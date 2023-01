Safran : contrat de support avec Yellowhead Helicopters

Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un contrat avec Yellowhead Helicopters pour le support des moteurs Arriel équipant ses flottes d'hélicoptères AS350 et H125.



Ce contrat de service à l'heure de vol (Support-By-the-Hour ou SBH®) formalise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de services à long terme portant sur 21 moteurs.



'Au travers de cet accord, Safran va fournir un service au meilleur standard à Yellowhead Helicopters pour ses missions dans le domaine de l'industrie forestière, minière, pétrolière, des services publics et du tourisme', assure Safran.





