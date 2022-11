Jours : Heures : Minutes : Secondes Safran : Statement of transactions in own shares from November 21, 2022 to November 25, 2022 28/11/2022 | 14:35 Envoyer par e-mail :

Statement of transactions in own shares from November 21, 2022 to November 25, 2022 EXANE BNP PARIBAS Aggregated presentation by day and by mark Name of Identification code of Day of Identification code of Aggregated daily Daily weighted average issuer (Legal Entity volume (in number price of the purchased Market (MIC Code) issuer transaction financial instrument Identifier) of shares) shares * SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 21/11/2022 FR0000073272 4 394 114,84 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 21/11/2022 FR0000073272 22 592 114,84 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 21/11/2022 FR0000073272 2 381 114,82 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 21/11/2022 FR0000073272 42 433 114,84 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 22/11/2022 FR0000073272 4 329 115,23 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 22/11/2022 FR0000073272 21 879 115,20 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 22/11/2022 FR0000073272 2 320 115,21 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 22/11/2022 FR0000073272 42 972 115,22 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 23/11/2022 FR0000073272 2 842 116,00 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 23/11/2022 FR0000073272 21 593 115,97 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 23/11/2022 FR0000073272 2 322 115,94 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 23/11/2022 FR0000073272 44 243 115,99 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/11/2022 FR0000073272 3 247 116,24 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/11/2022 FR0000073272 20 750 116,26 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/11/2022 FR0000073272 2 182 116,26 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 24/11/2022 FR0000073272 44 721 116,23 XPAR SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 25/11/2022 FR0000073272 3 500 116,73 AQEU SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 25/11/2022 FR0000073272 18 500 116,75 CEUX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 25/11/2022 FR0000073272 2 000 116,72 TQEX SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 25/11/2022 FR0000073272 46 600 116,79 XPAR * Two-digit rounding after the decimal TOTAL 355 800 115,81 Details per transaction Identification code Name of Identification code of Identification Market Name of Investment Day/time of code of Price per Acquired Reference number Purpose of buy issuer issuer (Legal Entity Services Investment Services transaction (CET) financial transaction Currency volume (MIC of transaction back Identifier) Provider Provider instrument Code) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:00:12 FR0000073272 114,40 EUR 66 XPAR 00328179095EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:00:18 FR0000073272 114,28 EUR 57 XPAR 00328179286EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:01:05 FR0000073272 114,24 EUR 57 XPAR 00328179747EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:01:05 FR0000073272 114,24 EUR 10 XPAR 00328179748EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:01:45 FR0000073272 114,06 EUR 78 XPAR 00328179893EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:01:53 FR0000073272 114,02 EUR 92 XPAR 00328179921EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:02:44 FR0000073272 114,00 EUR 20 XPAR 00328180078EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:03:05 FR0000073272 114,20 EUR 48 CEUX 00328180177EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:03:05 FR0000073272 114,20 EUR 185 XPAR 00328180178EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:03:28 FR0000073272 114,12 EUR 32 XPAR 00328180255EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:04:09 FR0000073272 114,22 EUR 50 XPAR 00328180386EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:04:09 FR0000073272 114,22 EUR 38 XPAR 00328180387EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:04:59 FR0000073272 114,26 EUR 44 CEUX 00328180631EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:04:59 FR0000073272 114,26 EUR 50 XPAR 00328180632EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:04:59 FR0000073272 114,26 EUR 140 XPAR 00328180633EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:05:55 FR0000073272 114,28 EUR 147 XPAR 00328180899EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:06:05 FR0000073272 114,20 EUR 16 XPAR 00328180940EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:06:38 FR0000073272 114,20 EUR 71 XPAR 00328181023EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:06:39 FR0000073272 114,18 EUR 83 XPAR 00328181026EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:09:04 FR0000073272 114,26 EUR 46 CEUX 00328181498EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:09:05 FR0000073272 114,28 EUR 42 TQEX 00328181504EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:09:34 FR0000073272 114,50 EUR 