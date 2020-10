Safran : Nominations au sein de la direction générale de Safran Nacelles

Safran Nacelles annonce plusieurs nominations au sein de son équipe dirigeante :

- Virginie Durieux est nommée Directrice de la Qualité

- Arnaud Hauguel est nommé Directeur des Programmes

- Eric Manzon est nommé Directeur Administratif et Financier

- Alain Berger est nommé Directeur Commercial.

Virginie Durieux débute sa carrière en tant qu'auditrice dans le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) en 1995.

En 1999, elle rejoint Snecma1 en tant qu'auditrice interne, avant d'occuper plusieurs postes de contrôleur de gestion. En 2006, elle prend le poste d'adjoint au responsable des achats aubes de compresseur, avant de devenir responsable du montage des moteurs forte puissance en 2011 sur le site Safran Aircraft Engines à Villaroche.

En mai 2014, Virginie Durieux rejoint Safran Nacelles sur le site du Havre en tant que responsable de l'assemblage. Elle était depuis 2018 responsable du centre d'excellence Composites.

Virginie Durieux est diplômée de l'école supérieure de commerce de Pau (1996) et titulaire d'un MBA Finance de l'Université de South Alabama (1995).

Arnaud Hauguel débute sa carrière en tant qu'ingénieur Méthodes Composites en 1988 chez Hispano-Suiza2. Il prend en 1990 le poste de représentant programme en Grande-Bretagne chez le partenaire GKN.

En 1992, il retourne chez Hispano-Suiza pour prendre la responsabilité de l'atelier composites puis de l'unité autonome de production composites au sein de la direction industrielle. En 1999, il rejoint la direction des Programmes dans laquelle il devient successivement responsable des programmes nacelles des Airbus A318, Airbus A320 et A340. Il prend en 2005 le poste d'adjoint au Directeur de la Qualité d'Aircelle2 avant de devenir fin 2008 directeur du Centre d'Excellence Composites.

Il était Directeur de la Qualité depuis 2011.

Arnaud Hauguel est diplômé des Arts et Métiers (1988).

Eric Manzon a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la Finance. Il a notamment passé cinq années au sein de Schlumberger (Exploration & Production Pétrolière) au Royaume-Uni et en Afrique de l'Ouest, et 12 ans au sein d'Airbus, dans les secteurs de la Défense à Washington DC (Etats-Unis) et dans le secteur commercial. Ses missions ont varié du développement des affaires et de la gestion stratégique des offres, à la mise en oeuvre de plans de redressement.

Il rejoint Safran en juin 2016 en tant que Directeur Financier & Juridique de Safran Seats3 après avoir occupé un an ce poste chez Zodiac Aerospace.

Eric Manzon est Diplômé de HEC Paris (1997).

Alain Berger débute sa carrière en 1991 chez LMB, spécialiste de la ventilation et moteurs électriques pour l'aéronautique, successivement en tant qu'ingénieur commercial, Directeur Commercial puis Directeur Adjoint.

En 2000, Alain Berger rejoint Labinal4 en tant que Directeur Commercial & Services de Technofan5. En 2007, il intègre Hispano-Suiza6 en qualité de Chef du Département Commercial, puis Directeur Commercial & Services en 2010.

En 2014, il rejoint Safran Electrical & Power en tant que Directeur Ventes, Marketing & Services. Il prend ensuite la responsabilité des Programmes en 2017 puis de la Stratégie en 2019 et devient ainsi Directeur Ventes, Services, Programmes & Stratégie de Safran Electrical & Power.

Alain Berger est ingénieur diplômé de l'Ecole Polytech (1991).

1 - Aujourd'hui, Safran Aircraft Engines

2 - Aujourd'hui, Safran Nacelles

3 - Anciennement Zodiac Aerospace

4 - Aujourd'hui, Safran Electrical and Power

5 - Aujourd'hui, Safran Ventilation Systems

6 - Aujourd'hui, Safran Transmission Systems