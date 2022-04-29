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Safran affiche un CA ajusté au T1 de 4,07 milliards d'euros

29/04/2022 | 07:00
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29 avril (Reuters) - Safran:

* DONNÉES AJUSTÉES T1 2022: CA DE 4.071 M, EN HAUSSE DE 22%, ET DE 17 % SUR UNE BASE ORGANIQUE

* DONNÉES CONSOLIDÉES T1 2022: CHIFFRE DAFFAIRES DE 4.094 M

* PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES

* RUSSIE: SUSPENSION DE TOUTES LES EXPORTATIONS COMMERCIALES, DES OPÉRATIONS DANS CE PAYS-UNE PERTE DACTIVITÉ DENVIRON 2% DU CA, UN IMPACT ESTIMÉ DENVIRON 70 POINTS DE BASE SUR LA MARGE

* RUSSIE/UKRAINE, LACCROISSEMENT DES TENSIONS DANS LA CHAÎNE DAPPROVISIONNEMENT ET DE LINFLATION: IMPACT SUPPLÉMENTAIRE ESTIMÉ DENVIRON 80 POINTS DE BASE SUR LA MARGE

* RUSSIE/UKRAINE: VSMPO FOURNIT ENVIRON 50% DES BESOINS EN TITANE; LAPPROVISIONNEMENT POUR 2022 ASSURÉ; DES SOURCES ALTERNATIVES EN TRAIN DÊTRE SÉCURISÉES

* RUSSIE/UKRAINE: DES ÉCONOMIES DE COÛTS, DES MESURES COMMERCIALES, DES REPORTS DE CERTAINES DÉPENSES SONT MIS EN OEUVRE POUR COMPENSER LES IMPACTS SUR LA MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE 2022

* RUSSIE/UKRAINE: À ESTIMER L'IMPACT DE LA DÉCISION DE ROSCOSMOS DE SUSPENDRE LES LANCEMENTS DES FUSÉES SOYOUZ OPÉRÉS PAR ARIANESPACE

* RUSSIE/UKRAINE: À ESTIMER L'IMPACT SUR SHANNON ENGINE SUPPORT AVEC 12 MOTEURS DE LOCATIONS CFM56 ET LEAP SONT BLOQUÉS EN RUSSIE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Données financières
CA 2022 18 243 M 19 198 M -
Résultat net 2022 1 500 M 1 579 M -
Tréso. nette 2022 246 M 259 M -
PER 2022 30,3x
Rendement 2022 1,42%
Capitalisation 45 009 M 47 363 M -
VE / CA 2022 2,45x
VE / CA 2023 2,06x
Nbr Employés 77 008
Flottant 81,3%
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Pascal Joel Jacky Bantegnie Group Treasurer
Ross McInnes Chairman
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HEICO CORPORATION0.00%17 321
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AECC AVIATION POWER CO.,LTD-44.33%14 152
MTU AERO ENGINES AG8.42%10 644