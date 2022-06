Safran équipera les hélicoptères H160M Guépard des forces françaises avec la centrale SkyNaute.



Airbus Helicopters a sélectionné Safran Electronics & Defense pour la fourniture de ces centrales de navigation développés dans le cadre du programme d'hélicoptère interarmées léger (HIL).



Ce contrat fait suite à la commande du ministère des Armées portant sur 169 hélicoptères ' Guépard ' fin décembre 2021.



SkyNaute est un système de navigation inertielle hybride basé sur une technologie disruptive et brevetée Safran, le HRG Crystal. ' Ce gyroscope résonnant hémisphérique se caractérise par une durée de vie quasi illimitée, une robustesse aux environnements les plus éprouvants et une très grande fiabilité ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.