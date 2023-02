Safran : création d'une coentreprise à Abu Dhabi

Safran Electronics & Defense annonce la création d'une coentreprise, Vision for Optronics & Navigation, avec la société émiratie International Golden Group pour le support d'équipements optronique et de navigation dans le secteur de la défense et des hautes technologies.



Localisé chez IGG Advanced Industries dans le parc industriel de Tawazun, à Abu-Dhabi, ce centre d'excellence, au potentiel de croissance important, disposera dans un premier temps d'une surface de plus de 800m² incluant des salles blanches.



'Vision for Optronics & Navigation emploiera plusieurs dizaines de salariés, s'inscrivant pleinement dans la politique locale de l'emploi hautement qualifié', assure Safran.



Les deux sociétés pourront ainsi répondre aux besoins des forces armées des Émirats Arabes Unis et à ceux d'autres organisations régionales, indique le communiqué de Safran.