20 XPAR 00328181583EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:05 FR0000073272 114,48 EUR 85 CEUX 00328181715EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:08 FR0000073272 114,44 EUR 41 XPAR 00328181730EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:13 FR0000073272 114,38 EUR 30 XPAR 00328181743EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:26 FR0000073272 114,32 EUR 48 XPAR 00328181770EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:26 FR0000073272 114,32 EUR 28 XPAR 00328181771EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:46 FR0000073272 114,18 EUR 96 CEUX 00328181800EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:10:46 FR0000073272 114,18 EUR 32 XPAR 00328181801EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:11:48 FR0000073272 114,30 EUR 70 AQEU 00328181962EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:11:49 FR0000073272 114,28 EUR 84 XPAR 00328181969EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:11:58 FR0000073272 114,24 EUR 89 XPAR 00328182010EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:13:05 FR0000073272 114,28 EUR 81 XPAR 00328182210EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:13:08 FR0000073272 114,26 EUR 91 CEUX 00328182215EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:14:36 FR0000073272 114,28 EUR 171 XPAR 00328182444EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:15:10 FR0000073272 114,26 EUR 77 CEUX 00328182507EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:15:22 FR0000073272 114,26 EUR 48 XPAR 00328182550EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:15:22 FR0000073272 114,26 EUR 37 XPAR 00328182551EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:16:13 FR0000073272 114,26 EUR 262 CEUX 00328182653EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:16:16 FR0000073272 114,24 EUR 81 XPAR 00328182658EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:16:16 FR0000073272 114,24 EUR 12 XPAR 00328182659EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:16:20 FR0000073272 114,24 EUR 60 XPAR 00328182668EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:16:20 FR0000073272 114,24 EUR 11 XPAR 00328182670EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:16:20 FR0000073272 114,24 EUR 10 XPAR 00328182671EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:17:13 FR0000073272 113,96 EUR 58 AQEU 00328182842EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:17:13 FR0000073272 113,96 EUR 76 XPAR 00328182843EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:18:07 FR0000073272 113,88 EUR 78 XPAR 00328182925EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:18:50 FR0000073272 113,94 EUR 83 CEUX 00328182988EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:18:50 FR0000073272 113,90 EUR 88 TQEX 00328182989EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:18:50 FR0000073272 113,90 EUR 88 XPAR 00328182990EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:19:57 FR0000073272 114,22 EUR 60 XPAR 00328183171EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:19:57 FR0000073272 114,22 EUR 6 XPAR 00328183172EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:20:04 FR0000073272 114,28 EUR 58 CEUX 00328183193EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:20:04 FR0000073272 114,28 EUR 27 CEUX 00328183194EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:20:07 FR0000073272 114,26 EUR 60 XPAR 00328183215EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:20:07 FR0000073272 114,26 EUR 11 XPAR 00328183216EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:21:06 FR0000073272 114,26 EUR 26 XPAR 00328183343EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:21:06 FR0000073272 114,26 EUR 50 XPAR 00328183344EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:21:43 FR0000073272 114,36 EUR 13 XPAR 00328183435EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:21:43 FR0000073272 114,36 EUR 48 XPAR 00328183436EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:21:43 FR0000073272 114,36 EUR 48 XPAR 00328183437EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:22:11 FR0000073272 114,40 EUR 66 AQEU 00328183500EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:22:11 FR0000073272 114,40 EUR 84 CEUX 00328183496EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:22:11 FR0000073272 114,40 EUR 80 XPAR 00328183497EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:22:12 FR0000073272 114,34 EUR 66 CEUX 00328183507EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:22:12 FR0000073272 114,32 EUR 73 XPAR 00328183508EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:23:21 FR0000073272 114,32 EUR 76 CEUX 00328183603EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:23:46 FR0000073272 114,40 EUR 72 XPAR 00328183653EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:24:17 FR0000073272 114,44 EUR 75 CEUX 00328183706EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:24:17 FR0000073272 114,46 EUR 81 XPAR 00328183707EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:25:05 FR0000073272 114,52 EUR 69 AQEU 00328183816EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:25:05 FR0000073272 114,52 EUR 57 XPAR 