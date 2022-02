Safran : a signé un accord avec Eramet pour Aubert & Duval

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un accord avec le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d'acquérir sa filiale Aubert & Duval.



Les trois partenaires visent l'acquisition de la société Aubert & Duval à travers une holding détenue à parts égales.



Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l'aéronautique, la défense et le nucléaire.



La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 500 ME et emploie 3 600 collaborateurs, dont la plupart sont en France.



' Cette acquisition permettrait à Airbus et Safran, ainsi qu'aux autres clients d'Aubert & Duval, de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d'avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs ' indique le groupe.



