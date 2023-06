Safran et Airbus présentent Ecopulse

EcoPulse, le démonstrateur d’avion à propulsion hybride-électrique distribuée développé conjointement par Daher, Safran et Airbus, fait sa première apparition publique au Salon du Bourget, en révélant sa configuration externe finale. Après avoir passé avec succès les premiers essais au sol, ce démonstrateur effectuera son premier vol avec une propulsion hybride-électrique plus tard dans l’année.



Soutenu par le CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) et cofinancé par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) par le biais de France Relance et de NextGeneration EU, ce démonstrateur est l'un des plus grands projets collaboratifs menés en France dans le domaine de la décarbonation de l'aviation.



EcoPulse a pour objectif d'évaluer les avantages opérationnels de l'intégration de la propulsion hybride-électrique et met l'accent en particulier sur la réduction des émissions de CO2 et du niveau de bruit.



L'architecture hautement innovante de son système de propulsion permet d'alimenter plusieurs moteurs distribués sur l'ensemble de l'avion à partir d'une seule et unique source d'alimentation électrique.



Le démonstrateur permettra également d'évaluer l'efficacité énergétique globale du système embarqué, y compris la propulsion électrique haute tension avec batterie et turbogénérateur, et les lois de pilotage que cette architecture implique.