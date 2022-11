Safran : Shareholders newsletter - November 2022 (French only) 09/11/2022 | 19:21 Envoyer par e-mail :

LETTRE- n° 38. N o v e m b r e 2 0 2 2 A U X A C T I O N N A I R E S G R A N D A N G L E P. 5 S A F R A N I N T E N S I F I E S A P R É S E N C E E T S O N E M P R E I N T E I N D U S T R I E L L E E N I N D E M E S S A G E D E R O S S M C I N N E S , P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R AT I O N & O L I V I E R A N D R I È S , D I R E C T E U R G É N É R A L P. 2 L E S T E M P S F O RT S D U G R O U P E P. 3 N O U S S O M M E S C O N F I A N T S DA N S L' AT T E I N T E D E N O S P E R S P E C T I V E S P O U R L' A N N É E 2 0 2 2 P. 4 S A F R A N E M BA R Q U E S E S F O U R N I S S E U R S P. 5 S A F R A N B O O S T E S E S S TA RT- U P PA RT E N A I R E S P. 5 C A R N E T D E L' A C T I O N N A I R E P. 8 M E S S A G E D E S D I R I G E A N T S AU-DELÀ DE SES PERFORMANCES FINANCIÈRES, LA DYNAMIQUE DU GROUPE DANS SON ENGAGEMENT À PRÉPARER UN AVENIR DURABLE SE POURSUIT. » ROSS McINNES PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OLIVIER ANDRIÈS DIRECTEUR GÉNÉRAL n° 38. N o v e m b r e 2 0 2 2 CHERS ACTIONNAIRES, Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Safran affiche une croissance organique (hors effet de change et effet de périmètre) de 17,5 % par rapport à la même période de 2021, témoignant d'une progression continue de trimestre en trimestre. Ces bons chiffres reflètent la forte reprise du trafic domestique aérien, qui s'est particulièrement accélérée durant l'été 2022, notamment pour les court-moyen-courriers, et ce, partout dans le monde, à l'exception néanmoins de la Chine qui reste très volatile. Au 3e trimestre 2022, la capacité globale pour les court-moyen-courriers a ainsi atteint 86 % de son niveau de 2019. Ainsi, afin de refléter cette bonne dynamique qui s'est notamment traduite par la bonne tenue de nos activités de services ainsi que des nouvelles hypothèses de change, nous relevons à nouveau nos perspectives financières pour l'année 2022 par rapport à celles indiquées fin juillet en termes de chiffre d'affaires et de cash-flow libre. Au-delà de ses performances financières, la dynamique du groupe dans son engagement à préparer un avenir durable se poursuit. En septembre et octobre Safran a ainsi inauguré 3 nouveaux sites qui développent des technologies et des produits qui contribueront tous à la décarbonation de l'aviation : un site d'ingénierie Créteil qui rassemble toute notre expertise dans l'électrification des aéronefs, que ce soit au niveau de la chaine électrique complète ou de la propulsion électrique et hybride pour des VTOL et des petits avions, ou en soutien des moteurs thermiques pour l'aviation commerciale. Un site de Recherche & Développement à Vélizy pour concevoir

nos futurs trains d'atterrissage, plus légers, plus électriques et plus connectés, un site qui bénéficie des équipements les plus modernes. Enfin, un site dédié à la fabrication additive près

de Bordeaux, où nous avons réunis tous les experts de Safran pour concevoir, développer et fabriquer des pièces qui n'étaient pas fabricables selon les procédés classiques et beaucoup plus frugales en matière. À terme, 25 % de nos pièces de moteurs devraient être réalisées en fabrication additive, une technologie qui va révolutionner notre industrie. Côté commercial, Safran a engrangé ces derniers mois un bon nombre de contrats de services, notamment pour les hélicoptères, les nacelles et les trains d'atterrissage, ainsi que d'importants contrats pour les sièges d'avions. Le carnet de commandes du LEAP s'élève à environ 10 000 moteurs ce qui le positionne comme un moteur de choix des compagnies aériennes. Ce sont des bonnes nouvelles, mais l'environnement économique et géopolitique dans lequel nous évoluons reste perturbé et se traduit notamment par une tension qui pèse lourdement sur notre chaine d'approvisionnement et une pression inflationniste préoccupante sur l'énergie en Europe. Dans ce contexte et comme nous l'avons fait en 2022, nous continuerons à adapter nos prix et gérer nos coûts au plus près. Nous sommes plus que jamais mobilisés pour accompagner la reprise du trafic aérien et confiants dans notre capacité à relever les défis de plus long terme. Merci de votre fidélité et bonne lecture ! P. 2 F O RT S CLIMAT Coup d'envoi du plan de sobriété énergétique Groupe ACQUISITION Safran négocie avec Thales en vue d'acquérir son activité T E M P S Les pays européens connaissent actuellement une situation inédite en matière d'approvisionnement énergétique, avec un risque de rupture cet hiver et une augmentation des prix sans précédent. Pour y faire face, Safran lance un plan de sobriété énergétique applicable l'ensemble de ses sites européens (y compris au Royaume-Uni) qui vise à réduire sa consommation d'énergie totale (gaz et électricité) d'au moins 10 % d'ici deux ans

