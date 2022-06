Safran : en tête du palmarès 2021 des déposants de brevets à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle

Paris, 14 juin2022 - Le palmarès des déposants de brevets publié ce jour par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) place Safran à la première position avec 1 037 demandes de brevets français publiées en 2021.

Sur le podium depuis 2011 et deuxième l'année dernière, Safran occupe la première place cette année, illustrant à nouveau la puissance d'innovation du Groupe et la robustesse de ses processus de protection des inventions. Au fil des années, Safran est devenu un acteur incontournable de l'innovation dans l'écosystème industriel français, comme dans le secteur aéronautique mondial. Au-delà du nombre de brevets, la qualité du portefeuille et de chacun des brevets reflète la stratégie de différenciation par l'innovation et les axes prioritaires de la Recherche & Technologies Safran, ainsi que l'apport inventif indéniable des solutions techniques imaginées par les équipes du Groupe.

Safran consacre 75% de ses dépenses de R&T à l'efficacité environnementale et la plupart de ses inventions brevetées y contribuent. Entre 2021 et 2025, ce sont 4,2 milliards d'euros qui sont essentiellement dédiés aux innovations de ruptures nécessaires à une aviation plus durable. L'innovation dans un grand groupe comme Safran, c'est 1 500 inventeurs mais également des partenariats stratégiques, des réseaux scientifiques, des chaires de recherche et des démarches d'innovation collaborative et d'open innovation en lien avec les fournisseurs et les startups.

« Safran est fier d'accéder à la première place du palmarès INPI cette année, résultat des formidables efforts des équipes de chercheurs, particulièrement impliqués dans les problématiques d'efficacité environnementale et ce, malgré un contexte de travail bousculé par la récente pandémie. C'est une illustration concrète de notre stratégie d'innovation continue pour une aviation plus durable » souligne Eric Dalbiès, Directeur Groupe Stratégie, R&T et Innovation Safran

Safran est également le premier déposant français de brevets européens (classement de l'Office Européen des Brevets) avec 540 demandes en 2021, en hausse de 27%.