de Republic Airways et son soutien fait partie intégrante de notre excellence opérationnelle dans le secteur. L'expertise locale et la réactivité sont essentielles à notre succès et nous sommes heureux de bénéficier de prestations régulières de Safran Nacelles ».

En savoir plus sur les produits et services fournis à Republic Airways

Safran Nacelles assure le support et services NacelleLife™ des inverseurs de poussée des 229 avions Embraer 170/175 que la compagnie aérienne Republic Airways exploite. La société les accompagnera également sur les près de 100 avions supplémentaires qui intègreront la flotte dans les prochaines années. L'offre NacelleLife™ couvre l'ensemble des activités après-vente de Safran Nacelles et a pour objectif de garantir des services réactifs, de haute qualité et au juste coût.

*Aircraft On Ground - AOG : Avion au sol.