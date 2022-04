Safran confirme ses objectifs 2022, compensera l'impact du conflit ukrainien sur sa marge

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a confirmé vendredi ses objectifs annuels après avoir vu son activité fortement progresser au premier trimestre. Le groupe a également annoncé des mesures pour compenser l'impact du conflit en Ukraine sur sa marge opérationnelle courante, qu'il évalue au total à environ 150 points de base.

Safran compte toujours dégager cette année un chiffre d'affaires ajusté compris entre 18 milliards et 18,2 milliards d'euros, un taux de marge opérationnelle courante ajustée d'environ 13%, ainsi qu'une génération de flux de trésorerie libre d'environ 2 milliards d'euros.

Pour respecter les sanctions internationales, le groupe a suspendu les exportations et prestations de services vers la Russie et a arrêté l'activité de ses coentreprises industrielles dans le pays.

Safran évalue la perte d'activité due à ces décisions à environ 2% de son chiffre d'affaires, avec un impact sur sa marge opérationnelle courante d'environ 70 points de base. De plus, la hausse de l'inflation des matières premières, de l'énergie, et du transport induite par le conflit en Ukraine est chiffrée par le groupe à environ 80 points de base additionnels.

En conséquence, "des économies de coûts vigoureuses supplémentaires ainsi que des mesures commerciales et des reports de certaines dépenses sont mis en oeuvre pour compenser" ces impacts d'environ 150 points de base sur la marge opérationnelle courante de 2022, a expliqué le groupe. "Par ailleurs, l'exposition bilancielle, pour Safran et les sociétés consolidées par mise en équivalence, continuera d'être évaluée au fur et à mesure de l'évolution du conflit russo-ukrainien", a poursuivi l'entreprise.

Safran a également indiqué avoir assuré pour 2022 l'ensemble de son approvisionnement en titane, métal dont le groupe russe VSMPO-Avisma lui fournit environ 50% de ses besoins."Des sources alternatives sont en train d'être sécurisées", a ajouté le groupe.

La société a confirmé ses projections et livré ces annonces alors que son activité a nettement progressé au premier trimestre. En données ajustées, que le groupe privilégie pour la présentation de ses résultats, le chiffre d'affaires s'est établi à 4,07 milliards d'euros, en hausse de 21,8% sur un an en données publiées et de 16,9% sur une base organique.

Safran a bénéficié d'une forte reprise de ses activités dans la propulsion aéronautique et spatiale, sa plus importante division, qui ont progressé de 18,8% sur un an en variation organique. Indicateur suivi par les analystes et exprimé en dollars, le chiffre d'affaires des activités de services pour moteurs civils a bondi de 52,9% sur un an au premier trimestre