par rapport à 2019. L'ensemble des actions qui constitueront ce plan de sobriété énergétique s'inscrivent naturellement dans la démarche Bas-Carbone du Groupe, et s'appuieront en particulier sur le déploiement du système de management de l'énergie engagé depuis le début de l'année 2022. Les effets sont bénéfiques à court terme, avec une réduction de l'exposition du Groupe aux hausses des coûts de l'énergie et aux difficultés d'approvisionnement, mais aussi à long terme dans le sens de notre démarche Bas-Carbone. desystèmes électriques Safran annonce être entré en négociations exclusives avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques. Acteur de la conversion électrique, cette activité est également présente dans la génération de puissance et des moteurs électriques pour le secteur de l'aéronautique civile et militaire. L'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 124 M€. Par ce projet d'acquisition, Safran Electrical Power a pour objectif de poursuivre sa stratégie d'équipementier positionné sur toute la chaîne électrique. Les activités de conversion électrique seraient à ce titre un apport significatif au portefeuille d'activités de Safran qui pourra ainsi continuer à se développer en matière

de génération électrique, notamment dans le domaine de la défense et des hélicoptères. La transaction serait réalisée dans le courant de l'année 2023. n° 38. N o v e m b r e 2 0 2 2 BUSINESS Avec l'intégration d'Orolia, Safran complète son offre sur une technologie de rupture pour la souveraineté des États La société Orolia est officiellement entrée dans le giron de Safran le 8 juillet dernier. Via cette intégration, le Groupe dispose désormais de deux piliers technologiques 100 % autonomes que sont l'inertie et le temps. Safran ambitionne ainsi de devenir un leader mondial du PNT (1) résilient, un domaine clé pour la sécurité des plateformes et infrastructures critiques étatiques et paraétatiques. Orolia est spécialisée dans l'horlogerie atomique, les serveurs de temps, les équipements de simulation des signaux GNSS (2), ainsi que dans les balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires. Couplées aux compétences de Safran dans les technologies inertielles, les technologies d'Orolia permettront au Groupe de proposer une offre complète de système PNT résilient, c'est-à-dire robustes aux perturbations provenant de signaux extérieurs sur les systèmes globaux de navigation par satellites. PNT : Domaine du positionnement, de la navigation et du temps. GNSS : Global navigation satellite systems. P. 3 P E R F O R M A N C E S 3 Q U E S T I O N S À Pascal Bantegnie - Directeur Financier Groupe Nous sommes confiants dans l'atteinte de nos perspectives pour l'année 2022 Comment expliquez-vous la forte croissance du chiffre d'affaires de Safran durant le 3e trimestre ? Les activités de Safran ont bénéficié du redressement du trafic aérien mondial : avec une forte saison estivale aux États-Unis et en Europe, la capacité globale (ASK) des avions court et moyen-courriers a poursuivi sa croissance tout au long du 3e trimestre de 2022 dans l'ensemble des régions, hormis en Chine. Au cours du 3e trimestre 2022, la capacité globale atteignait 86 % en moyenne du niveau du 3e trimestre 2019. Dans cet environnement favorable, le chiffre d'affaires publié par Safran pour le 3e trimestre 2022 progresse de 29,9 % par rapport à la même période de 2021, pour s'établir à 4 849 M€. L'effet de périmètre représente 4 M€. L'effet de change s'élève à 442 M€, reflétant un effet de conversion positif du chiffre d'affaires en USD, le taux de change spot EUR/USD moyen étant de 1,01 au 3e trimestre 2022, comparé à 1,18 au 3e trimestre 2021. Le taux couvert s'améliore à 1,15, contre 1,16 au 3e trimestre 2021. Le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022 est en hausse de 8,0 % par rapport au 2e trimestre 2022, grâce aux activités Propulsion et Aircraft Interiors. Quels commentaires pourriez-vous aussi apporter sur l'activité des trois principales divisions de Safran au cours du 3e trimestre ? Le chiffre d'affaires de la Propulsion a augmenté de 25,9 %, tiré par la forte activité des services pour moteurs civils (+ 36 % en USD), avec notamment une hausse des ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 en prévision de l'augmentation annuelle des prix catalogue. Les ventes de pièces de rechange pour les moteurs de forte puissance et les contrats de services ont, quant à elles, connu une progression plus modérée. Au total, les livraisons de moteurs CFM ont atteint 364 unités (347 LEAP et 17 CFM56) au 3e trimestre de 2022, contre 256 au 3e trimestre de 2021. Les livraisons de LEAP ont augmenté de 54 %, passant de 226 unités à 347 unités entre le 2e et le 3e trimestre de 2022, bien que toujours en deçà de la demande des avionneurs. Les activités liées aux moteurs militaires ont marqué le pas, en raison de la baisse des livraisons de M88, et ce, malgré une augmentation des services. Pour ce qui concerne les activités liées aux turbines d'hélicoptères, les services ont enregistré une baisse, tandis que la première monte est restée stable. Le chiffre d'affaires d'Équipements & Défense a progressé de 7,3 % grâce aux activités de services. Les ventes en première monte sont restées stables, soutenues par l'augmentation des ventes de nacelles (A320neo équipé du moteur LEAP-1A et A330neo) et des activités Aerosystems (systèmes de sécurité et de gestion du carburant et des fluides) et affectées par les faibles niveaux de production d'avions long-courriers. Les activités d'avionique (FADEC pour moteurs LEAP) ont progressé au cours du 3e trimestre. Le chiffre d'affaires d'Aircraft Interiors a enregistré une augmentation de 22,1 %, portée par une forte activité de première monte de Cabin (toilettes et galleys pour A320) ainsi que par les services. L'activité de première monte de Seats (programme de sièges de classe affaires Polaris) a accusé une légère baisse au cours du trimestre. Les systèmes de divertissement à bord (IFE) ont apporté une contribution positive, tant la première monte que les services. Le secteur aéronautique est caractérisé par l'utilisation quasi-exclusive du dollar américain comme monnaie de transaction. L'évolution actuelle du taux de change euro - dollar américain impacte-t-elle les perspectives financières de Safran ? Comme le dollar américain reste la monnaie de référence de l'industrie aéronautique, afin de protéger ses résultats Safran a mis en œuvre une politique de couverture dont la finalité est de réduire les facteurs d'incertitude affectant sa rentabilité opérationnelle. Cette politique de couverture, qui s'appuie notamment sur la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, lui donne le temps nécessaire pour adapter ses coûts face à un environnement monétaire volatile. Ces actions d'optimisation sont toujours conduites dans un souci de préservation de la performance économique du Groupe. En septembre 2022, le portefeuille de couverture de Safran s'élevait à 50,1 Mds USD, contre 45,1 Mds USD en juillet dernier, notamment en raison de l'activation de couvertures supplémentaires liées au passage du dollar américain au-dessous de la parité contre l'euro. S'il permet une amélioration progressive des taux de couverture, celle liée au taux spot vient augmenter le chiffre d'affaires de Safran provoquant ainsi un effet dilutif sur la marge opérationnelle courante (résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires). Dans ce contexte, afin de refléter la croissance des activités de service et les nouvelles hypothèses de change, nous avons relevé nos perspectives de chiffre d'affaires et de cash-flow libre pour l'exercice 2022. Ainsi, Safran prévoit : un chiffre d'affaires autour de 19,0 Mds€ à un taux de change spot EUR/USD de 1,05 (contre 18,2 - 18,4 Mds€ à un taux de change spot EUR/USD de 1,10 précédemment) ;

