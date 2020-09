Safran : Nominations Safran

Paris, le 4 septembre 2020

Olivier Andriès est nommé Directeur auprès du Directeur Général, Philippe Petitcolin, à compter du 10 septembre 2020. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe.

Comme initialement annoncé, Olivier Andriès succèdera à Philippe Petitcolin en tant que Directeur Général de Safran le 1er janvier 2021.

Olivier Andriès rejoint en 1990 la Direction du Trésor au Ministère des Finances, où il suit le secteur aéronautique et défense, puis le Cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances en 1993 comme Conseiller industriel. Il entre dans le Groupe Lagardère en 1995 en tant que Directeur Adjoint de la Stratégie, et devient en 1998 Conseiller spécial auprès de Jean-Luc Lagardère. Olivier Andriès rejoint Airbus en 2000, en charge notamment des programmes long-courriers, avant de devenir directeur de la Stratégie en 2005. Il intègre Safran en 2008 en tant que Directeur général adjoint, en charge de la Stratégie et du Développement du Groupe. En 2009, il est nommé Directeur Général-Adjoint en charge de la Défense et de la Sécurité, et membre du Directoire. En 2011, Olivier Andriès prend la présidence de Turbomeca (devenu Safran Helicopter Engines), et en 2015 est nommé Président de Safran Aircraft Engines.

Olivier Andriès, 58 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1981) et de l'Ecole des Mines de Paris (promotion 1984).

Jean-Paul Alary est nommé Président de Safran Aircraft Engines à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Olivier Andriès et est membre du Comité Exécutif du Groupe.

Jean-Paul Alary débute sa carrière en 1991 au sein de Snecma Moteurs (aujourd'hui Safran Aircraft Engines). Responsable d'une BU chez Microturbo Limited (devenu Safran Power Units), il rejoint Hurel-Hispano (future Safran Nacelles) en 2004 en tant que Chef de Programme, devient Directeur de la Division Grandes Nacelles en 2007, puis Directeur des Programmes en 2008. Il rejoint la Division des Moteurs Civils de Snecma en charge du Support Clients avant d'être nommé en 2013 Directeur de la Division Safran Electronics chez Sagem (aujourd'hui Safran Electronics & Defense). En 2015, Jean-Paul Alary devient Président de Safran Nacelles, avant de prendre la présidence de Safran Landing Systems en 2018.

Jean-Paul Alary, 54 ans, est diplômé de l'Ecole Centrale Paris (1990).

Cédric Goubet est nommé Président de Safran Landing Systems à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Jean-Paul Alary et est membre du Comité Exécutif du Groupe.

Cédric Goubet a commencé sa carrière en tant que haut fonctionnaire de l'Etat. En 2004, il est nommé conseiller auprès des ministres de l'Economie puis de l'Intérieur. En 2007, il est appelé au poste de chef de cabinet du Président de la République. Il rejoint Safran en 2010 en tant qu'adjoint au Directeur général délégué chargé des opérations. En 2011, il est nommé Directeur des programmes CFM de Snecma (aujourd'hui Safran Aircraft Engines), Directeur exécutif de CFM International. En 2015, il devient Directeur général de la division Moteurs Civils de Safran Aircraft Engines. En 2018, il est nommé Président de Safran Nacelles.

Cédric Goubet, 49 ans, est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris (1993), titulaire d'une maîtrise en économie internationale de l'université Paris Dauphine (1994) et ancien élève de l'ENA (promotion Valmy 1998).

Vincent Caro est nommé Président de Safran Nacelles à compter du 10 septembre 2020. Il succède à Cédric Goubet et devient membre du Comité Exécutif du Groupe.

Vincent Caro débute sa carrière en occupant différentes fonctions Achats dans les activités automobiles de l'ex groupe Labinal. Il est nommé en 2001 Directeur des Achats de Labinal puis en 2005, devient Directeur Général de la joint-venture Matis Aerospace (entre Boeing et Safran) à Casablanca au Maroc. Il rejoint Snecma (devenu Safran Aircraft Engines) en 2008 en tant que Directeur des Achats, puis Messier-Bugatti-Dowty (aujourd'hui Safran Landing Systems) en 2013 comme Directeur des Programmes avant de prendre la direction de la division Roues et Freins en 2015.

Vincent Caro, 50 ans, est diplômé de l'ESTACA, d'un master spécialisé de l'ESSEC (1996) et de l'Executive MBA d'HEC (2011).