COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Safran acquiert Orolia pour devenir le leader mondial des solutions Positionnement - Navigation - Temps (PNT) Résilient

Paris, le 8 juillet 2022

Au terme d'un processus de négociations exclusives commencé en décembre 2021, Orolia, société mondialement reconnue pour ses activités, technologies et équipements liés au positionnement, à la navigation et au temps précis (PNT) rejoint aujourd'hui Safran Electronics & Defense, numéro 1 européen et numéro 3 mondial des systèmes de navigation inertielle.

Orolia emploie plus de 435 personnes en Europe et en Amérique du Nord et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 100M€. Ses activités couvrent les horloges atomiques, les serveurs de temps*, les équipements de simulations et de résilience aux altérations des signaux GNSS** (Système Global de Navigation par Satellites), ainsi que les balises de localisation de détresse pour aéronefs et applications militaires. Elles en font un acteur complémentaire des activités de Safran Electronics & Defense pour répondre aux enjeux de positionnement, de navigation et de synchronisation en environnement contesté ou vulnérable.

Les systèmes de navigation par satellites sont dans la plupart des situations les fournisseurs de référence des données temporelles et de position mais doivent être sécurisés par leur combinaison avec des références de temps ou inertielles autonomes précises et à haute intégrité.

Grâce à ce rapprochement avec Orolia, leader des solutions de maitrise du temps, Safran Electronics & Defense offrira aux marchés aéronautique et de défense, du spatial, des transports et nouvelles mobilités, ou encore des infrastructures critiques, un ensemble cohérent et complet d'architectures et d'équipements « PNT-résilient » pour répondre aux enjeux d'intégrité et de robustesse.

Jean-Yves Courtois, président d'Orolia, a indiqué : « Orolia ne pouvait imaginer meilleure complémentarité qu'avec Safran pour poursuivre sa croissance et profiter de son leadership dans le domaine du PNT résilient. Que ce soit par l'addition de technologies temps et inertielles au tout meilleur état de l'art, un accès de premier plan aux plus grands marchés défense et aéronautique et un savoir-faireéprouvé en matière de capture et d'exécution de programmes gouvernementaux, Safran et Orolia ont dorénavant toutes les cartes en main pour s'imposer comme le leader du secteur ».

Martin Sion, président de Safran Electronics & Defense, a déclaré : « L'acquisition d'Orolia fait de Safran l'un des rares industriels possédant l'ensemble des technologies PNT, associant les références de temps précises d'Orolia et les solutions éprouvées de Safran Electronics & Defense en navigation inertielle. Notre ambition commune est de devenir le leader mondial du PNT résilient pour couvrir l'ensemble des applications stratégiques et conventionnelles ».

* Serveurs de données de temps précises

**GNSS : Global Navigation Satellite System (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, …)

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense.