00328183814EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:25:05 FR0000073272 114,52 EUR 30 XPAR 00328183815EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:26:26 FR0000073272 114,52 EUR 74 CEUX 00328183960EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:26:26 FR0000073272 114,52 EUR 48 XPAR 00328183961EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:26:26 FR0000073272 114,52 EUR 60 XPAR 00328183962EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:26:26 FR0000073272 114,52 EUR 24 XPAR 00328183963EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:18 FR0000073272 114,52 EUR 60 XPAR 00328184074EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:45 FR0000073272 114,60 EUR 40 CEUX 00328184104EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:45 FR0000073272 114,60 EUR 41 CEUX 00328184107EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:45 FR0000073272 114,58 EUR 60 XPAR 00328184105EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:45 FR0000073272 114,58 EUR 29 XPAR 00328184106EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:58 FR0000073272 114,56 EUR 71 CEUX 00328184124EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:58 FR0000073272 114,58 EUR 60 XPAR 00328184125EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:27:58 FR0000073272 114,58 EUR 22 XPAR 00328184126EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:29:10 FR0000073272 114,58 EUR 60 XPAR 00328184278EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:29:10 FR0000073272 114,58 EUR 30 XPAR 00328184279EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:29:22 FR0000073272 114,56 EUR 48 XPAR 00328184300EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:29:22 FR0000073272 114,56 EUR 14 XPAR 00328184301EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:29:23 FR0000073272 114,54 EUR 84 CEUX 00328184308EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:29:23 FR0000073272 114,54 EUR 4 CEUX 00328184309EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,54 EUR 75 CEUX 00328184366EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,52 EUR 68 CEUX 00328184374EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,54 EUR 64 TQEX 00328184367EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,54 EUR 10 XPAR 00328184368EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,54 EUR 60 XPAR 00328184369EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,54 EUR 2 XPAR 00328184370EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,52 EUR 52 XPAR 00328184375EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:00 FR0000073272 114,52 EUR 33 XPAR 00328184376EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:30:19 FR0000073272 114,44 EUR 16 AQEU 00328184420EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:31:32 FR0000073272 114,50 EUR 27 AQEU 00328184592EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:31:53 FR0000073272 114,46 EUR 26 CEUX 00328184628EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:31:53 FR0000073272 114,46 EUR 47 CEUX 00328184629EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:31:53 FR0000073272 114,48 EUR 84 XPAR 00328184627EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:31:53 FR0000073272 114,46 EUR 67 XPAR 00328184630EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:32:56 FR0000073272 114,40 EUR 89 XPAR 00328184753EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:34:12 FR0000073272 114,46 EUR 105 XPAR 00328184894EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:34:29 FR0000073272 114,46 EUR 91 CEUX 00328184924EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:34:34 FR0000073272 114,44 EUR 70 AQEU 00328184940EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:34:35 FR0000073272 114,44 EUR 56 XPAR 00328184944EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:34:35 FR0000073272 114,44 EUR 10 XPAR 00328184945EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:34:35 FR0000073272 114,42 EUR 19 XPAR 00328184947EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:35:41 FR0000073272 114,48 EUR 81 CEUX 00328185076EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:35:41 FR0000073272 114,48 EUR 70 XPAR 00328185077EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:36:44 FR0000073272 114,56 EUR 50 XPAR 00328185303EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:36:44 FR0000073272 114,56 EUR 35 XPAR 00328185304EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:37:12 FR0000073272 114,58 EUR 90 XPAR 00328185345EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:37:15 FR0000073272 114,54 EUR 86 CEUX 00328185360EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:38:01 FR0000073272 114,52 EUR 60 XPAR 00328185422EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:38:01 FR0000073272 114,52 EUR 20 XPAR 00328185423EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:38:24 FR0000073272 114,50 EUR 65 XPAR 00328185566EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:38:27 FR0000073272 114,50 EUR 41 CEUX 00328185573EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:38:27 FR0000073272 114,50 EUR 26 CEUX 00328185574EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:09 FR0000073272 114,50 EUR 70 CEUX 