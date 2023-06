À l’occasion du salon du Bourget, Safran Aero Boosters présente HIPEX, une nouvelle gamme d’échangeurs de chaleur ultra-performants, révolutionnaires par leur aérodynamique. Grâce à leur forme courbe ou évolutive, leur trainée aérodynamique est divisée par deux par rapport aux modèles actuels pour une même performance thermique. La majeure partie du refroidissement d'un moteur d'avion est assurée par des échangeurs de chaleur air-huile placés entre le moteur et la nacelle.



Dans leur design actuel, les échangeurs sont difficiles à intégrer dans les moteurs et génèrent une trainée dans le flux d'air qui a un impact sur la consommation en carburant du moteur.



Fort de son expérience dans le domaine des systèmes d'huile pour moteurs, et grâce au soutien de la Région Wallonne avec son partenariat d'innovation technologique WINGS, Safran Aero Boosters a mis au point des échangeurs monoblocs compacts, plus aérodynamiques et plus faciles à intégrer dans un moteur grâce à leur design optimisé. Produits grâce à la fabrication additive, ils s'adaptent à tous types de moteurs actuels ou futurs.