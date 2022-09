Safran : entre en négociations exclusives avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques

Ce projet permettrait à nos équipes des systèmes électriques aéronautiques de bénéficier d'un environnement favorable à leur développement et d'apporter à Safran Electrical & Power leur expertise dans la conversion électrique, la génération et les moteurs. Ce projet d'acquisition garantirait ainsi à ces activités de solides perspectives dans un marché qui affiche une croissance dynamique, et permettrait à Thales, plus que jamais, de se concentrer sur le développement de l'excellence mondiale de nos activités d'avionique critique».

Stéphane Cueille, Président de Safran Electrical & Power a déclaré « Nous nous réjouissons de la perspective de rapprochement avec les équipes « électriques » de Thales qui nous permettrait d'encore mieux maitriser la chaîne électrique, notamment grâce à l'apport de leurs compétences de premier plan dans la conversion électrique. La complémentarité de nos savoir-fairenous permettrait d'apporter au marché des solutions toujours plus pertinentes et performantes ».

Pour Thales, ce projet de cession s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à se recentrer sur ses cœurs de métier dans les domaines de l'aérospatial, défense et sécurité, identité et sécurité numérique.

Ce projet d'acquisition comprend, en France, les sociétés Thales Avionics Electrical Systems et Thales Avionics Electrical Motors, implantées sur les sites de Chatou (78), Meru (60), et Conflans-Ste Honorine (78), ainsi que les activités de support, de maintenance et de production pour les équipements électriques aéronautiques implantées à Orlando (Etats-Unis) et à Singapour.

Safran annonce être entré en négociations avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques. Acteur de la conversion électrique, cette activité est également présente dans la génération de puissance et des moteurs électriques pour le secteur de l'aéronautique civile et militaire.

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 76 800 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 15,3 milliards d'euros en 2021, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Electrical & Power est l'un des leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques. La société est un acteur clé dans le domaine de l'électrification des équipements et de la propulsion électrique et hybride. Elle compte 11 500 collaborateurs répartis dans 13 pays.

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

