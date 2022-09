Safran en négociations avec Thales pour acquérir une activité de systèmes électriques

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Safran est entré en négociations avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué commun. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. L'activité de systèmes électriques aéronautiques de Thales emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros.

"Ce projet d'acquisition comprend, en France, les sociétés Thales Avionics Electrical Systems et Thales Avionics Electrical Motors, implantées sur les sites de Chatou (78), Meru (60), et Conflans-Ste Honorine (78), ainsi que les activités de support, de maintenance et de production pour les équipements électriques aéronautiques implantées à Orlando (Etats-Unis) et à Singapour", ont détaillé Safran et Thales.

Sous réserve des autorisations réglementaires usuelles, les deux groupes ont indiqué que la transaction serait réalisée dans le courant de l'année 2023.

September 05, 2022