une génération de cash-flow libre supérieure à 2,4 Mds€ (contre 2,4 Mds€ précédemment). La marge opérationnelle courante est attendue autour de 12,6 % au nouveau taux de change spot EUR/USD de 1,05. Ces nouvelles perspectives reposent notamment sur l'hypothèse sous-jacente relative à la croissance des activités de services pour moteurs civils comprise entre 25 % et 30 % (en USD par rapport à 2021) et l'absence de nouvelles perturbations majeures de l'économie mondiale CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ AU T3 2022 (en millions d'euros) 4 849 3 734 T3 T3 2021 2022 Hausse de 29,9 % (17,9 % en organique) CHIFFRE D'AFFAIRES AJUSTÉ SUR LES 9 M 2022 (en millions d'euros) 13 409 10 610 9m 9m 2021 2022 Hausse de 26,4 % (17,5 % en organique)  ZOOM Plus d'informations sur le site SAFRAN-GROUP.COM rubrique Finance P. 4 G R A N D A N G L E SAFRAN INTENSIFIE SA PRÉSENCE ET SON EMPREINTE INDUSTRIELLE EN INDE Plus de 10sites 750 65 collaborateurs années de présence dans le pays Activités de services et maintenance Activités commerciales et administratives Safran India Activités de R&D et de production Safran Electronics & Defense Centre de formation New Delhi CFM Training Center Safran Electrical & PowerNew Delhi Safran Aircraft Engines Safran Aircraft Engine Services (ouverture prévue en 2025) Digit Hyderabad Digit Bombay Safran Helicopter Engines Safran HAL Aircraft Engines* Safran Engineering Services HE-MRO**Bangalore Goa *société commune entre Safran Aircraft Engines et HAL ** société commune entre Safran Helicopter Engines et HAL Les moteurs et Plus de Plus de 1er marché Partenaire majeur équipements de 1 000 500 mondial pour les de l'Armée de l'Air Safran à bord de moteurs d'hélicoptère ingénieurs et systèmes de indienne pour la plus de navigation inertielle livraison de en service au sein des techniciens formés 75 % et optroniques : 36 Rafale forces armées indiennes. chaque année au 1 000 (moteur M88, train des avions en 100 % des hélicoptères CFM Training Center d'atterrissage, roues et service en Inde produits par HAL motori- d'Hyderabad systèmes en service freins carbone, sés par Safran dans le pays navigation) É C L A I R A G E S U R Safran embarque ses fournisseurs dans sa trajectoire de décarbonation Près de 300 représentants des principaux fournisseurs du Groupe ont participé au « Safran Supplier Day » le 22 juillet dernier au Campus Safran. Cette journée avait pour objectif d'embarquer les fournisseurs les plus contributifs de Safran dans une démarche de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. L'enjeu est de taille : d'ici 2030, Safran s'est engagé à réduire de 50 % par rapport à 2018 les émissions des « scopes 1 et 2 (4) ». Mais les émissions des fournisseurs du Groupe représentent près de 10 fois ces émissions des scopes 1 et 2 : Safran a donc la responsabilité d'inciter ses fournisseurs à se décarboner. PA R O L E À … Olivier Andriès - Directeur Général de Safran L'industrie aéronautique s'est engagée à atteindre un objectif 'net zéro' en 2050. Je suis convaincu que nous y arriverons, et pour cela,

