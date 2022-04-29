Safran affiche un CA ajusté au T1 de 4,07 milliards d'euros

29 avril (Reuters) - Safran:
* DONNÉES AJUSTÉES T1 2022: CA DE 4.071 M, EN HAUSSE DE
22%, ET
DE 17 % SUR UNE BASE ORGANIQUE
* DONNÉES CONSOLIDÉES T1 2022: CHIFFRE DAFFAIRES DE 4.094
M
* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES
* RUSSIE: SUSPENSION DE TOUTES LES EXPORTATIONS
COMMERCIALES, DES
OPÉRATIONS DANS CE PAYS-UNE PERTE DACTIVITÉ DENVIRON 2% DU CA,
UN IMPACT ESTIMÉ DENVIRON 70 POINTS DE BASE SUR LA MARGE
* RUSSIE/UKRAINE, LACCROISSEMENT DES TENSIONS DANS LA
CHAÎNE
DAPPROVISIONNEMENT ET DE LINFLATION: IMPACT SUPPLÉMENTAIRE
ESTIMÉ DENVIRON 80 POINTS DE BASE SUR LA MARGE
* RUSSIE/UKRAINE: VSMPO FOURNIT ENVIRON 50% DES BESOINS EN
TITANE;
LAPPROVISIONNEMENT POUR 2022 ASSURÉ; DES SOURCES ALTERNATIVES
EN TRAIN DÊTRE SÉCURISÉES
* RUSSIE/UKRAINE: DES ÉCONOMIES DE COÛTS, DES MESURES
COMMERCIALES, DES REPORTS DE CERTAINES DÉPENSES SONT MIS EN
OEUVRE POUR COMPENSER LES IMPACTS SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE
COURANTE 2022
* RUSSIE/UKRAINE: À ESTIMER L'IMPACT DE LA DÉCISION DE
ROSCOSMOS
DE SUSPENDRE LES LANCEMENTS DES FUSÉES SOYOUZ OPÉRÉS PAR
ARIANESPACE
* RUSSIE/UKRAINE: À ESTIMER L'IMPACT SUR SHANNON ENGINE
SUPPORT
AVEC 12 MOTEURS DE LOCATIONS CFM56 ET LEAP SONT BLOQUÉS EN
RUSSIE
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(Rédaction de Gdansk)