Safran : accord de coopération avec EP Systems

Safran Electrical & Power annonce la signature d'un accord (Memorandum Of Understanding) de coopération industrielle, technique et commerciale pour la propulsion électrique des aéronefs avec Electric Power Systems (EP Systems), leader des solutions de batteries à haute performance.



Les deux partenaires entendent partager sur leurs domaines d'expertise: Safran Electrical & Power dispose d'un savoir-faire inégalé en motorisation électrique ainsi qu'en distribution électrique ; de son côté, EP Systems apporte ses technologies de pointe en systèmes de stockage énergétique.



'L'objectif est de poser les fondements d'une coopération commerciale, technologique, industrielle et de services, pour proposer au marché une offre de produits à plus forte valeur ajoutée', indique Safran.