nous avons besoin de toute notre supply chain ! » Les 7 et 8 juillet dernier, Safran a inauguré trois sites industriels en Inde et annoncé la création d'un centre de MRO (1) à l'horizon 2025. Ces annonces, qui représentent un investissement de plus de 200 millions USD entre 2018 et 2025, confirment ainsi la volonté du Groupe de continuer à se développer en Inde sur le long terme. Deux usines mitoyennes inaugurées Hyderabad, pour les activités de Safran Aircraft Engines

et de Safran Electrical & Power Dédié à la production de pièces tournantes pour le moteur LEAP de CFM (2) , cette usine s'appuie sur les meilleurs standards de Safran en matière de procédés industriels, d'équipements et de durabilité de ses installations avec notamment l'approvisionnement d'un tiers de sa consommation électrique par des panneaux photovoltaïques. Le site de Safran Electrical & Power, situé dans la même zone aéroportuaire et partageant avec Safran Aircraft Engines l'ensemble des fonctions supports, est dédié la production de câbles pour les moteurs LEAP et de harnais pour les Rafale. Le nouveau site de Safran HAL Aircraft Engines (3) inauguré à Bangalore Ce troisième site de 11 000 m2, implanté à Bangalore est spécialisé dans la fabrication de canalisations complexes, principalement pour le moteur LEAP. Digit, une entité dédiée aux dévéloppement digitaux du Groupe Olivier Andriès a profité de sa visite en Inde pour annoncer la création de Digit, entité interne dédiée aux développements digitaux du Groupe, dont les deux principaux centres, situés à Hyderabad et Mumbai, démarrent leurs activités à l'été 2022. Safran booste ses start-up partenaires grâce au prêt de compétences Signataire du manifeste des grandes entreprises en faveur des start-up, Safran a lancé un projet pilote de prêt de compétences visant à accompagner des start-up partenaires dans leur croissance sur un format de missions ponctuelles. À titre d'exemple, depuis le 1er septembre 2022, un collaborateur de Safran Transmission Systems est ainsi détaché au sein de Turbotech, une jeune entreprise spécialisée dans les turbomoteurs de nouvelle génération afin de l'aider à mettre en place son organisation industrielle. Safran démontre ainsi son engagement concret en faveur du développement des startups industrielles et deeptech*. MRO : Maintenance, Repair and Overhaul. CFM : Co-entreprise 50/50 entre Safran Aircraft Engines et GE. Safran HAL Aircraft Engines : Co-entreprise à 50/50 entre Safran Aircraft Engines et Hindustan Aeronautics Limited. Scopes 1 et 2 : Émissions directes des sites Safran (chauffage au gaz, combustion de kérosène dans les bancs d'essais…) et les émissions indirectes liées à l'énergie (approvisionnement et utilisation d'électricité et de chaleur dans les établissements). Entreprises innovantes développant des technologies émergentes dans différents domaines (intelligence artificielle, biologie, chimie, robotique, électronique, photonique...). P. 5 This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original Link

