Safran : Nominations au Comité Exécutif du Groupe

Paris, le 15 janvier 2021

Evolution de membres du COMEX :

Bernard Delpit, Directeur Financier Groupe, également en charge de la Stratégie, des Fusions & Acquisitions et de l'Immobilier, est nommé Directeur Général Adjoint Groupe à compter du 14 janvier 2021.

Bernard Delpit débute sa carrière en 1990 à l'Inspection générale des finances, avant de rejoindre en 1994 la Direction du budget du Ministère de l'économie et des finances. Il exerce ensuite de 2000 à 2007 des responsabilités au sein du groupe PSA Peugeot Citroën où, après trois ans en Chine en tant que Directeur général adjoint de la JV entre le Groupe PSA et son partenaire Dong Feng, il est nommé en 2004 Directeur du contrôle de gestion. Il rejoint la Présidence de la République en 2007 comme Conseiller économique, puis le Groupe La Poste en 2009 en tant que Directeur général délégué, Directeur financier. En 2011, il rejoint le Groupe Crédit Agricole en tant que Directeur financier.

En 2015, il entre chez Safran au poste de Directeur Financier.

Bernard Delpit, 56 ans, est diplômé de l'IEP Paris (1985) et de l'ENA (1990, promotion Jean Monnet).

Celeste Thomasson, Secrétaire Générale, est nommée Secrétaire Générale et Ethique de Safran à compter du 14 janvier 2021.

Celeste Thomasson débute sa carrière en 1993 en tant qu'avocate chez Baker & McKenzie à Los Angeles, avant de rejoindre les laboratoires Fournier en tant que Senior Counsel en 1999. Elle rejoint le Groupe en 2002 en tant que Responsable Juridique de Messier Services, avant de devenir Directeur Juridique de Messier-Dowty (aujourd'hui Safran Landing Systems) en 2003. Elle devient Senior VP et General Counsel pour Safran USA en juillet 2008, avant d'être nommée Directeur Juridique de Safran.

En janvier 2014, Celeste Thomasson rejoint MorphoTrak en tant que CEO avant de devenir Directeur adjoint de la stratégie de Safran SA en septembre 2017. Elle rejoint Zodiac Aerospace SA en février 2018 en tant que membre du directoire avant de devenir CEO de Safran Seats UK en janvier 2019. Elle est Secrétaire Générale de Safran depuis le 1er août 2020.

Celeste Thomasson, 54 ans, est diplômée en droit (« juris doctor ») de Southwestern University School of Law de Los Angeles et membre du barreau de Californie depuis 1993.

Sébastien Weberest nommé Président de Safran Aerosystems à compter du 14 janvier 2021.

Sébastien Weber débute sa carrière en 1996 chez ECE (devenu ensuite Zodiac Aero Electric) où il occupe différents postes avant de rejoindre en 2003 la Branche Services à Hong-Kong et de créer Zodiac Services Asia à Singapour en 2008. Il rejoint la branche Cabin en 2011 en tant que responsable du développement commercial auprès des compagnies aériennes et prend la direction en 2012 de Zodiac Water & Waste Aero Systems à Carson, CA (USA) avant de devenir CEO de la division Fluid and Water & Waste en 2016. En 2019, il est nommé Président de Safran Passenger Solutions.

Sébastien Weber, 48 ans, est diplômé de Supélec (1995) et titulaire d'un MBA à HEC (2003).

Nomination de deux nouveaux membres du COMEX :

Frédéric Verger est nommé Directeur Groupe du Digital et des Systèmes d'information et membre du Comité Exécutif de Safran à compter du 21 janvier 2021.

Frédéric Verger entame sa carrière en 1990 en tant que consultant chez Eurosept Associés puis rejoint le cabinet international PriceWaterhouseCoopers, où il travaille notamment sur les systèmes d'information, les achats et la gestion industrielle. En 1995, il est nommé Directeur Organisation puis Systèmes d'information du Groupe de luxe International Cartier, membre du Comité de Direction. Il revient en cabinet de conseil chez Deloitte consulting en 2001 où il exerce la fonction de Senior manager et « on-deck partner ».

Frédéric Verger rejoint Saint-Gobain fin 2002 en tant que Directeur Systèmes d'information du groupe. En 2011, il est nommé Directeur des Systèmes d'information et Directeur des Achats et devient membre du Comité de Direction Générale de Saint-Gobain. En tant que Directeur des Systèmes d'Information, Frédéric Verger était particulièrement impliqué dans la transformation digitale et portait la responsabilité de la cybersécurité.

Frédéric Verger, 56 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique (promotion 1985) et de Télécom Paris (1990).

Bruno Durandest nommé Directeur Groupe Industrie, Achats et Performance à compter du 14 janvier 2021, et devient membre du Comité Exécutif.

Bruno Durand débute sa carrière en 1983 à la Direction du Budget au Ministère des Finances. Il rejoint ensuite le Groupe PSA en 1989 à la direction financière puis en production avant de devenir en 1994 responsable de production puis directeur achat de la branche Echappements au sein du Groupe ECIA (Equipments et Composants pour l'Industrie Automobile).

Bruno Durand rejoint Valeo en 1998 en tant que Directeur Industriel et Achats avant de devenir Directeur des Opérations du Groupe SAMAS France en 2001. C'est en 2005 qu'il rejoint Safran en tant que Directeur des Achats de Labinal (devenu Safran Electrical & Power) avant de devenir quelques mois plus tard Directeur Général Délégué de l'entreprise. Il est ensuite nommé Directeur Supply Chain de Snecma (devenu Safran Aircraft Engines) en 2009 avant de rejoindre Sagem (Safran Electronics & Defense) en 2012 en qualité de Directeur Industriel. Il est nommé Directeur industriel et Supply Chain de Safran Aircraft Engines en janvier 2014. Depuis juillet 2020, Bruno Durand était Directeur Groupe Industriel et Achats.

Bruno Durand, 59 ans, est diplômé de l'Ecole Centrale de Paris (1983).