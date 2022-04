Safran et Airbus signent un accord sur la fourniture de moteurs d'avion pour 2024

Safran, société technologique française spécialisée dans l'aéronautique, a déclaré vendredi qu'elle avait conclu un accord avec Airbus sur la fourniture de moteurs d'avion pour 2024, signe que le constructeur européen est sur le point de relever ses objectifs de production de la famille des avions à fuselage étroit A320.

Le directeur général Olivier Andries a refusé de donner un chiffre pour le nombre de moteurs qu'il a accepté de construire avec son partenaire General Electric de CFM International, mais il a déclaré aux journalistes qu'il était équivalent aux niveaux envisagés avant la crise. Il est trop tôt pour parler de 2025, a-t-il ajouté.

Airbus s'est refusé à tout commentaire sur cet accord, qui fait suite à un bras de fer d'un an avec les fabricants de moteurs, inquiets de voir les avionneurs augmenter trop rapidement la production de jets.

Le directeur général d'Airbus, Guillaume Faury, a réaffirmé jeudi son intention de porter la production de la famille A320 à 65 unités par mois d'ici l'été 2023. Airbus a indiqué qu'il souhaitait prendre une décision d'ici le milieu de l'année sur l'opportunité de poursuivre ses projets visant à porter la production mensuelle à 70 unités au premier trimestre 2024 et à 75 unités en 2025. Le plus grand avionneur du monde produit actuellement environ 50 appareils par mois et prévoit une étape intermédiaire de 61 appareils par mois d'ici à la fin de l'année 2022, selon un dépôt récent dans le cadre d'un procès avec Qatar Airways.

Jusqu'à présent, les motoristes CFM et, dans une moindre mesure, Pratt & Whitney, ont fait part de leurs préoccupations quant à l'engagement de niveaux de production mensuels d'avions supérieurs aux 65 prévus pour la mi-2023. Ils craignent que leur activité principale, à savoir l'entretien des avions déjà en flotte, ne soit compromise si les nouveaux avions se déversent trop rapidement sur un marché meurtri par la pandémie, en évinçant les avions plus anciens qui ont encore de nombreuses années de revenus de réparation devant eux.

Safran a déclaré plus tôt que l'Amérique du Nord et l'Europe se redressaient, compensées par un nouveau ralentissement soudain en Chine. "Nous avons un accord avec Airbus pour des quantités en 2024", a déclaré Andries aux journalistes lors d'un briefing trimestriel. Il n'a pas voulu discuter des détails, sauf pour dire que le nouvel objectif diffère de celui de 2023, excluant de fait une mise à plat de la production de l'A320neo qui concurrence le 737 MAX de Boeing. "Il correspond à la quantité à laquelle nous nous étions engagés avant la crise et compte tenu de (cela), nous avons naturellement pu trouver un accord sur une quantité à fournir en 2024", a-t-il déclaré.