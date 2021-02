Safran : affiche sa prudence pour 2021 après un exercice 2020 miné par la crise

(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a livré jeudi des perspectives jugées prudentes par les analystes pour 2021, alors que ses résultats 2020 ont été durement frappés par l'effondrement du trafic aérien.

Pour 2021, Safran anticipe un repli organique de son chiffre d'affaires ajusté compris entre 2% et 4%. Le groupe prévoit néanmoins d'augmenter son taux de marge opérationnelle courante de plus de 1 point de pourcentage par rapport au taux de 10,2% enregistré en 2020, grâce "aux économies structurelles déjà réalisées et aux mesures complémentaires à mettre en oeuvre". L'industriel compte également générer un flux de trésorerie libre au moins égal à celui de 2020, soit 1,07 milliard d'euros.

L'équipementier et motoriste a pris plusieurs hypothèses pour établir ces prévisions, notamment des livraisons de plus de 800 moteurs LEAP chez CFM International, sa coentreprise avec General Electric, et une croissance des activités de services pour moteur civils comprise entre 7% et 9%.

Ces objectifs sont accueillis tièdement par les investisseurs. A la Bourse de Paris, l'action Safran cède 0,9% à 120,05 euros.

"Les perspectives de revenus, de trésorerie et de résultat opérationnel courant apparaissent faibles", soulignent les analystes de Jefferies, qui estiment que le groupe fait "peut-être preuve de prudence". Oddo BHF juge de son côté que le "ton prudent" de Safran "n'est pas surprenant" au vu de la détérioration de l'environnement en ce début d'année 2021.

Safran a livré ces perspectives alors que ses résultats ont chuté l'an passé, en raison des répercussions de la pandémie sur le trafic aérien. L'industriel est toutefois resté bénéficiaire.

Le groupe a publié un résultat net consolidé de 352 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, contre 2,4 milliards en 2019. En données ajustées, que Safran privilégie pour la présentation de ses résultats, le bénéfice net s'est établi à 844 millions d'euros contre 2,66 milliards en 2019.

Des objectifs dépassés

Le résultat opérationnel courant ajusté a chuté de 56%, à 1,69 milliard d'euros, traduisant une marge opérationnelle courante de 10,2%, contre 15,5% en 2019.

Le chiffre d'affaires ajusté s'est établi à 16,5 milliards d'euros, en baisse de 33% sur un an en données publiées et de 32,5% sur une base organique. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus ont baissé de 30,1% à taux de change et périmètre constants. Indicateur suivi par les analystes et exprimé en dollars, le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils a chuté de 43,2% l'an passé et de 47% au quatrième trimestre.

La génération de flux de trésorerie libre a par ailleurs atteint 1,07 milliard d'euros en 2020, dont 172 millions d'euros au second semestre.

"La pleine mobilisation de l'ensemble des équipes a permis à Safran de faire face à la crise et de dégager des marges et une génération de cash-flow très correctes", a déclaré le directeur général, Olivier Andriès, cité dans un communiqué. Le dirigeant a succédé le 1er janvier à Philippe Petitcolin.

Les analystes sondés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat opérationnel courant ajusté de 1,6 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires ajusté de 16 milliards d'euros.

Safran prévoyait de son côté une baisse de son chiffre d'affaires ajusté d'environ 35%. Le groupe comptait également atteindre un taux de marge opérationnelle courante d'environ 10% et dégager un flux de trésorerie libre positif au deuxième semestre.

Un dividende au titre de 2020

Safran a annoncé qu'il proposerait au titre de 2020 un dividende de 0,43 euro par action lors de son assemblée générale fin mai. Le groupe avait l'an passé supprimé son dividende en raison de la pandémie.

Pour protéger ses résultats financiers face à la crise, Safran avait mis en place dès fin mars un plan d'adaptation. L'industriel a à ce titre dépassé les objectifs fixés dans ce plan, réduisant sur l'ensemble de 2020 ses coûts opérationnels et ses investissements de respectivement 25% et 67%, contre des cibles de 20% et 60%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

-COMMUNIQUES FINANCIERS DE SAFRAN:

https://www.safran-group.com/fr/finance/publications/communiques-financiers/Communiqu%C3%A9s%20financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2021 03:22 ET (08:22 GMT)