00328185676EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:09 FR0000073272 114,50 EUR 78 TQEX 00328185677EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:09 FR0000073272 114,50 EUR 74 XPAR 00328185678EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:43 FR0000073272 114,44 EUR 79 AQEU 00328185801EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:43 FR0000073272 114,40 EUR 99 CEUX 00328185803EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:43 FR0000073272 114,42 EUR 12 XPAR 00328185802EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:39:43 FR0000073272 114,40 EUR 81 XPAR 00328185804EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:40:39 FR0000073272 114,42 EUR 84 XPAR 00328185956EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:41:35 FR0000073272 114,42 EUR 77 XPAR 00328186129EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:42:37 FR0000073272 114,42 EUR 88 CEUX 00328186279EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:42:37 FR0000073272 114,42 EUR 60 XPAR 00328186280EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:43:46 FR0000073272 114,30 EUR 88 CEUX 00328186442EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:43:46 FR0000073272 114,30 EUR 73 XPAR 00328186443EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:44:52 FR0000073272 114,38 EUR 84 XPAR 00328186635EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:45:12 FR0000073272 114,34 EUR 68 CEUX 00328186699EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:45:12 FR0000073272 114,34 EUR 73 XPAR 00328186700EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:46:04 FR0000073272 114,34 EUR 84 XPAR 00328186964EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:47:17 FR0000073272 114,32 EUR 75 CEUX 00328187139EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:47:17 FR0000073272 114,32 EUR 83 XPAR 00328187140EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:47:37 FR0000073272 114,28 EUR 83 AQEU 00328187164EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:47:37 FR0000073272 114,28 EUR 83 XPAR 00328187165EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:11 FR0000073272 114,28 EUR 54 CEUX 00328187342EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:11 FR0000073272 114,28 EUR 30 CEUX 00328187343EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:11 FR0000073272 114,30 EUR 75 XPAR 00328187341EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:11 FR0000073272 114,26 EUR 60 XPAR 00328187344EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:11 FR0000073272 114,28 EUR 2 XPAR 00328187345EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:16 FR0000073272 114,26 EUR 66 CEUX 00328187356EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:16 FR0000073272 114,26 EUR 32 XPAR 00328187357EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:49:16 FR0000073272 114,26 EUR 67 XPAR 00328187358EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:51:53 FR0000073272 114,48 EUR 64 CEUX 00328187791EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:51:53 FR0000073272 114,46 EUR 81 XPAR 00328187792EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:52:23 FR0000073272 114,48 EUR 59 CEUX 00328187842EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:52:23 FR0000073272 114,48 EUR 14 CEUX 00328187843EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:52:31 FR0000073272 114,46 EUR 62 TQEX 00328187909EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:52:31 FR0000073272 114,46 EUR 48 XPAR 00328187910EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:52:31 FR0000073272 114,46 EUR 17 XPAR 00328187911EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:53:59 FR0000073272 114,44 EUR 7 AQEU 00328188202EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:53:59 FR0000073272 114,48 EUR 17 XPAR 00328188205EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:53:59 FR0000073272 114,48 EUR 49 XPAR 00328188206EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:53:59 FR0000073272 114,48 EUR 31 XPAR 00328188207EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:53:59 FR0000073272 114,48 EUR 48 XPAR 00328188208EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:54:10 FR0000073272 114,46 EUR 79 CEUX 00328188252EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:54:10 FR0000073272 114,46 EUR 69 XPAR 00328188251EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:55:33 FR0000073272 114,34 EUR 66 AQEU 00328188416EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:55:33 FR0000073272 114,34 EUR 70 CEUX 00328188415EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:55:33 FR0000073272 114,34 EUR 75 XPAR 00328188417EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:56:56 FR0000073272 114,32 EUR 71 CEUX 00328188561EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:56:56 FR0000073272 114,32 EUR 68 XPAR 00328188562EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:57:59 FR0000073272 114,36 EUR 253 XPAR 00328188686EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:58:04 FR0000073272 114,34 EUR 2 CEUX 00328188693EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:58:04 FR0000073272 114,34 EUR 62 CEUX 00328188694EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:58:29 FR0000073272 