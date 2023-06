Safran crée quatre lignes de production pour ses moteurs électriques

Début 2025, Safran Electrical & Power ouvrira quatre lignes pour automatiser la fabrication de ses moteurs électriques : deux à Niort au sein du centre d'excellence des systèmes électriques du Groupe qui dispose de bancs d'essais très performants ; et deux à Pitstone (en Grande-Bretagne), au sein du centre d'excellence des machines tournantes. Ce modèle de production à haut volume, inspiré du secteur automobile, permettra de fabriquer 1 000 moteurs par an à partir de 2026 pour servir les marchés de l'aviation électrique et hybride en plein essor.



Le site de Pitstone accueillera les lignes de production automatique des rotors et stators (les machines tournantes au cœur des moteurs) tandis que le site de Niort assurera la production automatique de l'électronique de puissance et l'assemblage final des moteurs.



Chaque ligne automatisée comprendra huit stations de travail capables d'effectuer simultanément différentes opérations de vissage, de collage et de pressage. Ces stations modulaires, à la fois autonomes et connectées à la ligne de production, pourront être adaptées en fonction des évolutions futures du produit.



Safran Electrical & Power s'appuie sur des partenaires solides pour réaliser ces lignes.



A Niort, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) investit à hauteur de 50% et le spécialiste des machines spéciales Baron développe les lignes automatisées et les postes de travail.



A Pitstone, l'Aerospace Technology Institute (ATI) participe à hauteur de 50% et le groupe Adelphi fournira les lignes et les postes de travail.



Deux universités britanniques (l'Université de Warwick et l'Université de Nottingham Trent) apportent également leur expertise dans la mise en œuvre des méthodes de co-engineering.