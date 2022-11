Safran : contrat dans l'optronique aéroportée de l'Eurodrone

Safran Electronics & Defense a annoncé hier la signature d'un contrat avec Leonardo portant sur le développement et la fourniture du système optronique aéroporté de très haute performance, Euroflir 610, pour le programme de drone européen de moyenne altitude et longue endurance Eurodrone.Euroflir 610 est un système optronique aéroporté essentiel à l'exécution des missions de renseignement et de surveillance du drone MALE européen.Ce système 'apporte des performances d'observation et de désignation inégalées, de jour comme de nuit, dans des conditions météorologiques fortement dégradées grâce à l'intégration d'un télescope multispectral, une stabilisation de la ligne de visée et une géolocalisation précise de la cible', assure Safran. .Le début de la construction du premier prototype de l'Eurodrone équipé d'Euroflir 610 est prévu en 2024.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.