114,30 EUR 74 CEUX 00328188738EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 09:58:29 FR0000073272 114,30 EUR 57 XPAR 00328188739EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:00:20 FR0000073272 114,24 EUR 80 XPAR 00328188982EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:01:05 FR0000073272 114,14 EUR 71 XPAR 00328189139EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:01:06 FR0000073272 114,12 EUR 63 CEUX 00328189145EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:02:11 FR0000073272 114,06 EUR 60 CEUX 00328189313EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:02:58 FR0000073272 114,08 EUR 4 AQEU 00328189434EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:03:26 FR0000073272 114,14 EUR 86 CEUX 00328189528EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:03:26 FR0000073272 114,12 EUR 75 CEUX 00328189549EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:03:26 FR0000073272 114,16 EUR 73 XPAR 00328189523EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:03:26 FR0000073272 114,16 EUR 249 XPAR 00328189527EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:03:42 FR0000073272 114,10 EUR 35 TQEX 00328189595EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:03:42 FR0000073272 114,10 EUR 42 TQEX 00328189596EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:06:13 FR0000073272 114,18 EUR 71 CEUX 00328190128EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:06:13 FR0000073272 114,18 EUR 148 XPAR 00328190125EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:06:13 FR0000073272 114,18 EUR 60 XPAR 00328190126EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:06:13 FR0000073272 114,18 EUR 48 XPAR 00328190127EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:06:14 FR0000073272 114,18 EUR 11 CEUX 00328190129EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:07:03 FR0000073272 114,28 EUR 52 AQEU 00328190320EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:07:18 FR0000073272 114,26 EUR 69 CEUX 00328190386EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:08:49 FR0000073272 114,30 EUR 65 XPAR 00328190690EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:08:49 FR0000073272 114,30 EUR 20 XPAR 00328190691EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:09:10 FR0000073272 114,28 EUR 83 AQEU 00328190764EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:09:10 FR0000073272 114,28 EUR 93 CEUX 00328190759EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:09:10 FR0000073272 114,28 EUR 53 XPAR 00328190760EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:09:10 FR0000073272 114,28 EUR 30 XPAR 00328190762EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:11:03 FR0000073272 114,34 EUR 31 XPAR 00328191015EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:11:03 FR0000073272 114,34 EUR 60 XPAR 00328191016EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:11:03 FR0000073272 114,34 EUR 179 XPAR 00328191017EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:11:28 FR0000073272 114,30 EUR 72 CEUX 00328191060EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:13:43 FR0000073272 114,30 EUR 264 CEUX 00328191393EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:14:05 FR0000073272 114,32 EUR 60 XPAR 00328191417EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:14:05 FR0000073272 114,32 EUR 190 XPAR 00328191418EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:16:39 FR0000073272 114,30 EUR 76 TQEX 00328191987EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:16:39 FR0000073272 114,30 EUR 89 XPAR 00328191988EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:19:06 FR0000073272 114,40 EUR 22 CEUX 00328192339EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:19:16 FR0000073272 114,42 EUR 281 XPAR 00328192369EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:19:16 FR0000073272 114,42 EUR 17 XPAR 00328192370EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:19:16 FR0000073272 114,42 EUR 23 XPAR 00328192371EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:19:51 FR0000073272 114,42 EUR 3 CEUX 00328192458EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:19:56 FR0000073272 114,42 EUR 1 CEUX 00328192469EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:20:51 FR0000073272 114,48 EUR 45 CEUX 00328192651EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:20:51 FR0000073272 114,48 EUR 23 CEUX 00328192652EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:20:51 FR0000073272 114,48 EUR 234 CEUX 00328192653EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:20:53 FR0000073272 114,46 EUR 72 AQEU 00328192665EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 60 XPAR 00328193040EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 48 XPAR 00328193041EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 49 XPAR 00328193042EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 8 XPAR 00328193043EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 44 XPAR 00328193044EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 55 XPAR 00328193045EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:22:37 FR0000073272 114,46 EUR 10 XPAR 00328193046EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:24:20 