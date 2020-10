Safran : Nominations au sein de la direction générale de Safran Landing Systems

Vélizy, France, le 28 septembre 2020,

Safran Landing Systems annonce plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante dès le mois de septembre :

- Florence Minisclou est nommée Directrice Clients

- Agnès Pronost-Gilles est nommée Directrice de la Division Systèmes et Equipements

- Nicolas Potier est nommé Directeur de la Division Roues & Freins

Florence Minisclou débute sa carrière en 1992 au sein de la Division Aéronautique et Défense de Sagem1, exerçant successivement les fonctions d'ingénieur système, chef de projet, puis chef de programme en charge de systèmes optroniques pour les grands donneurs d'ordres du secteur de la Défense en France et en Europe. En 2003, elle rejoint la Division Avionique pour prendre la responsabilité du support clients et services A380. En 2007, elle devient responsable grand compte Airbus, puis en 2010 elle prend la direction du département commercial grands comptes avions et développe les ventes sur les marchés des avions commerciaux, régionaux et d'affaires. En septembre 2015, elle est nommée Directrice commerciale de la Division Avionique. Florence Minisclou, 51 ans, est diplômée de l'Ecole Supérieure d'Optique (1992).

Agnès Pronost-Gilles débute sa carrière en 1991 à la Direction Technique d'Hispano Suiza2 où elle prend la responsabilité de la gestion de la production centrale et de la ligne de production pignons. Elle rejoint Snecma3 en 2003 à la direction stratégique joint-ventures, et devient en 2006 la responsable adjointe de l'atelier maintenance moteurs. En 2008, elle est nommée responsable de la forge du site de Gennevilliers avant de rejoindre Messier-Bugatti-Dowty4 en 2012 au poste de Directeur de production adjoint en charge des programmes et de la Supply Chain de la Division trains et intégration, En 2016, Agnès Pronost-Gilles rejoint la division Roues et Freins en tant que Directrice des Programmes. Agnès Pronost-Gilles, 55 ans, est diplômée de l'ESTACA (1989).

Nicolas Potier débute sa carrière en 2007 au Ministère de l'Economie et de l'Industrie, à la Direction Générale des Entreprises, puis à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes. En 2010 il entre au cabinet du Premier Ministre comme conseiller chargé des politiques industrielles. En 2012, il rejoint Snecma3 en tant qu'adjoint du Directeur Industriel et devient en 2013 Directeur des programmes moteurs de forte puissance à la division moteurs civils. En 2016, il est nommé Directeur des contrats de services jusqu'à son arrivée en 2019 chez Safran Landing Systems en tant que Directeur de la Division Systèmes et Equipements. Nicolas Potier, 38 ans, est diplômé de Polytechnique (2001) et de l'Ecole des Mines de Paris (2004).

1 - Aujourd'hui, Safran Electronics & Defense

2 - Aujourd'hui, Safran Transmission Systems

3 - Aujourd'hui Safran Aircraft Engines

4 - Aujourd'hui, Safran Landing Systems