Safran : désinfection des intérieurs d'avion avec 3M

Safran Cabin et 3M s'associent pour redonner confiance dans le transport aérien.



Safran Cabin certifiera la technologie 3M pour le nettoyage et la protection des intérieurs d'avion, avec pour objectif d'améliorer l'élimination des bactéries et des virus, y compris le SRAS-CoV-2.



'La propreté des intérieurs d'avions est désormais un impératif industriel. Nous avons trouvé en 3M le partenaire idéal, expert en nettoyage, désinfection et protection, capable d'associer ses dernières technologies d'hygiène aux matériaux plastiques, décors et composites spécifiques utilisés pour les intérieurs d'avions. ' a déclaré Norman Jordan, PDG de Safran Cabin.