FR0000073272 114,50 EUR 80 XPAR 00328193313EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:25:25 FR0000073272 114,60 EUR 38 CEUX 00328193464EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:25:25 FR0000073272 114,60 EUR 40 CEUX 00328193465EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:25:25 FR0000073272 114,60 EUR 1 CEUX 00328193466EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:25:29 FR0000073272 114,58 EUR 56 AQEU 00328193470EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:26:14 FR0000073272 114,58 EUR 85 XPAR 00328193605EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:26:17 FR0000073272 114,56 EUR 75 CEUX 00328193618EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:28:04 FR0000073272 114,48 EUR 3 CEUX 00328193877EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:28:13 FR0000073272 114,54 EUR 30 XPAR 00328193908EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:28:13 FR0000073272 114,54 EUR 22 XPAR 00328193909EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:28:13 FR0000073272 114,54 EUR 49 XPAR 00328193910EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:28:13 FR0000073272 114,54 EUR 48 XPAR 00328193911EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:29:10 FR0000073272 114,58 EUR 76 CEUX 00328194054EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:29:10 FR0000073272 114,58 EUR 66 XPAR 00328194055EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:29:34 FR0000073272 114,50 EUR 85 CEUX 00328194183EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:29:34 FR0000073272 114,50 EUR 60 XPAR 00328194184EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:29:34 FR0000073272 114,50 EUR 22 XPAR 00328194188EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:30:19 FR0000073272 114,58 EUR 69 XPAR 00328194334EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:30:20 FR0000073272 114,58 EUR 58 AQEU 00328194335EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:31:24 FR0000073272 114,56 EUR 104 CEUX 00328194479EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:31:24 FR0000073272 114,54 EUR 32 CEUX 00328194485EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:31:24 FR0000073272 114,56 EUR 70 TQEX 00328194482EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:31:24 FR0000073272 114,56 EUR 93 XPAR 00328194484EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:33:42 FR0000073272 114,50 EUR 60 XPAR 00328194765EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:34:06 FR0000073272 114,48 EUR 12 XPAR 00328194790EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:35:13 FR0000073272 114,56 EUR 75 CEUX 00328195058EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:35:15 FR0000073272 114,54 EUR 9 XPAR 00328195063EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:35:15 FR0000073272 114,54 EUR 73 XPAR 00328195064EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:36:30 FR0000073272 114,62 EUR 18 XPAR 00328195301EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:36:30 FR0000073272 114,62 EUR 53 XPAR 00328195302EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:36:30 FR0000073272 114,62 EUR 180 XPAR 00328195303EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:37:04 FR0000073272 114,58 EUR 75 AQEU 00328195438EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:37:04 FR0000073272 114,56 EUR 90 CEUX 00328195441EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:39:11 FR0000073272 114,62 EUR 88 XPAR 00328195766EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:39:17 FR0000073272 114,60 EUR 19 CEUX 00328195792EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:39:17 FR0000073272 114,60 EUR 48 CEUX 00328195793EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:39:17 FR0000073272 114,60 EUR 84 XPAR 00328195794EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:08 FR0000073272 114,68 EUR 18 XPAR 00328196206EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:08 FR0000073272 114,68 EUR 11 XPAR 00328196207EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:08 FR0000073272 114,68 EUR 49 XPAR 00328196208EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:08 FR0000073272 114,68 EUR 48 XPAR 00328196209EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:13 FR0000073272 114,70 EUR 49 CEUX 00328196218EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:13 FR0000073272 114,70 EUR 53 CEUX 00328196219EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:13 FR0000073272 114,70 EUR 35 CEUX 00328196220EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:42:13 FR0000073272 114,70 EUR 47 CEUX 00328196221EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:43:37 FR0000073272 114,74 EUR 253 XPAR 00328196345EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:44:22 FR0000073272 114,72 EUR 81 CEUX 00328196465EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:45:15 FR0000073272 114,70 EUR 90 CEUX 00328196588EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:45:15 FR0000073272 114,70 EUR 74 TQEX 00328196589EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:45:19 FR0000073272 114,68 EUR 44 XPAR 00328196600EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:45:29 FR0000073272 114,66 EUR 29 XPAR 