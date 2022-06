Safran : SunExpress choisit le siège de classe Économie Z200 de Safran

Hambourg, Allemagne, 15 juin 2022

Avec une entrée en service prévue au printemps 2023, SunExpress sera la première compagnie aérienne à introduire le siège de classe Économie Z200 sur le Boeing 737-8.

SunExpress a sélectionné le siège Z200, le dernier né de la gamme Économie court et moyen-courrier de Safran Seats, pour équiper en première monte ses 33 Boeing 737-8. Ce siège est une combinaison parfaite de confort, de légèreté et de durabilité. Le Z200, qui a été personnalisé aux couleurs de la compagnie aérienne, dispose d'un grand plateau pour manger confortablement et d'une pochette pour les documents à lire. Les passagers peuvent également incliner le siège pour plus de confort.

En sélectionnant la version "Efficient" du Z200, SunExpress choisit l'un des sièges les plus légers du marché et réduit ainsi son empreinte carbone de plus de 12 000 tonnes de Co2 au cours des dix prochaines années.

"Le confort de nos passagers et une stratégie de développement durable de long terme sont clairement au centre de nos préoccupations ", ajoute Nicole Haginger, Senior Manager Produit et Parcours Client chez SunExpress. "Avec ces nouveaux sièges, qui seront utilisés à partir de 2023, nous combinons les deux. Je suis sûre que les clients se sentiront encore plus à l'aise à bord de nos appareils à l'avenir. Et en étant si légers, les sièges contribueront aussi sensiblement à la réduction des émissions de Co2."

Vincent Mascré, Président de Safran Seats, a déclaré : " Nous sommes ravis d'équiper les nouvelles cabines des Boeing 737-8 de SunExpress avec le Z200, notre siège Économie de nouvelle génération dont les performances bénéficient à la fois aux passagers, aux opérateurs et à l'environnement. C'est également l'occasion pour nous de poursuivre notre relation de près de dix ans avec ce partenaire précieux et de longue date. Au nom de Safran Seats, je souhaite à SunExpress et à ses passagers beaucoup de succès et un agréable voyage."