00328196612EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:46:33 FR0000073272 114,64 EUR 59 XPAR 00328196751EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:46:33 FR0000073272 114,64 EUR 7 XPAR 00328196752EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:46:54 FR0000073272 114,56 EUR 56 AQEU 00328196815EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:48:14 FR0000073272 114,56 EUR 60 CEUX 00328197006EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:48:14 FR0000073272 114,56 EUR 69 XPAR 00328197007EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:49:23 FR0000073272 114,66 EUR 49 XPAR 00328197136EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:49:23 FR0000073272 114,66 EUR 29 XPAR 00328197137EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:49:56 FR0000073272 114,62 EUR 78 CEUX 00328197246EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:49:56 FR0000073272 114,64 EUR 67 XPAR 00328197244EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:49:56 FR0000073272 114,64 EUR 6 XPAR 00328197245EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:49:56 FR0000073272 114,62 EUR 15 XPAR 00328197247EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:50:25 FR0000073272 114,62 EUR 48 XPAR 00328197309EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:50:25 FR0000073272 114,62 EUR 37 XPAR 00328197311EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:51:24 FR0000073272 114,60 EUR 31 CEUX 00328197444EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:00 FR0000073272 114,72 EUR 68 CEUX 00328197967EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:00 FR0000073272 114,72 EUR 32 XPAR 00328197968EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:00 FR0000073272 114,72 EUR 48 XPAR 00328197969EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:00 FR0000073272 114,72 EUR 49 XPAR 00328197970EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:15 FR0000073272 114,68 EUR 77 AQEU 00328198021EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:15 FR0000073272 114,70 EUR 79 CEUX 00328198013EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:15 FR0000073272 114,70 EUR 76 XPAR 00328198015EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:15 FR0000073272 114,68 EUR 9 XPAR 00328198018EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:54:15 FR0000073272 114,68 EUR 5 XPAR 00328198019EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:56:11 FR0000073272 114,68 EUR 42 XPAR 00328198349EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:56:11 FR0000073272 114,68 EUR 24 XPAR 00328198350EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:56:11 FR0000073272 114,68 EUR 26 XPAR 00328198351EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:56:11 FR0000073272 114,68 EUR 49 XPAR 00328198352EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:57:14 FR0000073272 114,72 EUR 36 CEUX 00328198467EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:57:14 FR0000073272 114,72 EUR 60 CEUX 00328198471EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:57:14 FR0000073272 114,72 EUR 33 XPAR 00328198474EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:57:14 FR0000073272 114,72 EUR 46 XPAR 00328198475EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:57:14 FR0000073272 114,72 EUR 49 XPAR 00328198477EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:57:14 FR0000073272 114,72 EUR 6 XPAR 00328198482EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:59:33 FR0000073272 114,74 EUR 74 CEUX 00328198822EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:59:33 FR0000073272 114,70 EUR 67 CEUX 00328198839EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:59:33 FR0000073272 114,70 EUR 1 XPAR 00328198834EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 10:59:33 FR0000073272 114,70 EUR 77 XPAR 00328198840EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:02:04 FR0000073272 114,74 EUR 260 XPAR 00328199275EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:02:04 FR0000073272 114,74 EUR 47 XPAR 00328199276EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:02:37 FR0000073272 114,76 EUR 88 CEUX 00328199342EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:04:44 FR0000073272 114,86 EUR 87 XPAR 00328199691EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:05:12 FR0000073272 114,86 EUR 150 CEUX 00328199725EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:05:12 FR0000073272 114,86 EUR 73 CEUX 00328199726EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:05:41 FR0000073272 114,84 EUR 79 AQEU 00328199812EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:05:41 FR0000073272 114,84 EUR 40 TQEX 00328199813EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:05:41 FR0000073272 114,84 EUR 48 TQEX 00328199814EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:05:41 FR0000073272 114,84 EUR 4 TQEX 00328199815EXPA1 MAR art.5 §2. b) SAFRAN 969500UIC89GT3UL7L24 Exane SA 969500UP76J52A9OXU27 21/11/2022 11:06:20 FR0000073272 114,82 EUR 60 XPAR 00328199903EXPA1 MAR art.5 §2. b) This is an excerpt of the original content. Disclaimer Safran SA published this content on 28 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 November 2022 13:34:03 UTC.

